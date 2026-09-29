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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα - Ναρκωτικά και έλεγχοι σε στοχευμένες επιχειρήσεις

 29.09.2026 - 06:41
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα - Ναρκωτικά και έλεγχοι σε στοχευμένες επιχειρήσεις

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη τεσσάρων προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρακοή διατάγματος δικαστηρίου,

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 397 οδηγοί και 111 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 33 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψε μία καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 199 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και έξι διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 110 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν τρία οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 88 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν δύο καταγγελίες. Σε τέσσερις προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ δεν καταγράφηκε κανένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

 

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