Ανατροπή σκάφους στη Λεμεσό: «Καμία σχέση με εμάς» λέει η Ομοσπονδία Dragon Boat

Όπως διευκρινίζει, η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν διοργανώθηκε, δεν εγκρίθηκε και δεν τελούσε υπό την αιγίδα της, ενώ η Ομοσπονδία δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων ούτε είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην οργάνωση ή διεξαγωγή της.

Ως εκ τούτου, σημειώνει, δεν είναι σε θέση στο παρόν στάδιο να γνωρίζει ή να επιβεβαιώσει κατά πόσο το άτομο που είχε την ευθύνη του πληρώματος διέθετε τα απαιτούμενα προσόντα, πιστοποιήσεις και εκπαίδευση.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Dragon Boat υπογραμμίζει παράλληλα ότι αποδίδει «ύψιστη σημασία» στην ασφάλεια των αθλητών και των συμμετεχόντων και εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες και προϋποθέσεις για την κατάρτιση και πιστοποίηση όσων αναλαμβάνουν την ευθύνη πληρωμάτων.

Εκφράζει επίσης την ανακούφισή της για την ασφαλή διάσωση όλων των εμπλεκομένων στο περιστατικό.