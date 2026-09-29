Πότε ένα άρρωστο παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Με τα παιδιά να περνούν καθημερινά ώρες μαζί σε αίθουσες, διαλείμματα, τουαλέτες και κοινόχρηστους χώρους, οι λοιμώξεις είναι ένα θέμα που επανέρχεται κάθε σχολική χρονιά. Οι οδηγίες προς τα δημόσια σχολεία, όμως, δεν αφήνουν τη διαχείρισή τους στην τύχη, προβλέπουν συγκεκριμένες ενέργειες για ιώσεις, γρίπη, μηνιγγίτιδα, σαλμονέλα και μεταδοτικές δερματικές λοιμώξεις.

Και για τους γονείς υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια, ένα περιστατικό στο σχολείο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι πρέπει να κλείσει η σχολική μονάδα ή ότι όλοι οι γονείς θα λάβουν ενημέρωση.

Όταν αρχίζουν οι ιώσεις στις τάξεις

Η περίοδος που συνήθως δυσκολεύει περισσότερο σχολεία και οικογένειες είναι ο χειμώνας. Tότε παρατηρείται κυρίως αύξηση περιστατικών εντεροϊών και ιογενών λοιμώξεων και το ΥΠΑΝ ζητά αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ατομικής και περιβαλλοντικής υγιεινής.

Τα μέτρα είναι απλά, αλλά αφορούν πράγματα που ένα παιδί κάνει δεκάδες φορές μέσα στην ημέρα, όπως καλό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό, κυρίως πριν από το φαγητό και μετά την τουαλέτα, κάλυψη στόματος και μύτης με τον αγκώνα ή χαρτομάντιλο όταν βήχει ή φτερνίζεται και συχνός αερισμός των αιθουσών.

Υπάρχει ακόμη μία οδηγία που αξίζει να γνωρίζουν και οι γονείς, τα παιδιά πρέπει να υπενθυμίζεται ότι δεν πρέπει να πίνουν νερό βάζοντας απευθείας το στόμα τους στη βρύση.

Παράλληλα, το βοηθητικό προσωπικό πρέπει να ενημερώνεται από την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς, ώστε να γίνεται σχολαστικός καθαρισμός αιθουσών, τουαλετών, αποθηκών και των υπόλοιπων σχολικών χώρων.

Μάλιστα, για τη φετινή περίοδο υπάρχει ξεχωριστή εγκύκλιος, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2026, ειδικά για τα μέτρα προστασίας από αναπνευστικούς ιούς στις σχολικές μονάδες.

Ψώρα ή άλλη δερματική λοίμωξη: Θα ενημερωθούν όλοι οι γονείς;

Εδώ βρίσκεται ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία των οδηγιών.

Εάν εμφανιστούν αρκετά περιστατικά δερματικής λοίμωξης την ίδια περίοδο, όπως για παράδειγμα ψώρα, ο διευθυντής καλείται να επικοινωνήσει με τη Σχολιατρική Υπηρεσία. Εάν κριθεί ότι πρέπει να σταλεί ενημερωτικό έντυπο στους γονείς, αυτό γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τη συγκεκριμένη Υπηρεσία, η οποία αποστέλλει στο σχολείο το κατάλληλο υλικό.

Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι για ένα μεμονωμένο περιστατικό δερματικής λοίμωξης δεν θεωρείται απαραίτητο να ενημερώνονται όλοι οι γονείς, καθώς η Σχολιατρική Υπηρεσία αναφέρει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ανησυχία.

Αυτό εξηγεί και γιατί ένας γονιός μπορεί κάποιες φορές να πληροφορηθεί εκ των υστέρων ότι υπήρξε περιστατικό στο σχολείο, χωρίς να έχει προηγηθεί γενική ενημέρωση προς όλες τις οικογένειες.

Τι γίνεται με το ίδιο το παιδί που έχει δερματική λοίμωξη

Οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τη Διεύθυνση όταν εμφανιστεί μεταδοτική δερματική λοίμωξη και να προσκομίζουν γραπτή βεβαίωση από τον Προσωπικό Ιατρό του παιδιού, στην οποία να αναφέρεται πότε μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς , συνήθως η επιστροφή μπορεί να γίνει μετά από 48 ώρες φαρμακευτικής αγωγής, όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι η καθοδήγηση και η βεβαίωση του γιατρού για το συγκεκριμένο παιδί, όχι ένας γενικός κανόνας που εφαρμόζεται από τον γονιό μόνος του.

Τα θρανία, τα παιχνίδια και τα χερούλια έχουν σημασία

Η πρόληψη δεν αφορά μόνο το πλύσιμο των χεριών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αντικείμενα και επιφάνειες που αγγίζουν πολλά παιδιά μέσα στην ημέρα,όπως παιχνίδια, θρανία, χερούλια πορτών και βρυσών, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά και συχνά.

Αντίστοιχα, ζητείται επαρκής αερισμός των αιθουσών και καθαριότητα σε τουαλέτες και νιπτήρες, ενώ η Διεύθυνση έχει την ευθύνη να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων καθαριότητας.

Τι συμβαίνει εάν υπάρχει υποψία μηνιγγίτιδας

Πρόκειται αναμφίβολα για μια λέξη που μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε μια σχολική κοινότητα.

Οι οδηγίες, όμως, τονίζουν ακριβώς την ανάγκη να αποφεύγεται ο αχρείαστος πανικός. Σε περίπτωση πιθανού περιστατικού μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας, οι Διευθύνσεις πρέπει να γνωρίζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να μπορούν να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα Δημόσιας Υγείας και να ενημερωθεί σχετικά το διδακτικό προσωπικό.

Με άλλα λόγια, η εμφάνιση ενός ύποπτου περιστατικού δεν είναι θέμα που καλείται να διαχειριστεί μόνο του το σχολείο ούτε θέμα στο οποίο χρειάζεται να κινηθούν οι γονείς με βάση φήμες ή μηνύματα που κυκλοφορούν μεταξύ τους.

Και στην περίπτωση σαλμονέλας;

Οι Διευθύνσεις οφείλουν να ενημερώνουν τόσο το διδακτικό όσο και το βοηθητικό προσωπικό και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής και περιβαλλοντικής υγιεινής, με στόχο να αποτραπεί η μετάδοση σε παιδιά και εκπαιδευτικούς.

Όχι πανικός, αλλά ούτε αδιαφορία

Για έναν γονιό, ίσως το σημαντικότερο είναι να γνωρίζει πού τελειώνει η φυσιολογική ανησυχία και πού αρχίζει η οργανωμένη διαχείριση από το σχολείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ένα μεμονωμένο περιστατικό δεν σημαίνει αυτομάτως γενική ενημέρωση, ούτε κάθε μεταδοτική λοίμωξη αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Όταν, όμως, τα περιστατικά αυξηθούν ή το είδος της λοίμωξης απαιτεί ειδική διαχείριση, ενεργοποιείται η συνεργασία με τη Σχολιατρική Υπηρεσία.

Για τους γονείς, η καθημερινή συμβολή είναι πολύ πιο απλή. Να μαθαίνουν στα παιδιά να πλένουν σωστά τα χέρια τους, να μην ανταλλάσσουν αντικείμενα προσωπικής χρήσης, να ακολουθούν τις οδηγίες του γιατρού όταν ασθενήσουν και να ενημερώνουν το σχολείο όταν υπάρχει μεταδοτικό περιστατικό που το αφορά.

Γιατί σε μια σχολική αίθουσα όπου δεκάδες μικρά χέρια αγγίζουν τα ίδια θρανία, παιχνίδια, πόμολα και βρύσες, η πρόληψη δεν είναι μια εγκύκλιος στο γραφείο του διευθυντή. Είναι οι μικρές συνήθειες που επαναλαμβάνονται κάθε μέρα.