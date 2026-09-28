«Photo Radar List»: Ομόφωνο «όχι» από τη Βουλή - Εκκρεμούν 180.000 ανεπίδοτα εξώδικα

Το αίτημα αφορά τροποποιήσεις στο υφιστάμενο σύστημα, ώστε να καταστεί δυνατή η αμφίδρομη διασύνδεσή του με τα συστήματα της Αστυνομίας και η διαχείριση της διαδικασίας επίδοσης και παρακολούθησης των εξωδίκων.

Εκ μέρους του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ο Αχιλλέας Πηλιάς ανέφερε ότι ο υφιστάμενος ανάδοχος έπρεπε να τροποποιήσει το σύστημά του και να το διασυνδέσει με τα συστήματα της Αστυνομίας. Όπως είπε, η διασύνδεση έχει γίνει και υπάρχει πλέον η δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας, ενώ όταν δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες δεν είχε ακόμη δεσμευθεί το κονδύλι από τη Βουλή. Ανέφερε επίσης ότι υπήρχε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας που έκρινε ότι μπορούσαν να προχωρήσουν στις επιδόσεις.

Ο κ. Πηλιάς σημείωσε ότι απαιτείται περαιτέρω ενοποίηση των συστημάτων, ενώ διευκρίνισε ότι το σύστημα είχε λειτουργήσει σε δοκιμαστικό περιβάλλον και δεν είχε τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ζήτησε να διευκρινιστεί κατά πόσο η διασύνδεση των αρχείων είχε εγκριθεί από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο κ. Πηλιάς απάντησε ότι η διασύνδεση είχε εγκριθεί από την αρχή της σύμβασης, το 2022.

Ο κ. Δαμιανού υποστήριξε ότι δεν υπήρχε αρχικά πρόβλεψη για επίδοση εξωδίκων στα οδοφράγματα και ότι με την αποδέσμευση του κονδυλίου επιχειρείται, όπως είπε, να νομιμοποιηθεί μια πρακτική που θεωρεί παράνομη.

«Δεν γίνεται να γίνεται επίδοση στα οδοφράγματα προς Ελληνοκύπριους», ανέφερε.

Ο κ. Δαμιανού υποστήριξε επίσης ότι η διαδικασία αφορά και πεζούς που διέρχονται από τα οδοφράγματα και εξέφρασε την άποψη ότι η πρακτική αυτή δημιουργεί πολιτικά ζητήματα και μετατρέπει τα σημεία διέλευσης σε «σκληρό σύνορο».

Από την πλευρά της Αστυνομίας αναφέρθηκε ότι ο έλεγχος ταυτότητας στα οδοφράγματα είναι νόμιμος και ότι το εξώδικο επιδίδεται στον πολίτη, ο οποίος έχει στη συνέχεια 90 ημέρες για να το πληρώσει.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης υποστήριξε ότι η προτεινόμενη αλλαγή αποσκοπεί ουσιαστικά στη μείωση του κόστους της εταιρείας που έχει αναλάβει το σύστημα και αναφέρθηκε στον μεγάλο αριθμό ανεπίδοτων εξωδίκων.

Σε σχέση με τα τουρκοκυπριακά οχήματα, ο κ. Πασιουρτίδης διερωτήθηκε γιατί είναι απαραίτητη η πρόσβαση της εταιρείας σε συγκεκριμένα στοιχεία και η χρήση της λίστας του συστήματος φωτοεπισήμανσης.

Εκ μέρους της εταιρείας εξηγήθηκε ότι χρειάζεται να διαβιβάζεται στην Αστυνομία ο αριθμός εγγραφής του οχήματος, ώστε να μπορεί να εντοπίζεται και να σταματά στο οδόφραγμα και να ολοκληρώνεται ο κύκλος της επίδοσης και παρακολούθησης του εξωδίκου.

Η εταιρεία ανέφερε ότι στην αρχική σύμβαση δεν υπήρχε πρόνοια για αμφίδρομη ενημέρωση μεταξύ των δύο συστημάτων και ότι μέρος της προτεινόμενης αλλαγής αφορά ακριβώς αυτή τη δυνατότητα.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος υποστήριξε ότι το σύστημα φωτοεπισήμανσης λειτουργεί περισσότερο ως μηχανισμός είσπραξης προστίμων παρά ως μέτρο πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και δήλωσε ότι το κόμμα του δεν θα στηρίξει την αποδέσμευση του κονδυλίου.

Ο Πρόεδρος του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι δεν πρόκειται απλώς για τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης και ανέφερε ότι το θέμα θα έπρεπε να είχε παραπεμφθεί σε διαφορετική, κατάλληλη διαδικασία.

Όπως είπε, οι αρμόδιοι «έρχονται εδώ για να νομιμοποιήσουν μια παρανομία», θέση που αμφισβητήθηκε από την πλευρά των υπηρεσιών, οι οποίες επικαλέστηκαν τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης έθεσε από την πλευρά του ζήτημα κόστους, χαρακτηρίζοντας υπερβολικό το ποσό σε σχέση με το μέγεθος της εργασίας που πρόκειται να γίνει και ζητώντας από την εταιρεία αναλυτική αιτιολόγηση για τις αλλαγές που θα αναπτύξει.

Η Αστυνομία και η εταιρεία εξηγούν τη διαδικασία

Η Αστυνομία ανέφερε ότι στα οδοφράγματα το εξώδικο εκδίδεται μέσω του δικού της συστήματος και ότι, με βάση τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω της διασύνδεσης με το σύστημα φωτοεπισήμανσης.

Για τα οχήματα που είναι καταχωρημένα στο ΤΟΜ, η διαδικασία μπορεί να γίνει με τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ για τα τουρκοκυπριακά οχήματα απαιτείται η συλλογή των στοιχείων κατά τη διέλευση από τα οδοφράγματα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η προτεινόμενη αλλαγή δεν αφορά μόνο ένα λογισμικό, αλλά το σύνολο του συστήματος επεξεργασίας των παραβάσεων, περιλαμβανομένων των συστημάτων των καμερών, της πρόσβασης των πολιτών στις πληροφορίες και των επιχειρησιακών διαδικασιών. Ανέφερε επίσης ότι θα απαιτηθεί πρόσθετη εκπαίδευση του προσωπικού του τηλεφωνικού κέντρου.

Σε δηλώσεις του μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Προεδρεύων της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης δήλωσε ότι η Επιτροπή απέρριψε ομόφωνα, για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, το αίτημα της εκτελεστικής εξουσίας για αποδέσμευση €146.000 για τη βελτίωση του συστήματος επίδοσης κλήσεων στα οδοφράγματα.

Όπως εξήγησε, η Επιτροπή δεν πείστηκε για την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου κονδυλίου, καθώς, όπως προέκυψε από τις δύο συνεδριάσεις, μεγάλο μέρος των προτεινόμενων ενεργειών ήδη εφαρμόζεται.

Ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι ο βασικός λόγος απόρριψης είναι τα κενά και οι αδυναμίες που έχουν διαπιστωθεί στο σύστημα φωτοεπισήμανσης και για τα οποία, όπως είπε, η Επιτροπή δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα πειστικές απαντήσεις.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις ανεπίδοτες κλήσεις, χαρακτηρίζοντας τον αριθμό «εντυπωσιακά μεγάλο» και «ασυνήθιστα μεγάλο με βάση τα κυπριακά δεδομένα».

«Μέχρι να πειστούμε ότι η εκτελεστική εξουσία αντιλαμβάνεται αυτό το πρόβλημα ή μέχρι να φέρει νομοθετική λύση αυτού του προβλήματος, είμαστε απρόθυμοι να αποδεσμεύουμε διαρκώς κονδύλια που είναι απλώς ασπιρίνη σε ένα μεγάλο πρόβλημα», ανέφερε.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου ανέφερε ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν περίπου 180.000 ανεπίδοτα εξώδικα και εξέφρασε ανησυχία για την αποδέσμευση νέου κονδυλίου για τη βελτίωση του συστήματος.

Όπως είπε, το Υπουργείο θα πρέπει να καταθέσει τροποποιητικό νομοσχέδιο που να εκσυγχρονίζει τον τρόπο επίδοσης των εξωδίκων.

Πρόσθεσε ότι δεν είναι τόσο απλό να αποδεσμεύονται κονδύλια που πληρώνει ο πολίτης, όταν το σύστημα δεν λειτουργεί, σημειώνοντας ότι αναμένονται απαντήσεις από το Υπουργείο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού δήλωσε ότι η Επιτροπή έχει διαπιστώσει πως η εκτελεστική εξουσία, η Αστυνομία και τα συναρμόδια Υπουργεία δεν έχουν δώσει πειστικές απαντήσεις για τον τρόπο επίδοσης των εξωδίκων, υποστηρίζοντας ότι « κοροϊδεύουν και παραπλανούν τη Βουλή».

Όπως είπε, εδώ και τρία χρόνια, μέσα από τις ερωτήσεις και την πίεση της Βουλής, καταγράφονται διαφορετικές απαντήσεις, ενώ, όπως υποστήριξε, επιχειρείται να παρακαμφθεί η νόμιμη διαδικασία επίδοσης των εξωδίκων με τη διακοπή πολιτών στα οδοφράγματα.

Ο κ. Δαμιανού έκανε λόγο για πιθανή παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ταπεινωτική μεταχείριση πολιτών, υποστηρίζοντας ότι η πρακτική εφαρμόζεται όχι μόνο σε οχήματα τουρκοκυπριακής προέλευσης, αλλά και σε Ελληνοκύπριους.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεσμεύσουμε έστω και €1 για διαδικασίες που είναι έξω από το γράμμα του νόμου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες, όταν ενημερώνονται νόμιμα για την ύπαρξη εξωδίκου, οφείλουν είτε να συμμορφώνονται είτε να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος δήλωσε ότι ούτε κατά τη σημερινή συνεδρίαση δόθηκαν πειστικές απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς και ανέφερε ότι η Επιτροπή καταψήφισε ομόφωνα την αποδέσμευση του κονδυλίου.

Σημείωσε ότι ο μεγάλος αριθμός των ανεπίδοτων εξωδίκων καταδεικνύει πως η διαδικασία δεν λειτουργεί σωστά και χρειάζεται ρύθμιση με πιο συγκεκριμένο τρόπο επίδοσης.

Παράλληλα, έθεσε και πολιτική διάσταση στο ζήτημα, αναφέροντας ότι ενώ έχει εξαιρεθεί η επίδοση εξωδίκων σε λιμάνια και αεροδρόμια, αυτή εφαρμόζεται σήμερα στα οδοφράγματα και αφορά, όπως είπε, και Ελληνοκύπριους.

Έθεσε επίσης ζητήματα που αφορούν τα οχήματα που εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα, κάνοντας λόγο για ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα, την καταλληλότητα και τις προδιαγραφές τους.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης χαρακτήρισε «εξωφρενικό» το γεγονός ότι εκκρεμούν περίπου 185.000 εξώδικα.

Όπως ανέφερε, ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να δημιουργεί την εικόνα ότι περίπου ένας στους τρεις Κύπριους παρανομεί στους δρόμους, ενώ την ίδια ώρα ότι το κράτος δεν έχει τις διευθύνσεις ενός τόσο μεγάλου αριθμού πολιτών επειδή δεν έχει καταφέρει να τους επιδώσει τα εξώδικα.