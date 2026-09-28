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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταξίδι στις ΗΠΑ χωρίς βίζα για τους Κύπριους; Τι αλλάζει και τι ζητούν οι Αμερικανοί

 28.09.2026 - 19:38
Ταξίδι στις ΗΠΑ χωρίς βίζα για τους Κύπριους; Τι αλλάζει και τι ζητούν οι Αμερικανοί

Η ΕΕ επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες της θα μπορούν να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ χωρίς βίζα, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS), που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Όπως αναφέρει η Υπηρεσία, στο παρόν στάδιο, η Κύπρος, μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, παραμένουν εκτός του αμερικανικού προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, στο οποίο συμμετέχουν τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν ολοκλήρωσε στις 23 Ιουλίου 2026 τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για συμφωνία-πλαίσιο σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία στην ασφάλεια των συνόρων, η οποία προβλέπει την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων βιομετρικών στοιχείων. Η συμφωνία αποσκοπεί στη διατήρηση των ταξιδιών χωρίς βίζα για τους πολίτες των κρατών μελών που συμμετέχουν ήδη στο αμερικανικό πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι για τη σύναψή της απαιτούνται η συγκατάθεση του Ευρωκοινοβουλίου και η έγκριση του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η συμφωνία-πλαίσιο θα καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη θα μπορούν να διαπραγματεύονται διμερείς συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών από τις εθνικές τους βάσεις δεδομένων. Κάθε κράτος μέλος θα αποφασίζει ποιες βάσεις δεδομένων και ποιες κατηγορίες πληροφοριών θα συμπεριλάβει στην ανταλλαγή. Το πλαίσιο θα εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση την Ιρλανδία και τη Δανία.

Ανταλλαγή βιομετρικών δεδομένων

Οι ΗΠΑ έχουν θέσει ως προθεσμία την 31η Δεκεμβρίου 2026 για τη σύναψη των σχετικών συμφωνιών, ζητώντας πρόσβαση σε πληροφορίες που τηρούνται σε εθνικές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων βιομετρικών στοιχείων, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Σύμφωνα με την EPRS, οι αμερικανικές Αρχές επιδιώκουν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για τον έλεγχο και την εξακρίβωση της ταυτότητας ταξιδιωτών, αιτούντων μεταναστευτική ή ανθρωπιστική προστασία, καθώς και άλλων προσώπων που ελέγχονται στο πλαίσιο διαδικασιών στα σύνορα και της εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Το συμφωνηθέν πλαίσιο προβλέπει ότι η αρχική αναζήτηση πληροφοριών θα μπορεί να πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, εφόσον τηρούνται οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Σε περίπτωση ταυτοποίησης στοιχείων μεταξύ των βάσεων δεδομένων, θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος για πρόσθετες πληροφορίες, το οποίο θα πρέπει να εξετάζεται από αρμόδιο πρόσωπο και όχι αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας.

Προβλέπονται επίσης περιορισμοί στη διαβίβαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, τα οποία θα μπορούν να ανταλλάσσονται μόνο εφόσον συνδέονται με σοβαρό και πραγματικό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται θα πρέπει να διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο, με επανεξέταση της περιόδου διατήρησής τους τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

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