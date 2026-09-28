Επί τάπητος τα θέματα του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού σε συνάντηση συντεχνιών με ΠτΔ

Υπενθυμίζεται πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση στις 16 Σεπτεμβρίου με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, επίσης στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, μετά την οποία ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωσταντίνος Λετυμπιώτης ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της θετικής ανταπόκρισης επί όλων των αιτημάτων σε σχέση με το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό να ακολουθήσει ειδική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 28 Σεπτεμβρίου και πως ανάμεσα στα θέματα συζήτησης θα είναι και ο τρόπος βελτίωσης των μισθών του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.

Ως εκ τούτου, επεσήμανε, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφάσισαν την αναστολή των μέτρων ώστε να δοθεί χρόνος στον διάλογο για τη λήψη τελικών αποφάσεων.

Την περασμένη Παρασκευή, οι οργανώσεις είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό. Σε δηλώσεις τους στο ΚΥΠΕ είχαν αναφερθεί σε μετατόπιση στη στάση της Κυβέρνησης, με αναγνώριση της ανάγκης να δοθούν αυξήσεις στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ