Μαζωνάκης: «Μπελά που βρήκαμε, μη βγει παραέξω η ιστορία» - Τα SMS που «καίνε» τους γιατρούς

Σε μηνύματα που φέρνει στο φως ο ΣΚΑΪ, ο υπνοθεραπευτής και η κατηγορούμενη γιατρός προσπαθούν να καταλάβουν τι μπορεί να έχει προκαλέσει την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη.

-Υπνοθεραπευτής: Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως φταίει αυτό;

-Γιατρός: Κι αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε.

-Υπνοθεραπευτής: Γι’ αυτό στο είπα. Ρε μπελά που βρήκαμε… Ποιος τον συνοδεύει;

-Γιατρός: Το ΕΚΑΒ τον πήρε. Θα πάω κι εγώ με τον Η… σε λίγο.

-Υπνοθεραπευτής: Μην το καθυστερείς. Ένας εκ των δύο να πάει άμεσα.

Λίγο αργότερα, ο υπνοθεραπευτής εμφανίζεται να ζητά να μη διαρρεύσει τίποτα προς τα έξω, όσο δεν υπήρχε ακόμη σαφής εικόνα για την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως έστειλε μήνυμα να «μην βγει παραέξω η ιστορία» και δήλωσε πρόθυμος να συναντήσει τους γιατρούς, αν το θέλουν, εννοώντας με αυτή τη φράση πως πριν υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή, θεωρούσε ότι έπρεπε να προστατευθεί η ιδιωτικότητά του.

«Ακουσα για τον θάνατο του Μαζωνάκη από τις ειδήσεις. Έπαθα σοκ. Αμέσως της έστειλα μήνυμα γιατί δεν ήξερα εάν το είχε πληροφορηθεί», είπε χαρακτηριστικά ο υπνοθεραπευτής.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καλέσει για κατάθεση και άλλους μάρτυρες που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αποκαλυπτική η κατάθεση νοσηλεύτριας

Την ίδια ώρα ιδιαίτερο «βάρος» έχει η κατάθεση νοσηλεύτριας, σύμφωνα με την οποία στο παρελθόν είχαν σημειωθεί και άλλα περιστατικά ασθενών, οι οποίοι, μετά από ανάλογες θεραπείες, είχαν παρουσιάσει προβλήματα.

Η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι οι εργαζόμενες είχαν θορυβηθεί από προηγούμενα περιστατικά που συνέβαιναν, κατά τις ιατρικές πράξεις που λάμβαναν χώρα.

«Προβληματισμό είχαμε όλες οι εργαζόμενες αλλά δεν τους τον είχαμε εκφράσει. Οι προβληματισμοί μας δημιουργήθηκαν λόγω κάποιων συγκεκριμένων περιστατικών. Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση και κατέρρεαν στιγμιαία, αλλά επανέρχονταν αμέσως. Επίσης, πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία ήταν πρησμένοι. Η γιατρός τους έλεγε να περιμένουν λίγο μέχρι να σηκωθούν από τη μηχανή, αφού τους είχε αποσυνδέσει. Τους συμβούλευε επίσης να καταναλώσουν πρωτεΐνη για να φύγει το πρήξιμο.»

Σε μία ακόμα κατάθεση που φέρνει στο φως ο ΣΚΑΪ, αποτυπώνεται, αυτή τη φορά, η αναστάτωση που επικρατούσε στο ιατρείο, μέσα από τα λόγια μίας νοσηλεύτριας.

«Οι γιατροί ζήτησαν αδρεναλίνη, την οποία έφερε η κα….Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Εγώ προσπάθησα να ηρεμήσω την άλλη ασθενή, που ήταν στο inus στο διπλανό δωμάτιο. Αναρωτηθήκαμε γιατί δεν καλούν το ΕΚΑΒ. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι.»

Πηγή: cnn.gr