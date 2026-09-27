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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Αφού απέρριψε την ιρανική πρόταση, αναμένει νέες συνομιλίες

 27.09.2026 - 19:58
Τραμπ: Αφού απέρριψε την ιρανική πρόταση, αναμένει νέες συνομιλίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι αναμένει πως οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα έχουν νέες συνομιλίες με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα. 

Το Ιράν επέμεινε νωρίτερα ότι μόνο η διπλωματία μπορεί να οδηγήσει σε μια διευθέτηση της κρίσης, αφού ο Τραμπ απέρριψε την ιρανική πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των συγκρούσεων.

«Οι όροι μας είναι σαφείς, και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός, για να ξανανοίξει το Ορμούζ, εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των όρων. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς. Μόνο μια λύση που θα επιτευχθεί μέσω διαπραγμάτευσης θα μας βγάλει από το αδιέξοδο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Το Ιράν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι μεταβίβασε μέσω των Καταριανών διαπραγματευτών μια ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ την απέρριψε το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί ζητούν τώρα μια συμφωνία επειδή «ηττώνται».

 «Κυνική» η ιρανική πρόταση

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC χαρακτήρισε «κυνική» την πρόταση της Τεχεράνης. Η ιρανική ηγεσία γνώριζε ότι το περιεχόμενο της πρότασης ήταν «απαράδεκτο» για την Ουάσιγκτον, δήλωσε, αναφερόμενος «στην άρση του αποκλεισμού και των διεθνών κυρώσεων και την πρόσβαση σε δισεκατομμύρια (δολάρια) πόρων».

Σύμφωνα με τον Γουόλτς, η απόρριψη της πρότασης από τον Τραμπ ήταν μια «λογική» εξέλιξη, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προσπαθήσει να διαπραγματευτεί εδώ και πολλούς μήνες με το Ιράν. Για να καταλήξουν σε μια συμφωνία, οι Ιρανοί ηγέτες «μπορούν να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συνθήκη μη διάδοσης» των πυρηνικών, εξήγησε.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ανοιχτός» σε μια συμφωνία, ιδίως σε ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Αμερικανός διπλωμάτης.

 

Πηγή: protothema.gr

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