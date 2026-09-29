«Objects in the mirror may be closer than they appear» - Ένα νέο project έρχεται στην Παλιά Λευκωσία και ανατρέπει τον τρόπο που συναντάμε την τέχνη

Photo Credits: Janis Rafa, Lacerate, 2020. Film still, single-channel video with sound, 16 min. Courtesy of the artist; Callirrhoë, Athens; Fondazione In Between Art Film. © Janis Rafa

Από τις 2 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2026, το «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται σε διαφορετικά σημεία της Παλιάς Λευκωσίας με αφετηρία το The Gym Bar στην οδό Ονασαγόρου, δημιουργώντας μια διαδρομή από κινούμενες εικόνες και προβολές όπου ο επισκέπτης καλείται να ανακαλύψει καθώς κινείται στην πόλη.

Σε επιμέλεια της Ευαγόριας Δαπόλα, το project συγκεντρώνει 14 έργα, από 9 διαφορετικούς καλλιτέχνες και ξεδιπλώνεται σε ένα δίκτυο χώρων, κατά μήκος τριών δρόμων της παλιάς πόλης. Ατελιέ καλλιτεχνών, αρχιτεκτονικά γραφεία, πρώην εργαστήρια, αλλά και βιτρίνες, παράθυρα, τοίχοι και καφέ, αποκτούν προσωρινά έναν νέο ρόλο, φιλοξενώντας κινούμενες εικόνες και δημιουργώντας απρόσμενες συναντήσεις ανάμεσα στην τέχνη, την πόλη και τους ανθρώπους που κινούνται μέσα σε αυτήν.

Ο τίτλος της έκθεσης παραπέμπει στη γνώριμη προειδοποίηση των καθρεφτών των αυτοκινήτων - «τα αντικείμενα στον καθρέφτη μπορεί να είναι πιο κοντά απ’ όσο φαίνονται» (objects in mirror may be closer than they appear) και γίνεται αφετηρία για ένα παιχνίδι με την απόσταση, την εικόνα και την αντίληψη. Όπως ένας καθρέφτης ή μια οθόνη μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε ό,τι βρίσκεται μπροστά μας, έτσι και τα έργα παρεμβάλλονται στο οικείο αστικό τοπίο καλώντας τον περαστικό να το κοιτάξει ξανά.

Αναλογικά και ψηφιακά έργα, άλλοτε πιο προσωπικά και άλλοτε μεγαλύτερης κλίμακας, εντάσσονται στον αστικό ιστό προσκαλώντας τον περαστικό να σταματήσει για λίγο, να παρατηρήσει και να ανακαλύψει εικόνες εκεί όπου ίσως δεν θα περίμενε να τις συναντήσει. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η ίδια η πόλη γίνεται μέρος της εμπειρίας, καθώς, με την τέχνη να συναντά τον καθημερινό ρυθμό της παλιάς Λευκωσίας.

Το «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται σε διάλογο με την έκθεση «Bill Viola. Unspoken» -η οποία παρουσιάζεται στο PSI Foundation στη Λεμεσό έως τις 24 Οκτωβρίου. Οι δύο εκθέσεις συναντώνται στην έννοια της προσοχής και της σχέσης του θεατή με την κινούμενη εικόνα, με τις συνθήκες θέασης ωστόσο, να είναι εντελώς διαφορετικές.

Πολλά από τα επιλεγμένα έργα βασίζονται σε μη σκηνοθετημένες εικόνες και αντλούν στοιχεία από ντοκιμαντέρ και home video, καταγράφοντας στιγμές και εικόνες της πραγματικής ζωής με έναν πιο άμεσο και αυθόρμητο τρόπο. Στο project συμμετέχουν οι video artist Μαρία Αναστασίου, Nadim Choufi, Δανάη Ηώ, Στέλιος Καλλινίκου, Κάκια Κατσελλή, Αριστοτέλης Νικόλας Μοχλούλης, Αλέξανδρος Πισσούριος, Janis Rafa και Κωνσταντίνος Ταλιώτης.

Λίγα λόγια για το PSI Foundation «To Objects in the mirror may be closer than they appear» σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το PSI Foundation, το οποίο ιδρύθηκε στη Λεμεσό το 2024 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Από την πρώτη του έκθεση «Casts of an Island» και το ερευνητικό project «Τέκτων», μέχρι την παρουσίαση των έργων του Bill Viola το 2026, το PSI αναπτύσσει ένα πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης με έμφαση στον διάλογο, τις συνεργασίες και στην προβολή της κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Πληροφορίες: Objects in the mirror may be closer than they appear Ανάθεση: PSI Foundation

Επιμέλεια: Ευαγόρια Δαπόλα

Με την υποστήριξη της Exness Εγκαίνια: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, 19:30, The Gym Bar, Ονασαγόρου 89, Λευκωσία Διάρκεια: 2 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2026 Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Τετάρτη – Κυριακή, 17:30–22:30

Τοποθεσία: Διαφορετικοί χώροι στην Παλιά Λευκωσία, με αφετηρία το The Gym Bar