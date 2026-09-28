Θέλετε το σπίτι σας να μυρίζει «καθαριότητα»; - Πώς θα το πετύχετε με ένα απλό κόλπο

Ένα απλό μείγμα με τρία υλικά που υπάρχουν ήδη σε πολλά νοικοκυριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αρωματίσει καναπέδες, κρεβάτια, κουρτίνες και άλλα υφάσματα.

Η Rocío Verdugo, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως roverdugo5, μοιράστηκε ένα απλό κόλπο καθαρισμού για να αρωματίζει τα υφάσματα του σπιτιού και να κάνει τους καναπέδες και τα κρεβάτια να μυρίζουν ευχάριστα.

Η συνταγή είναι ιδιαίτερα εύκολη καθώς αποτελείται από μόλις τρία υλικά που σίγουρα υπάρχουν σε κάθε σπίτι.

Ψεκάστε τις κουρτίνες με μείγμα νερού, αλκοόλης και ελαίου λεβάντας: Το σπιτικό αρωματικό για υφάσματα που αρωματίζει το δωμάτιο και προάγει τον βαθύ ύπνο

Πώς θα προετοιμάσετε το μείγμα

Η συνταγή είναι πολύ απλή. Για να την ετοιμάσετε χρειάζεστε:

200 ml νερό

200 ml οινόπνευμα

100 ml μαλακτικό ρούχων, επιλεγμένο ανάλογα με το άρωμα που σας αρέσει περισσότερο

Βάλτε τα υλικά σε ένα μπουκάλι με ψεκαστήρα, ώστε να μπορέσετε να εφαρμόσετε εύκολα το μείγμα στα υφάσματα.

Το κόλπο είναι να αναμίξετε το νερό με το οινόπνευμα και στη συνέχεια να προσθέσετε το μαλακτικό ρούχων.

Συνιστάται να αναμείξετε καλά τα συστατικά πριν χρησιμοποιήσετε το μείγμα και να το φυλάξετε σωστά, με ετικέτα και μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Πού μπορείτε να το εφαρμόσετε

Όπως εξηγεί στο βίντεό της, η Verdugo χρησιμοποιεί το μείγμα κυρίως σε καναπέδες και κρεβάτια, ωστόσο εάν το επιθυμείτε μπορείτε να το εφαρμόσετε σε κλινοσκεπάσματα και κουρτίνες.

Το οινόπνευμα βοηθά το μείγμα να εξατμίζεται πιο γρήγορα, περιορίζοντας την υγρασία στα υφάσματα.

Πριν από τη χρήση, όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα theobjective.com, καλό είναι να κάνετε μια δοκιμή σε ένα μικρό σημείο, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζεται το χρώμα ή το ύφασμα. Παράλληλα, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων.

Πηγή: iefimerida.gr