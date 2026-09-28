Μουσιούττας: Πιθανές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό Ν/σ και μετά την κατάθεση στη Βουλή

Ερωτηθείς αν αναμένεται να καταθέσει το νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη, ο Υπουργός, Μαρίνος Μουσιούττας, απάντησε ότι «μπορεί να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση για τεχνικούς λόγους. Είχαμε μια μακρά συζήτηση με τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα την περασμένη εβδομάδα για να ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος. Αν έχουμε μέχρι αύριο το τελικό αποτέλεσμα, μπορεί να πάει την Τετάρτη. Αν όχι, θα πάει μια βδομάδα μετά».

Ούτως ή άλλως, πρόσθεσε, η επίσημη κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων γίνεται Πέμπτη και η πρώτη διαθέσιμη Πέμπτη είναι η 8η Οκτωβρίου.

Για τη σημερινή συζήτηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, ο Υπουργός, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, είπε ότι συνεχίστηκε η συζήτηση. «Αναμέναμε σήμερα εισηγήσεις από πλευράς των εταίρων. Έγινε επεξήγηση κάποιων στοιχείων που είχαν ζητηθεί, όσον αφορά διαχρονικά τις διαφοροποιήσεις των συντάξεων και ο αναλογιστής ανάλυσε πώς θα κυμανθούν οι συντάξεις τα επόμενα χρόνια».

Ακολούθως, ανέφερε, «μπήκαμε ακροθιγώς στη συζήτηση θέσεων από πλευράς των εταίρων. Δεν μπορώ να πω πως προχωρήσαμε σε μεγάλο βαθμό», ανέφερε.

Το ευχάριστο, σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι ότι έχει δοθεί ένας οδικός χάρτης ότι οι συζητήσεις στο ΕΣΣ θα συνεχιστούν κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μέσα στον Οκτώβριο, με εξαίρεση την 1η Οκτωβρίου που είναι αργία και τις 5 Οκτωβρίου που είχαν κώλυμα κάποια μέλη του ΕΣΣ. «Άρα αναμένουμε στις 8 Οκτωβρίου να κατατεθούν οι εισηγήσεις σε βάθος των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε κατά πόσο οι εισηγήσεις αυτές μπορούν να γίνουν αποδεκτές ή όχι», ανέφερε.

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι «είχαμε πει ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί, ανεξάρτητα της κατάθεσης του νομοσχεδίου πρώτα στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για πιθανές αλλαγές που εξετάζονται στο νομοσχέδιο που θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός ανέφερε ότι μέσα από τη συζήτηση υποδείχθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους κάποια σημεία που πρέπει να τύχουν επεξεργασίας. «Αν στο τέλος έχουν δίκιο, δεν υπάρχει πρόβλημα να διαφοροποιηθεί το νομοθέτημα. Η μία αφορά τα μερίσματα, η άλλη τη θεμελίωση της σύνταξης, η άλλη αφορά τι θεωρείται πλασματική εισφορά. Είναι κάποιες λεπτομέρειες, που, αν υιοθετηθούν, θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση στο νομοσχέδιο», είπε.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι, ακόμα και αν δεν προλάβουν να γίνουν τώρα οι αλλαγές, «δεν μας εμποδίζει οτιδήποτε να κάνουμε την αλλαγή στην πορεία». Όπως εξήγησε, όπως σε όλες οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, θα αναφέρεται ότι μπορούν να γίνουν αλλαγές χωρίς επαναφορά στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ μπορούν να παρουσιαστούν οι συμφωνημένες αλλαγές απευθείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.

Ερωτηθείς πού κατευθύνεται η συζήτηση για την καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων επί των μερισμάτων, ο Υπουργός είπε ότι συνεχίζεται η συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους, και στο πλαίσιο του ΕΣΣ και κατ’ ιδίαν, «για να βρούμε την πιο συγκλίνουσα άποψη για το θέμα», είπε, όπως γίνεται και για τα άλλα θέματα.

Από τη σημερινή συζήτηση, είπε, δεν προέκυψε η ανάγκη για κάποια διαφοροποίηση.

Κληθείς να παραθέσει παραδείγματα των εισηγήσεων που πρότειναν κατά τη σημερινή συζήτηση οι κοινωνικοί εταίροι, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι κάποιοι αναφέρθηκαν στο ύψος του επιδόματος για τους χαμηλοσυνταξιούχους ότι θα πρέπει να είναι στο επίπεδο του ορίου φτώχειας. Επίσης, πρόσθεσε, έγινε συζήτηση για την αναλογιστική μείωση του 12% και για άλλα ζητήματα.

Απαντώντας κατά πόσο συζητήθηκε η θέση των εργοδοτών για δυνητική αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, μετά την αναλογιστική μελέτη που προβλέπεται σε πέντε χρόνια, ο Υπουργός είπε ότι δεν συζητήθηκε, απαντώντας ότι «δεν ασπαζόμαστε» αυτή τη θέση. «Η θέση μας εμάς είναι αν θα υπάρχει ανάγκη διαφοροποίησης να είναι μόνο στο σημείο των εισφορών».

Οδικός χάρτης για συζήτηση δεύτερου πυλώνα

Εξάλλου, ο Υπουργός είπε ότι δόθηκε οδικός χάρτης και για τον δεύτερο πυλώνα. «Οι συνεδρίες γίνονται κάθε Τρίτη και η επόμενη είναι στις 6 Οκτωβρίου και θα συνεχιστούν κάθε Τρίτη μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, με απώτερο στόχο, αν και εφόσον υπάρξει κατάληξη, να υπάρξει μία συμφωνία-πλαίσιο -και όχι νομοθέτημα- που να αφορά τον δεύτερο πυλώνα, ο οποίος «φυσικά και είναι αναγκαίος για συμπλήρωμα των συντάξεων που προκύπτουν από τον πρώτο πυλώνα», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τη θέση της κυβέρνησης όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, ο Υπουργός είπε ότι δεν θα την αναφέρει, αναμένοντας να ολοκληρωθεί ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους. «Το θέμα θα έρθει στο ΕΣΣ και εφόσον ακούσουμε πώς προσανατολίζεται η κάθε οργάνωση, θα αναφέρουμε και τη δική μας θέση. Η προσπάθεια είναι να υπάρξει σύγκλιση σε αυτή την τεράστια διαφορά», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν να καταστούν υποχρεωτικά για όλους τα Ταμεία Προνοίας, ενώ οι εργοδοτικές οργανώσεις ζητούν να γίνουν σε εθελοντική βάση, με την παροχή κινήτρων.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το θετικό στοιχείο της σημερινής μέρας ήταν οι συνεχείς συνεδρίες για τον πυλώνα 0 και 1 και ο οδικός χάρτης για τον δεύτερο πυλώνα.

«Ο στόχος μας παραμένει να λειτουργήσει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση την 1η Ιανουαρίου, έτσι ώστε ο κόσμος να νιώσει τη διαφορά, μικρή ή μεγάλη, τη διαφορά στην τσέπη του την 1η Φεβρουαρίου που θα πάρει το πρώτο έμβασμα», επανέλαβε, προσθέτοντας ότι δυσκολίες και εμπόδια υπάρχουν «και δεν περίμενα κάτι το διαφορετικό. Όμως, είμαι αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε και θα πετύχουμε αυτό που όλοι οφείλουμε στον κόσμο αυτή τη στιγμή».

Καταληκτικά, ανέφερε ότι ο διάλογος δεν σταματά και «δεν θα σταματήσει μέχρι η Βουλή να φτάσει στο σημείο να στείλει στην Ολομέλεια το νομοθέτημα», είπε.