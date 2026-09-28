Ραγδαίες εξελίξεις: Νοσηλεύτρια μιλά για όσα συνέβησαν στο ιατρείο όταν πέθανε ο Μαζωνάκης

Συγκεκριμένα, στον 32ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, κατέθεσε σήμερα μία νοσηλεύτρια, 61 ετών, συνταξιούχος, η οποία δούλευε ημιαπασχόληση στο ιατρείο των δυο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μάρτυρας «κάρφωσε» το ζευγάρι των κατηγορουμένων γιατρών αλλάζοντας μάλιστα τα όσα η ίδια είχε καταθέσει προανακριτικά.

Κατά τις πληροφορίες, η 61χρονη ανέφερε στον ανακριτή ότι ήταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και πως δεν είχε φύγει στις 16:15 όπως είχε καταθέσει προανακριτικά. Η ίδια φέρεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, υποστηρίζοντας πως η προφυλακισμένη γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»



Ωστόσο, όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν μίλησε ποτέ με την γιατρό μετά, για την οποία ανέφερε ότι δεν δεχόταν κριτική. Ακόμη,σε ό,τι αφορά στον 58χρονο γιατρό, η εν λόγω μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε πως είπε σε όλες τις εργαζόμενες μετά το θάνατο του τραγουδιστή πως «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν πως οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν καταγγελθεί ακόμα και βρίσκονται στον «αέρα». Δεν αποκλείεται μάλιστα εργαζόμενοι να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Πηγή: protothema.gr