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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μας «χαλάει» τα σχέδια ο καιρός; - Έτσι θα είναι την 1η Οκτωβρίου

 29.09.2026 - 16:03
Μας «χαλάει» τα σχέδια ο καιρός; - Έτσι θα είναι την 1η Οκτωβρίου

«Χαλάει» για τα καλά ο καιρός.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας,  «την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα την Παρασκευή ενδέχεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα».

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα αναπτύσσονται νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχές στα νοτιοανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα παράλια δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα την Παρασκευή ενδέχεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί σε επίπεδα πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή.

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