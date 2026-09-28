Από το OnlyFans στα drones: Η Ουκρανία ψάχνει χρήματα για τον πόλεμο και «κοιτάζει» προς την πορνογραφία

Σύμφωνα με τη New York Post, νομοσχέδιο για την κατάργηση της ποινικής δίωξης της παραγωγής και κατοχής πορνογραφικού υλικού αναμένεται να συζητηθεί σε δεύτερη ανάγνωση στο ουκρανικό κοινοβούλιο, μετά την προκαταρκτική έγκρισή του τον Ιούλιο με 231 ψήφους υπέρ και μόλις 8 κατά.

Η Ουκρανία είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες όπου η παραγωγή ή η κατοχή οποιουδήποτε είδους πορνογραφικού περιεχομένου εξακολουθεί να αποτελεί ποινικό αδίκημα, με ποινές που μπορούν να φτάσουν έως και τα επτά χρόνια φυλάκισης. Αντίστοιχο καθεστώς ισχύει σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ισλανδία, η Λιθουανία, η Λευκορωσία και η Ρωσία.

Έσοδα 25 εκατ. δολαρίων για τον προϋπολογισμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ουκρανικής φορολογικής υπηρεσίας, η νομιμοποίηση της δραστηριότητας αυτής θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 25 εκατ. δολάρια σε φορολογικά έσοδα. Το ποσό αυτό, όπως υποστηρίζουν οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου, θα μπορούσε να ενισχύσει τον πολεμικό προϋπολογισμό της χώρας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες και δημοσιονομικό κενό που υπολογίζεται σε περίπου 27 δισ. δολάρια.

«Ρωτήστε τον εαυτό σας… ποιος ωφελείται;» ανέφερε ο βουλευτής Γιαροσλάβ Ζελεζνιάκ, ένας από τους εισηγητές του νομοσχεδίου, κατά την πρώτη συζήτηση στη Βουλή. «Δυστυχώς, δεν είναι ο κρατικός προϋπολογισμός της Ουκρανίας. Όλα αυτά τα χρήματα παραμένουν στη σκιώδη οικονομία», πρόσθεσε.



Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα πιθανά έσοδα θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την αγορά περίπου 30.000 drones για τις ανάγκες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς η χώρα εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του πολέμου με τη Ρωσία.

Η υπόθεση μιας δημιουργού στο OnlyFans που άνοιξε τη συζήτηση

Το νομοσχέδιο πήρε ώθηση από τη διαδικτυακή εκστρατεία μιας δημιουργού περιεχομένου στο OnlyFans με περίπου ένα εκατομμύριο συνδρομητές, ονόματι Σβιτλάνα Ντβορνίκοβα.

Η Ντβόρνικοβα υπέβαλε πέρυσι αίτημα ζητώντας αλλαγή της νομοθεσίας, μετά την υπόθεσή της με τις φορολογικές αρχές. Σύμφωνα με την ίδια, κλήθηκε να πληρώσει περίπου 900.000 δολάρια σε φόρους για τα εισοδήματά της το 2024, όμως στη συνέχεια οι αρχές χρησιμοποίησαν τα στοιχεία αυτά για έρευνα σε βάρος της, με έφοδο στο σπίτι της, κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών και άσκηση ποινικών διώξεων.

«Πληρώσαμε αυτούς τους φόρους διστακτικά, υποψιαζόμενοι ότι μπορεί να τελειώσει άσχημα», δήλωσε, σύμφωνα με την Washington Post. «Ήθελα να στηρίξω τη χώρα μου, να δώσω περισσότερα χρήματα στον πόλεμο, στους στρατιώτες μας. Πιστεύαμε πραγματικά ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει».

Η πρωτοβουλία της συγκέντρωσε τις 25.000 υπογραφές που απαιτούνταν ώστε να ζητηθεί επίσημη απάντηση από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Αν τελικά νομιμοποιηθεί, σημαίνει ότι μπορούμε να εργαζόμαστε ήρεμα, να κερδίζουμε χρήματα νόμιμα και να πληρώνουμε φόρους στο κράτος», ανέφερε η ίδια. Η ποινική υπόθεση εναντίον της έχει ανασταλεί όσο εξελίσσεται η διαδικασία ψήφισης του νόμου.

Τα στοιχεία της ουκρανικής φορολογικής υπηρεσίας δείχνουν ότι σχεδόν 7.900 Ουκρανοί content creators στο OnlyFans κέρδισαν περισσότερα από 131 εκατ. δολάρια το 2023. Τα δεδομένα αυτά έφτασαν στις ουκρανικές αρχές από τη βρετανική εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα, με αποτέλεσμα η φορολογική υπηρεσία να ξεκινήσει την αποστολή επιστολών προς δημιουργούς περιεχομένου ζητώντας την καταβολή φόρων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα