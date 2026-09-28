Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει την πολιτική ηγεσία για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις επαφές στη Νέα Υόρκη και θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων για τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.
Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο Χριστοδουλίδης: Στο τραπέζι τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό
Συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου για την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
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