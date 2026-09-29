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Πέθανε ο Ουμπέρτο Πίτσι: Ένας από τους τελευταίους παπαράτσι της θρυλικής Ντόλτσε Βίτα
LIFESTYLE
Πέθανε ο Ουμπέρτο Πίτσι: Ένας από τους τελευταίους παπαράτσι της θρυλικής Ντόλτσε Βίτα
29.09.2026 - 14:38
Πέθανε σήμερα, σε ηλικία 89 ετών, ο Ιταλός φωτογράφος Ουμπέρτο Πίτσι.
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Tags
Ουμπέρτο Πίτσι
Ντόλτσε Βίτα
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