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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ: Ανοίγει η μάχη για το χρίσμα - Η απόφαση Αννίτας και ο παράγοντας Αβέρωφ - Βίντεο

 28.09.2026 - 21:37
ΔΗΣΥ: Ανοίγει η μάχη για το χρίσμα - Η απόφαση Αννίτας και ο παράγοντας Αβέρωφ - Βίντεο

Η Αννίτα Δημητρίου ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, μία ημέρα μετά την εξαγγελία του Αβέρωφ Νεοφύτου.

«Νιώθω την ελάχιστη υποχρέωση και ευθύνη ως πρόεδρος του κόμματος να θέσω εαυτό στα μέλη του κόμματος και θα είμαι υποψήφια για το χρίσμα», δήλωσε, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας και προσήλωσης στις καταστατικές διαδικασίες.

Η απόφασή της λήφθηκε κατά τη μεσημβρινή σύσκεψη της ηγεσίας, ενώ για την κίνηση Νεοφύτου περιορίστηκε να αναφέρει πως είναι δικαίωμά του να τοποθετείται όπως επιθυμεί, υπογραμμίζοντας ότι ο ΔΗΣΥ θα ακολουθήσει όσα προβλέπει το καταστατικό.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις προθέσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου και στο κατά πόσο θα κινηθεί εντός των εσωκομματικών διαδικασιών. Στελέχη του κόμματος εμφανίζονται συγκρατημένα, με τον Ευθύμιο Δίπλαρο να δηλώνει ότι υπάρχει επικοινωνία μαζί του και ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες θα προχωρήσουν.

Στο σκηνικό παρενέβη και ο Νίκος Αναστασιάδης, καλώντας σε «νηφαλιότητα» και συνεννόηση και προειδοποιώντας για τον κίνδυνο διάσπασης της παράταξης. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη διαγραφή του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο οδικός χάρτης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρατίθενται στο ρεπορτάζ, η εισήγηση προς το Εκτελεστικό Γραφείο προβλέπει υποβολή υποψηφιοτήτων στις 13 Οκτωβρίου και Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου, ώστε τα μέλη του ΔΗΣΥ να επιλέξουν τον υποψήφιο του κόμματος για τις Προεδρικές του 2028.

Η εισήγηση αναμένεται ακολούθως να περάσει από το Πολιτικό Γραφείο, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται καθοριστικό για το πώς θα διαμορφωθεί η εσωκομματική κούρσα.

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