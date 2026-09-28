Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της Γάκα - Συνεχίζουν μόνο με τον Θεοδωρόπουλο

Όπως επισημαίνουν, η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις.

Σε σχετική ανακοίνωση τους οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός, αναφερουν:

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του. Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς.

Νίκος Αγαπηνός

Τέλλος Αγαπηνός»