Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της Mango: 6 μάρτυρες στο επίκεντρο

Μεταξύ των προσώπων που ζητείται να καταθέσουν είναι ο δικηγόρος Μικέλ Ρόκα, καθώς και συμβολαιογράφος και στελέχη που είχαν εμπλακεί στον σχεδιασμό της περιουσιακής διαδοχής της οικογένειας Άντικ.

Όπως μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η υπεράσπιση του Τζόναθαν Άντικ, επιδιώκει μέσω των νέων καταθέσεων να αντικρούσει το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου που είχε αναφέρει η δικαστής, η οποία ερευνά τις συνθήκες θανάτου του Ισάκ Άντικ το 2024.

Στο επίκεντρο το φιλανθρωπικό ίδρυμα και η κληρονομιά



Ο ιδρυτής της Mango είχε σχεδιάσει τη δημιουργία ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος και είχε αναθέσει στον Μικέλ Ρόκα και τον γιο του τη νομική διαμόρφωση της δομής και της λειτουργίας του. Η υπεράσπιση του Τζόναθαν ζητά να διευκρινιστεί ποιος θα ήταν ο ρόλος των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος, ποια θέση θα είχαν τα παιδιά του Ισάκ Άντικ και κυρίως αν η ίδρυση της συγκεκριμένης οντότητας θα επηρέαζε ή όχι την οικογενειακή κληρονομιά.

Παράλληλα, ζητά να αποσαφηνιστεί αν το σχέδιο είχε τη σύμφωνη γνώμη και τη στήριξη του Τζόναθαν και των δύο αδελφών του.

Στην απόφαση με την οποία η δικαστής είχε διατάξει την προσωρινή κράτηση του Τζόναθαν Άντικ, είχε γίνει αναφορά σε πιθανό οικονομικό κίνητρο που συνδεόταν με το σχέδιο δημιουργίας του φιλανθρωπικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο μεγαλύτερος γιος του επιχειρηματία φέρεται να είχε πληροφορηθεί στα μέσα του 2024 ότι ο πατέρας του σκόπευε να τροποποιήσει τη διαθήκη του, δημιουργώντας μια δομή με στόχο την ενίσχυση ευάλωτων ανθρώπων.

Η δικαστής είχε επίσης αναφερθεί σε πιθανές διαφωνίες μεταξύ πατέρα και γιου, καθώς και σε αναφορές για «εμμονή με τα χρήματα» από την πλευρά του Τζόναθαν. Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν αμφισβητηθεί από τις κόρες του Ισάκ Άντικ στις καταθέσεις τους ως μάρτυρες.

Οι νέες καταθέσεις που ζητά η υπεράσπιση



Εκτός από τους Μικέλ και Ζοάν Ρόκα, η υπεράσπιση ζητά να καταθέσει ο συμβολαιογράφος Αριέλ Σουλτάν, ο οποίος αναμένεται να δώσει στοιχεία για τις διαδοχικές διαθήκες που συνέτασσε κάθε χρόνο ο Ισάκ Άντικ.

Στόχος είναι να εξηγηθεί η διαδικασία με την οποία ο επιχειρηματίας αποφάσιζε τις αλλαγές στις διαθήκες του, ποιοι επαγγελματίες συμμετείχαν και ποια περιουσιακά δεδομένα λαμβάνονταν υπόψη.

Στη λίστα των μαρτύρων περιλαμβάνεται επίσης η Ρακέλ Ντελγάδο, οικονομική διευθύντρια της εταιρείας Punto Na, η οποία είχε αναλάβει τον σχεδιασμό και την επικαιροποίηση των διαθηκών της οικογένειας, καθώς και ο Γερμάν Καστεχόν, σύμβουλος που είχε συμβάλει στον σχεδιασμό της μελλοντικής διαχείρισης της περιουσίας και των οικογενειακών επιχειρήσεων.

Η υπεράσπιση ζητά ακόμη την κατάθεση του διευθύνοντος συμβούλου της Mango, Τόνι Ρουίθ, η κλήση του οποίου έχει ήδη γίνει δεκτή από τη δικαστή μετά από αίτημα της εισαγγελίας, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία.

Οι καταθέσεις των δύο αδελφών του Τζόναθαν



Στις καταθέσεις τους τον περασμένο Ιούλιο, οι κόρες του ιδρυτή της Mango, Σάρα και Τζούντιθ Άντικ, είχαν υποστηρίξει ότι δεν υπήρχαν οικονομικές διαφορές μέσα στην οικογένεια.

Όπως ανέφεραν, ο πατέρας τους ανανέωνε κάθε χρόνο τη διαθήκη του, ώστε να ενσωματώνει τις δωρεές ή τις οικονομικές ενισχύσεις που είχε λάβει κάθε παιδί κατά τη διάρκεια της χρονιάς και να διατηρεί μια ισορροπία στη διανομή της περιουσίας.

Σύμφωνα με νομικές πηγές, τα παιδιά του επιχειρηματία γνώριζαν τις αλλαγές αυτές. Από την πλευρά της υπεράσπισης του Τζόναθαν Άντικ, πάντως, υποστηρίζεται ότι η αστυνομική έκθεση για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango έχει δημιουργήσει «ένα αφήγημα με έντονα στοιχεία φαντασίας», το οποίο, όπως αναφέρουν, βασίζεται περισσότερο σε ερμηνείες και υποθέσεις παρά σε πραγματικά δεδομένα.

Πηγή: protothema.gr