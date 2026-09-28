Τι θα γίνει με τις προσλήψεις στο δημόσιο; Όσα ακούστηκαν στη Βουλή

Το Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει την εφαρμογή του νέου συστήματος από το 2027, ενώ η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) εκτιμά ότι αυτό θα καταστεί εφικτό από το 2028, κυρίως λόγω του χρόνου που απαιτείται για τις αναγκαίες αλλαγές στο μηχανογραφικό της σύστημα.

Η διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Έλενα Αζίνα ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής ότι το Υπουργείο θεωρεί εφικτή την εφαρμογή του νέου συστήματος το 2027. Από πλευράς ΕΔΥ, ωστόσο, εκφράστηκαν επιφυλάξεις, καθώς για την προσαρμογή του λογισμικού εκτιμάται ότι απαιτούνται 12 έως 18 μήνες.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών και την ΕΔΥ να συναντηθούν, μαζί με τους αρμόδιους για τις υποδομές, ώστε να εξαντληθούν τα περιθώρια εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης και να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του νέου συστήματος το 2027.

Εκ μέρους του ΥΠΟΙΚ αναφέρθηκε, εξάλλου, ότι σε περίπτωση που το νέο σύστημα δεν εφαρμοστεί το 2027, οι κατάλογοι των θέσεων που θα προκηρυχθούν είναι έτοιμοι και, εφόσον χρειαστεί, θα διαβιβαστούν στη Βουλή.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, σε δήλωσή του μετά τη συνεδρία, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατό πώς θα γίνουν οι προσλήψεις στη δημόσια υπηρεσία το 2027, καθώς, όπως είπε, «σε τρεις μέρες μπαίνουμε στον Οκτώβριο» και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφής προσανατολισμός για τις εξετάσεις.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι η εκκρεμότητα αυτή επηρεάζει τα δικαιώματα των πολιτών και δημιουργεί αβεβαιότητα στους πιθανούς υποψηφίους που επιθυμούν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις και να διεκδικήσουν θέση στη δημόσια υπηρεσία.

«Είναι ευθύνη της Κυβέρνησης να λύσει το συντομότερο δυνατόν αυτό το ζήτημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, εφόσον δεν εφαρμοστεί το νέο σύστημα και χρειαστεί να λειτουργήσει το υφιστάμενο, οι κυβερνητικές εξετάσεις θα πρέπει να διεξαχθούν εντός Νοεμβρίου.

Ο κ. Πασιουρτίδης τόνισε ότι ο χρόνος πιέζει και πως το ζήτημα θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα, ώστε να μην παραμείνουν «μετέωροι» οι υποψήφιοι που αναμένουν να διεκδικήσουν την εισδοχή τους στη δημόσια υπηρεσία.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης δήλωσε μετά τη συνεδρία ότι απομένει η υποβολή από το Υπουργείο Οικονομικών αναθεωρημένων κειμένων, στα οποία θα περιλαμβάνονται οι αλλαγές που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή κατά τη συζήτηση.

Όπως ανέφερε, μέλημα του συνόλου της Επιτροπής είναι η νέα διαδικασία να είναι αξιοκρατική και ισορροπημένη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα και τη διαφάνεια. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Πολιτεία θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τους υποψηφίους για τις εξετάσεις και την εξεταστέα ύλη. Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο έναρξης της νέας νομοθεσίας, ο κ. Παντελίδης είπε ότι αυτό παραμένει το επίμαχο σημείο, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών επιμένει στην εφαρμογή της από το 2027, ενώ η ΕΔΥ εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσο αυτό είναι εφικτό για καθαρά τεχνικούς λόγους.

«Ακούμε και τις δύο απόψεις και θα αποφασίσουμε στη συνέχεια πότε θα εφαρμοστεί», είπε, τονίζοντας ότι στόχος της Επιτροπής είναινα ψηφίσει ένα πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ