Απορρίφθηκαν οι νέες ενστάσεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου - Μη παραδοχή από τους κατηγορούμενους

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντή Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν αδικήματα όπως, συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών, καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

Αρχικά το δικαστήριο ενημέρωσε πως απορρίπτει τις προδικαστικές ενστάσεις που τέθηκαν κατά την προηγούμενη διαδικασία, ενώ ο 5ος κατηγορούμενος, Χριστάκης Καπηλιώτης, που δεν εκπροσωπείται από νομικό σύμβουλο, έθεσε θέμα δικαιοδοσίας του δικαστηρίου για εκδίκαση της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενα πειθαρχικά παραπτώματα και όχι ποινικά αδικήματα που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, ανέγνωσε γραπτή δήλωση του και κατέθεσε, ως τεκμήριο, ένα USB από το οποίο προβλήθηκαν δυο βίντεο συνεντεύξεων του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, προς τεκμηρίωση της θέσης ότι η Νομική Υπηρεσία δεν προχώρησε σε ποινικές διώξεις εναντίον του ιατροδικαστή και των τεσσάρων πρώην στελεχών της Αστυνομίας.

Από τους δικηγόρους υπεράσπισης τέθηκε, επιπρόσθετα, ζήτημα παραπλάνησης του δικαστηρίου σε περίπτωση που, κατά την καταχώρηση του κατηγορητηρίου, η κατηγορούσα Αρχή δεν κατέθεσε και σχετική επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα, προς το δικηγόρο της οικογένειας, σε σχέση με την απόφαση μη προώθησης ποινικών διώξεων.

Μετά από διακοπή, το δικαστήριο αποφάσισε την απόρριψη και των νέων ενστάσεων, ενώ όλοι οι κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Το δικαστήριο όρισε την έναρξη της διαδικασίας ακρόασης της υπόθεσης στις 10 Νοεμβρίου (10:30), δίνοντας, παράλληλα, συνεχόμενες ημερομηνίες εκδίκασης της στις 11, 12 και 13 Νοεμβρίου, ως επίσης και στις 23, 24, 25, 26 και 27 Νοεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ