Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΚόλαση επί γης: Οι τελευταίοι κάτοικοι στην Ολέσκι τρώνε αγριόχορτα για να επιβιώσουν υπό τη ρωσική κατοχή
ΔΙΕΘΝΗ

Κόλαση επί γης: Οι τελευταίοι κάτοικοι στην Ολέσκι τρώνε αγριόχορτα για να επιβιώσουν υπό τη ρωσική κατοχή

 27.09.2026 - 19:27
Κόλαση επί γης: Οι τελευταίοι κάτοικοι στην Ολέσκι τρώνε αγριόχορτα για να επιβιώσουν υπό τη ρωσική κατοχή

Η Ολέσκι, στη νότια Ουκρανία, ήταν κάποτε μια ήσυχη πόλη δίπλα στον Δνείπερο. Ένας τόπος με σπίτια, καταστήματα, σχολεία και ανθρώπους που είχαν χτίσει εκεί ολόκληρη τη ζωή τους. Σήμερα, όμως, έχει μετατραπεί σε μια πόλη-«φάντασμα», όπου όσοι κάτοικοι έχουν απομείνει προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε συνθήκες που θυμίζουν ανθρωπιστική καταστροφή 

Σε ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, η εικόνα που περιγράφεται είναι αυτή μιας κοινωνίας που έχει καταρρεύσει: οι τελευταίοι κάτοικοι της Ολέσκι ζουν με ελάχιστα τρόφιμα, χωρίς κανονική πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και με τον φόβο του πολέμου να αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους. Κάποιοι έχουν φτάσει στο σημείο να συλλέγουν άγρια φυτά και χόρτα, για να μπορέσουν να τραφούν.

Οι περισσότεροι απ' όσους παραμένουν στην Ολέσκι είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, που δεν είχαν τη δυνατότητα να φύγουν ή που δεν μπορούσαν να αποχωριστούν τα σπίτια, στα οποία έζησαν για δεκαετίες.

Γι' αυτούς, η εγκατάλειψη της πόλης δεν ήταν απλώς μια μετακίνηση. Ήταν η απώλεια ολόκληρης της ζωής τους. Τα σπίτια τους, οι αυλές τους, οι γειτονιές τους και οι αναμνήσεις τους παρέμειναν δεμένα με έναν τόπο, που ο πόλεμος μετέτρεψε σε παγιδευμένη περιοχή.

Η καθημερινότητα πλέον έχει περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα. Η εύρεση τροφής αποτελεί διαρκή αγώνα, ενώ οι ελλείψεις σε φάρμακα και η απουσία βασικών υποδομών κάνουν τη ζωή ακόμη δυσκολότερη.

Η Ολέσκι βρίσκεται στην αριστερή όχθη του Δνείπερου, απέναντι από τη Χερσώνα. Η απόστασή της από την πόλη της Χερσώνας είναι μικρή, όμως ο πόλεμος έχει δημιουργήσει ένα χάσμα σχεδόν ανυπέρβλητο. Η περιοχή βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από την αρχή της μεγάλης εισβολής το 2022 και έκτοτε οι κάτοικοί της έχουν βρεθεί αποκομμένοι από μεγάλο μέρος της Ουκρανίας.

Οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι, οι μετακινήσεις εξαιρετικά δύσκολες και η πρόσβαση σε βοήθεια περιορισμένη. Οι κάτοικοι ζουν ανάμεσα στις γραμμές του πολέμου, με τις επιθέσεις και τον φόβο να έχουν γίνει μέρος της καθημερινής τους ζωής.

Ένα ακόμη πλήγμα για την περιοχή ήταν η καταστροφή του φράγματος της Νόβα Καχόβκα στον Δνείπερο το 2023. Η κατάρρευση προκάλεσε τεράστιες πλημμύρες σε περιοχές της Χερσώνας και άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές. Η Ολέσκι ήταν μία από τις περιοχές που επηρεάστηκαν σοβαρά. Νερά κάλυψαν δρόμους και σπίτια, άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στις κατοικίες τους και η ήδη δύσκολη κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά.

Μετά τις πλημμύρες, πολλές υποδομές δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ πλήρως. Το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα και οι υπηρεσίες που κάποτε θεωρούνταν δεδομένες έγιναν πολυτέλεια.

Πριν τον πόλεμο, η Ολέσκι ήταν γνωστή για τη θέση της κοντά στις περίφημες αμμοθίνες Oleshky Sands και για τη ζωή δίπλα στον ποταμό. Ήταν μια περιοχή με τοπική οικονομία, σχολεία, επιχειρήσεις και μια κανονική καθημερινότητα. Σήμερα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Τα περισσότερα σπίτια έχουν μείνει άδεια, οι δρόμοι έχουν ερημώσει και όσοι κάτοικοι παραμένουν προσπαθούν να διατηρήσουν μια στοιχειώδη κανονικότητα μέσα σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει για πάντα.

Σε μια πόλη που κάποτε «έσφυζε» από ζωή, η επιβίωση έχει γίνει η μοναδική προτεραιότητα.

 

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΣΥ: Πρώτη αντίδραση μετά την εξαγγελία Αβέρωφ για Προεδρικές
ΑΚΕΛ: Στους δρόμους αύριο για τα καύσιμα – «Πότε θα συγκινηθεί η κυβέρνηση για την ακρίβεια;»
Χαλασμός Κυρίου: Ετοιμαστείτε για έντονα φαινόμενα – Εξέδωσε Κίτρινη Προειδοποίηση η Μετεωρολογική
Εξελίξεις: Το τηλεφώνημα στις 16:26 για τον απινιδωτή στην υπόθεση Μαζωνάκη - «Δεν μας είπαν για επείγον περιστατικό»
Άννα Βίσση: Όταν τραγούδησε για τον Βασιλιά Κάρολο - Η απίστευτη δήλωση της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έκρηξη στην Πλάκα: Αναπάντητα «γιατί» για την τραγωδία – Έφτασαν στην Ελλάδα οι συγγενείς των θυμάτων

 27.09.2026 - 19:24
Επόμενο άρθρο

Τραμπ για τις συλλήψεις στη RAF Fairford: Φανταστική εξέλιξη, σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά

 27.09.2026 - 19:30
Και επίσημα στην κούρσα των Προεδρικών του 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου – Εξήγγειλε υποψηφιότητα

Και επίσημα στην κούρσα των Προεδρικών του 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου – Εξήγγειλε υποψηφιότητα

Την υποψηφιότητά του για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 εξαγγέλλει ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Και επίσημα στην κούρσα των Προεδρικών του 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου – Εξήγγειλε υποψηφιότητα

Και επίσημα στην κούρσα των Προεδρικών του 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου – Εξήγγειλε υποψηφιότητα

  •  27.09.2026 - 11:01
ΔΗΣΥ: Πρώτη αντίδραση μετά την εξαγγελία Αβέρωφ για Προεδρικές

ΔΗΣΥ: Πρώτη αντίδραση μετά την εξαγγελία Αβέρωφ για Προεδρικές

  •  27.09.2026 - 15:49
Στα χέρια της Αστυνομίας ο 19χρονος δραπέτης – Πού εντοπίστηκε

Στα χέρια της Αστυνομίας ο 19χρονος δραπέτης – Πού εντοπίστηκε

  •  27.09.2026 - 18:16
Δίπλαρος: «Η ενότητα του ΔΗΣΥ δεν μπορεί να είναι α λα καρτ» - Ζητά ξεκάθαρη απάντηση από Αβέρωφ

Δίπλαρος: «Η ενότητα του ΔΗΣΥ δεν μπορεί να είναι α λα καρτ» - Ζητά ξεκάθαρη απάντηση από Αβέρωφ

  •  27.09.2026 - 15:19
Χαλασμός Κυρίου: Ετοιμαστείτε για έντονα φαινόμενα – Εξέδωσε Κίτρινη Προειδοποίηση η Μετεωρολογική

Χαλασμός Κυρίου: Ετοιμαστείτε για έντονα φαινόμενα – Εξέδωσε Κίτρινη Προειδοποίηση η Μετεωρολογική

  •  27.09.2026 - 16:39
ΑΚΕΛ: Στους δρόμους αύριο για τα καύσιμα – «Πότε θα συγκινηθεί η κυβέρνηση για την ακρίβεια;»

ΑΚΕΛ: Στους δρόμους αύριο για τα καύσιμα – «Πότε θα συγκινηθεί η κυβέρνηση για την ακρίβεια;»

  •  27.09.2026 - 18:59
Η Λευκωσία του χθες σε μία φωτογραφία – Δύο αδέλφια 83 χρόνια πριν

Η Λευκωσία του χθες σε μία φωτογραφία – Δύο αδέλφια 83 χρόνια πριν

  •  27.09.2026 - 14:52
Εξελίξεις: Το τηλεφώνημα στις 16:26 για τον απινιδωτή στην υπόθεση Μαζωνάκη - «Δεν μας είπαν για επείγον περιστατικό»

Εξελίξεις: Το τηλεφώνημα στις 16:26 για τον απινιδωτή στην υπόθεση Μαζωνάκη - «Δεν μας είπαν για επείγον περιστατικό»

  •  27.09.2026 - 14:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα