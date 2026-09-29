Λάκης Γαβαλάς: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ερχόταν να με δει στη φυλακή, έκλαιγα 4-5 μέρες για τον θάνατό του

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ο σχεδιαστής ανέφερε αρχικά για τον χρόνο που περνούσαν στο επισκεπτήριο στη φυλακή: «Εγώ με τον Γιώργο έχω περάσει υπέροχες ώρες, 4-6 το πρωί, όταν ο Γιώργος ήταν με τον εαυτό του και με τα άτομα που πραγματικά ήθελε να καταλάβουν ποιος είναι. Εκεί έλεγε τα τραγούδια όλων των περασμένων μεγάλων καλλιτεχνών, αλλά και εκείνων που ήταν εκείνη τη στιγμή με τα σουξέ τους... Μάλλον τα τραγούδια τους δεν ήταν σουξέ, αλλά εκείνος τα τραγουδούσε γιατί θεωρούσε ότι ήταν κρίμα που δεν έγιναν σουξέ».

Όπως εξήγησε, ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδούσε τα τραγούδια που άκουγαν και οι γονείς του, γεγονός που ένιωθε πως τον πήγαιναν κοντά τους με έναν τρόπο: «Άγγιζε την ψυχή μου αυτός ο άνθρωπος και με έφερνε να επικοινωνήσω σε ένα κανάλι με τους γονείς μου που τόσο αγαπούσα και με αγαπούσαν κι εμένα», είπε.

Ο Λάκης Γαβαλάς, έπειτα, τόνισε πως ο τραγουδιστής ήταν ένας άνθρωπος με βάθος: «Όταν ήταν να έρθει στη φυλακή και μου είπε η διευθύντρια ότι ήθελε να με επισκεφτεί, είπα "ουάου". Από τη μία δεν ήθελα να εξιτάρω τους άλλους κρατούμενους... Αλλά με γοήτευσε. Ήταν η συνέχεια αυτού του πράγματος που γνώριζα για τον Μαζωνάκη, την ευαισθησία και το βάθος που είχε. Γι' αυτό και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο που λέει ότι τον αγαπάει και όντως τον αγαπάει, να ψάξει να βρει το βάθος του και όχι το επιφανειακό, ποιος έφταιγε, τι έγινε... Αυτό που θα λείψει είναι το βάθος ενός ανθρώπου και η ιστορία του, πώς υπηρέτησε το τραγούδι γενικότερα», σημείωσε.

Κλείνοντας, μίλησε για τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατό του: «Μόλις συνέβη αυτό, μόλις είχα κάνει μία επέμβαση στα κότσια στα πόδια μου και έπρεπε να μείνω ακίνητος στο σπίτι. Μένω στο σπίτι, με παίρνει ένας φίλος μου και μου λέει "μπες στο Πρώτο Θέμα να δεις τώρα τι γράφουν". Μου λέει "έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης". Λέω θα έφυγε ο άνθρωπος, θα πήγε μία Αυστραλία... Του λέω "Τι εννοείς έφυγε;". Μου λέει "έφυγε από τη ζωή". αμέσως λέω, επειδή ο Γιώργος έχει και κωμικά στοιχεία, μήπως έκανε κάτι τέτοιο και θα βγάλει κανένα τραγούδι... Δεν ήθελα να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος... Όταν τελικά έμαθα ότι έγινε αυτό και με τον τρόπο που έγινε, ευτυχώς για εμένα, ήμουν σπίτι, δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω, παρά μόνο να πονάω για τα πόδια μου και να πονέσω γι' αυτό τον χαμό και να κλαίω 4-5 μέρες, συνέχεια. Δεν ήξερα πώς να τον εξυμνήσω, να τον χαιρετήσω. Είχα πόνο γι' αυτούς που μένουν πίσω, που είναι οι γονείς του, ειδικά η Βάσω που την είχα ζήσει και ήταν τόσο κοντά του, σε έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο... Τον απόηχο που αφήνει αυτός ο άνθρωπος που αγαπήθηκε πρώτα από την οικογένειά του... Γιατί να στερήσουμε αυτόν τον άνθρωπο;», είπε.

Πηγή: protothema.gr