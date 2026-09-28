Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο Χριστοδουλίδης: Στο τραπέζι τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει την πολιτική ηγεσία για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις επαφές στη Νέα Υόρκη και θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων για τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.