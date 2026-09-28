Ιωάννα Γάκα: Αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη

Εν τω μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν πως η 56χρονη γιατρός Ιωάννα Γάκα, κατά τη μαραθώνια απολογία που είχε δώσει προ ημερών στον ανακριτή αρνήθηκε ότι χορήγησε μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Την ίδια ώρα, ο 58χρονος συζύγός της Ιωάννης Θεοδωρόπουλος φέρεται να αναγνώρισε ευθύνη του μόνο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των μηχανημάτων.

Σήμερα πάντως στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή και μία νοσηλεύτρια, ενώ τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και το δικαστικό βούλευμα σχετικά με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, που εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Τέλος η δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί τους δυο κατηγορούμενους γιατρούς σε σημερινή ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» δηλώνει ότι, από σεβασμό στην ελληνική Δικαιοσύνη και την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

Πηγή: protothema.gr