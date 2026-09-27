Κόλαση επί γης: Οι τελευταίοι κάτοικοι στην Ολέσκι τρώνε αγριόχορτα για να επιβιώσουν υπό τη ρωσική κατοχή

Σε ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, η εικόνα που περιγράφεται είναι αυτή μιας κοινωνίας που έχει καταρρεύσει: οι τελευταίοι κάτοικοι της Ολέσκι ζουν με ελάχιστα τρόφιμα, χωρίς κανονική πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και με τον φόβο του πολέμου να αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους. Κάποιοι έχουν φτάσει στο σημείο να συλλέγουν άγρια φυτά και χόρτα, για να μπορέσουν να τραφούν.

Οι περισσότεροι απ' όσους παραμένουν στην Ολέσκι είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, που δεν είχαν τη δυνατότητα να φύγουν ή που δεν μπορούσαν να αποχωριστούν τα σπίτια, στα οποία έζησαν για δεκαετίες.

Γι' αυτούς, η εγκατάλειψη της πόλης δεν ήταν απλώς μια μετακίνηση. Ήταν η απώλεια ολόκληρης της ζωής τους. Τα σπίτια τους, οι αυλές τους, οι γειτονιές τους και οι αναμνήσεις τους παρέμειναν δεμένα με έναν τόπο, που ο πόλεμος μετέτρεψε σε παγιδευμένη περιοχή.

Η καθημερινότητα πλέον έχει περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα. Η εύρεση τροφής αποτελεί διαρκή αγώνα, ενώ οι ελλείψεις σε φάρμακα και η απουσία βασικών υποδομών κάνουν τη ζωή ακόμη δυσκολότερη.

Η Ολέσκι βρίσκεται στην αριστερή όχθη του Δνείπερου, απέναντι από τη Χερσώνα. Η απόστασή της από την πόλη της Χερσώνας είναι μικρή, όμως ο πόλεμος έχει δημιουργήσει ένα χάσμα σχεδόν ανυπέρβλητο. Η περιοχή βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από την αρχή της μεγάλης εισβολής το 2022 και έκτοτε οι κάτοικοί της έχουν βρεθεί αποκομμένοι από μεγάλο μέρος της Ουκρανίας.

Οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι, οι μετακινήσεις εξαιρετικά δύσκολες και η πρόσβαση σε βοήθεια περιορισμένη. Οι κάτοικοι ζουν ανάμεσα στις γραμμές του πολέμου, με τις επιθέσεις και τον φόβο να έχουν γίνει μέρος της καθημερινής τους ζωής.

Ένα ακόμη πλήγμα για την περιοχή ήταν η καταστροφή του φράγματος της Νόβα Καχόβκα στον Δνείπερο το 2023. Η κατάρρευση προκάλεσε τεράστιες πλημμύρες σε περιοχές της Χερσώνας και άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές. Η Ολέσκι ήταν μία από τις περιοχές που επηρεάστηκαν σοβαρά. Νερά κάλυψαν δρόμους και σπίτια, άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στις κατοικίες τους και η ήδη δύσκολη κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά.

Μετά τις πλημμύρες, πολλές υποδομές δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ πλήρως. Το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα και οι υπηρεσίες που κάποτε θεωρούνταν δεδομένες έγιναν πολυτέλεια.

Πριν τον πόλεμο, η Ολέσκι ήταν γνωστή για τη θέση της κοντά στις περίφημες αμμοθίνες Oleshky Sands και για τη ζωή δίπλα στον ποταμό. Ήταν μια περιοχή με τοπική οικονομία, σχολεία, επιχειρήσεις και μια κανονική καθημερινότητα. Σήμερα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Τα περισσότερα σπίτια έχουν μείνει άδεια, οι δρόμοι έχουν ερημώσει και όσοι κάτοικοι παραμένουν προσπαθούν να διατηρήσουν μια στοιχειώδη κανονικότητα μέσα σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει για πάντα.

Σε μια πόλη που κάποτε «έσφυζε» από ζωή, η επιβίωση έχει γίνει η μοναδική προτεραιότητα.

Πηγή: protothema.gr