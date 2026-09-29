ΠτΔ: Δέχθηκε τον Έλληνα παραολυμπιονίκη Στέλιο Μαλακόπουλο στο Προεδρικό

Πρότυπο για την κοινωνία χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τον Έλληνα παραολυμπιονίκη Στέλιο Μαλακόπουλο, ο οποίος έγινε δεκτός σήμερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Υποδεχόμενος τον κ. Μαλακόπουλο, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Λύκειο Ακρόπολης με προσκεκλημένο τον παραολυμπιονίκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «ο Στέλιος αποτελεί πρότυπο για όλους μας», εξαίροντας τη δύναμη του.

Πρόσθεσε ότι είναι πολύ σημαντικό το δίδαγμα μέσα από την ιστορία του Στέλιου ότι δεν πρέπει να τα παρατούμε, εκφράζοντας θερμά συγχαρητήρια για τις επιδόσεις του αθλητή και τη δύναμη του μηνύματος που στέλνει.

Επεσήμανε ακόμη πόσο σημαντικό είναι αυτό το μήνυμα για τα παιδιά «αντιμετωπίζουν τόσες προκλήσεις και για αυτό χρειάζονται τέτοια πρότυπα».

Αναφέρθηκε, επίσης, στις αλλαγές στις οποίες προέβη η Κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης του ΚΟΑ και την εξίσωση των βραβείων ανάμεσα σε αθλητές και παρααθλητές.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, διοργανώθηκε αγώνας δρόμου στη Λευκωσία, με σταθμό το Προεδρικό Μέγαρο.