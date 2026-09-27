Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΜαζωνάκης: Tο ποσό που βρέθηκε στην τσέπη του όταν μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο - Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις
ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Tο ποσό που βρέθηκε στην τσέπη του όταν μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο - Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις

 27.09.2026 - 19:19
Μαζωνάκης: Tο ποσό που βρέθηκε στην τσέπη του όταν μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο - Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις

Παρέμβαση για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, θέτοντας σειρά ερωτημάτων σχετικά με τα χρήματα που, όπως αναφέρει, είχε πάνω του ο τραγουδιστής κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς» και τις οικονομικές απαιτήσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν προηγηθεί για τη θεραπεία που επρόκειτο να ακολουθήσει.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά,  όταν ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο, μεταξύ διασωστών και των εργαζόμενων στα επείγοντα συντάχθηκε πρωτόκολλο παραλαβής προσωπικών αντικειμένων και «πάνω του είχε δύο 50ευρα, ένα 20ευρω, τρία 5ευρα και μερικά κέρματα. Σύνολο περί τα 145 ευρώ».

Ο κ. Γιαννάκος στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για ανάγκη διερεύνησης από τις εισαγγελικές αρχές, παραθέτοντας τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, προκύπτουν από την καταγραφή των προσωπικών αντικειμένων του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την παραλαβή του στο νοσοκομείο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου:

Ο Μαζωνάκης έφθασε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ νεκρός πολύ ώρα. Η συμμορία κομπογιαννιτών με τις πράξεις και τις παραλείψεις τον οδήγησαν στο θάνατο. Ευθύνη έχουν όλοι όσοι εμπλέκονται στο εν λόγω κοτετσοσφαγείο της Καρνεάδου.

Ο Μαζωνάκης έφθασε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ νεκρός πολύ ώρα. Εκεί μεταξύ διασωστών και των εργαζόμενων στα επείγοντα συντάχθηκε πρωτόκολλο παραλαβής προσωπικών αντικειμένων.

Ο Μαζωνάκης πάνω του είχε δύο πενηντάευρα, ένα εικοσάευρω, τρία πεντάευρω και μερικά κέρματα. Σύνολο περί τα 145 ευρώ. Μην μου πείτε ότι πήγε να κάνει πλασμαφαίρεση με 145 ευρώ ή θα πλήρωνε το τσουχτερό κόστος 6.000 ευρώ ή έστω 3.000 ευρώ με τραπεζική κάρτα και απόδειξη; Δεν το πιστεύουμε.

Ειδικά την ώρα που οι ίδιοι αεριτζήδες κομπογιαννίτες παραδέχονται ότι θα επεδίωκαν να τον στριμώξουν για να πληρώσει αυτά τα χρήματα καθ ότι είχε αντιρρήσεις.

Θα πρέπει λοιπόν να το ερευνήσουν οι εισαγγελικές αρχές και εάν αποδειχθεί πέραν της καταδίκης να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στην οικογένεια για ουσιαστικούς και σημειολογικούς λόγους. Δεν είναι δυνατόν να έχουν πληρωθεί αδρά για πράξεις που τον οδήγησαν στο θάνατο.

 

 

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΣΥ: Πρώτη αντίδραση μετά την εξαγγελία Αβέρωφ για Προεδρικές
ΑΚΕΛ: Στους δρόμους αύριο για τα καύσιμα – «Πότε θα συγκινηθεί η κυβέρνηση για την ακρίβεια;»
Χαλασμός Κυρίου: Ετοιμαστείτε για έντονα φαινόμενα – Εξέδωσε Κίτρινη Προειδοποίηση η Μετεωρολογική
Εξελίξεις: Το τηλεφώνημα στις 16:26 για τον απινιδωτή στην υπόθεση Μαζωνάκη - «Δεν μας είπαν για επείγον περιστατικό»
Άννα Βίσση: Όταν τραγούδησε για τον Βασιλιά Κάρολο - Η απίστευτη δήλωση της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αγωνία για 16χρονο ποδοσφαιριστή: Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή - Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αγώνα στην Ελλάδα

 27.09.2026 - 19:16
Επόμενο άρθρο

Έκρηξη στην Πλάκα: Αναπάντητα «γιατί» για την τραγωδία – Έφτασαν στην Ελλάδα οι συγγενείς των θυμάτων

 27.09.2026 - 19:24
Και επίσημα στην κούρσα των Προεδρικών του 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου – Εξήγγειλε υποψηφιότητα

Και επίσημα στην κούρσα των Προεδρικών του 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου – Εξήγγειλε υποψηφιότητα

Την υποψηφιότητά του για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 εξαγγέλλει ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Και επίσημα στην κούρσα των Προεδρικών του 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου – Εξήγγειλε υποψηφιότητα

Και επίσημα στην κούρσα των Προεδρικών του 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου – Εξήγγειλε υποψηφιότητα

  •  27.09.2026 - 11:01
ΔΗΣΥ: Πρώτη αντίδραση μετά την εξαγγελία Αβέρωφ για Προεδρικές

ΔΗΣΥ: Πρώτη αντίδραση μετά την εξαγγελία Αβέρωφ για Προεδρικές

  •  27.09.2026 - 15:49
Στα χέρια της Αστυνομίας ο 19χρονος δραπέτης – Πού εντοπίστηκε

Στα χέρια της Αστυνομίας ο 19χρονος δραπέτης – Πού εντοπίστηκε

  •  27.09.2026 - 18:16
Δίπλαρος: «Η ενότητα του ΔΗΣΥ δεν μπορεί να είναι α λα καρτ» - Ζητά ξεκάθαρη απάντηση από Αβέρωφ

Δίπλαρος: «Η ενότητα του ΔΗΣΥ δεν μπορεί να είναι α λα καρτ» - Ζητά ξεκάθαρη απάντηση από Αβέρωφ

  •  27.09.2026 - 15:19
Χαλασμός Κυρίου: Ετοιμαστείτε για έντονα φαινόμενα – Εξέδωσε Κίτρινη Προειδοποίηση η Μετεωρολογική

Χαλασμός Κυρίου: Ετοιμαστείτε για έντονα φαινόμενα – Εξέδωσε Κίτρινη Προειδοποίηση η Μετεωρολογική

  •  27.09.2026 - 16:39
ΑΚΕΛ: Στους δρόμους αύριο για τα καύσιμα – «Πότε θα συγκινηθεί η κυβέρνηση για την ακρίβεια;»

ΑΚΕΛ: Στους δρόμους αύριο για τα καύσιμα – «Πότε θα συγκινηθεί η κυβέρνηση για την ακρίβεια;»

  •  27.09.2026 - 18:59
Η Λευκωσία του χθες σε μία φωτογραφία – Δύο αδέλφια 83 χρόνια πριν

Η Λευκωσία του χθες σε μία φωτογραφία – Δύο αδέλφια 83 χρόνια πριν

  •  27.09.2026 - 14:52
Εξελίξεις: Το τηλεφώνημα στις 16:26 για τον απινιδωτή στην υπόθεση Μαζωνάκη - «Δεν μας είπαν για επείγον περιστατικό»

Εξελίξεις: Το τηλεφώνημα στις 16:26 για τον απινιδωτή στην υπόθεση Μαζωνάκη - «Δεν μας είπαν για επείγον περιστατικό»

  •  27.09.2026 - 14:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα