Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΠέθανε ο Ουμπέρτο Πίτσι: Ένας από τους τελευταίους παπαράτσι της θρυλικής Ντόλτσε Βίτα
LIFESTYLE

Πέθανε ο Ουμπέρτο Πίτσι: Ένας από τους τελευταίους παπαράτσι της θρυλικής Ντόλτσε Βίτα

 29.09.2026 - 14:38
Πέθανε ο Ουμπέρτο Πίτσι: Ένας από τους τελευταίους παπαράτσι της θρυλικής Ντόλτσε Βίτα

Πέθανε σήμερα, σε ηλικία 89 ετών, ο Ιταλός φωτογράφος Ουμπέρτο Πίτσι.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο 2026: Γνωστά ονόματα έχουν γιορτή σήμερα, μην τους ξεχάσετε
Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχεται διήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Η μέρα που αναμένονται έντονα φαινόμενα – Δείτε live την εξέλιξη
Πότε ένα άρρωστο παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Πόσα χρήματα χρειάζεται ένα παιδί για να φάει στο σχολείο; Η φθηνή, η μεσαία και η ακριβή επιλογή
Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες δύο αυτοκίνητα έξω από οικία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Κλιματιστικά στα σχολεία: Από την εξαγγελία στις καθυστερήσεις - Στο μικροσκόπιο ασφάλεια, κόστος και υλοποίηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επιστολή στον Υπ. Γεωργίας από αγροτικές οργανώσεις για καθυστερήσεις στο θέμα του αφθώδους πυρετού

 29.09.2026 - 14:14
Επόμενο άρθρο

Επ. Ενέργειας: Μηχανισμό ισχύος για ενδεχόμενη ανεπάρκεια ηλεκτρισμού από 2030 δρομολογεί η ΡΑΕΚ

 29.09.2026 - 14:38

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους όλοι εκείνοι που μιλούν για αδιέξοδο στο Κυπριακό»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους όλοι εκείνοι που μιλούν για αδιέξοδο στο Κυπριακό»

  •  29.09.2026 - 09:27
«Μακάρι να έχει δίκαιο ο Πρόεδρος και εγώ άδικο» – «Βολές» Αβέρωφ για το Κυπριακό

«Μακάρι να έχει δίκαιο ο Πρόεδρος και εγώ άδικο» – «Βολές» Αβέρωφ για το Κυπριακό

  •  29.09.2026 - 11:26
Αβέρωφ εφ’ όλης της ύλης: Τι απέφυγε να απαντήσει– Η αναφορά στο δείπνο με τον Κρις και οι «αιχμές» σε ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη

Αβέρωφ εφ’ όλης της ύλης: Τι απέφυγε να απαντήσει– Η αναφορά στο δείπνο με τον Κρις και οι «αιχμές» σε ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη

  •  29.09.2026 - 11:34
Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης, Αβέρωφ και το χρίσμα του ΔΗΣΥ – «Δεν είναι αρκετό να δηλώνει κάποιος τι είναι, πρέπει να εργάζεται για τους σκοπούς της παράταξης»

Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης, Αβέρωφ και το χρίσμα του ΔΗΣΥ – «Δεν είναι αρκετό να δηλώνει κάποιος τι είναι, πρέπει να εργάζεται για τους σκοπούς της παράταξης»

  •  29.09.2026 - 13:09
ΥΠΑΝ για τα κλιματιστικά στα σχολεία: «Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη» – Τι απαντά στην Ελεγκτική

ΥΠΑΝ για τα κλιματιστικά στα σχολεία: «Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη» – Τι απαντά στην Ελεγκτική

  •  29.09.2026 - 07:45
Ανείπωτη θλίψη στην Ελλάδα: Στη γειτονιά των αγγέλων 16χρονος ποσοδφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα

Ανείπωτη θλίψη στην Ελλάδα: Στη γειτονιά των αγγέλων 16χρονος ποσοδφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα

  •  29.09.2026 - 11:20
Σοκ στη Λεμεσό: Σκύλοι ζουν σε ταράτσα από το 2022 υπό άθλιες συνθήκες

Σοκ στη Λεμεσό: Σκύλοι ζουν σε ταράτσα από το 2022 υπό άθλιες συνθήκες

  •  29.09.2026 - 09:01
Δίκη Τεμπών: Δεκτό το αίτημα για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη

Δίκη Τεμπών: Δεκτό το αίτημα για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη

  •  29.09.2026 - 11:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα