ΑΚΕΛ για κλιματιστικά: Η διαφημιστική καμπάνια της Υπουργού Παιδείας κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Δυστυχώς, η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγράφει όλα όσα καταγγέλλαμε τους προηγούμενους μήνες. Επιβεβαιώνει πλήρως τις ανησυχίες και τους έντονους προβληματισμούς μας για την κατάσταση με τα κλιματιστικά και, ευρύτερα, για την κατάσταση των σχολικών υποδομών.

Για αυτή την εικόνα υπάρχουν αποκλειστικοί πολιτικοί υπεύθυνοι: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση και η Υπουργός Παιδείας. Δεν μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από τις Σχολικές Εφορείες, στις οποίες οι ίδιοι ανέθεσαν ένα τεράστιο και πολύπλοκο έργο, χωρίς την αναγκαία τεχνική στελέχωση, τον κεντρικό συντονισμό και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Ταυτόχρονα, η εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον Σεπτέμβριο του 2023, ότι μέσα σε τρία χρόνια όλα τα σχολεία θα διέθεταν κλιματιστικά, ακούγεται πλέον σαν κακόγουστο αστείο. Ο αρχικός στόχος του 2026 μετακινήθηκε σήμερα στο 2028, ενώ η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει ότι δεν υπήρχε εξαρχής σαφώς καθορισμένο αντικειμενικό χρονοδιάγραμμα και τρόπος υλοποίησης του έργου. Επαναλαμβάνουμε την έντονη ανησυχία μας για τρία θεμελιώδη ζητήματα:

Κυρίως, την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Όταν λειτουργούν κλιματιστικά χωρίς ολοκληρωμένο ηλεκτρολογικό έλεγχο και πιστοποίηση, δεν μιλούμε πλέον απλώς για καθυστερήσεις και κακοδιαχείριση. Μιλούμε για ορατό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Τις συνθήκες μάθησης, αφού χιλιάδες παιδιά και εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αίθουσες που δεν προσφέρουν ένα στοιχειωδώς κατάλληλο περιβάλλον εκπαίδευσης και εργασίας.

Τις συνθήκες αδιαφάνειας, τις συνεχείς αλλαγές σχεδιασμών και χρονοδιαγραμμάτων και την απουσία ολοκληρωμένης και αξιόπιστης ενημέρωσης για κάθε σχολείο.

Απαιτούμε άμεση διακοπή της λειτουργίας κάθε εγκατάστασης που δεν έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί, πλήρη δημοσιοποίηση της πραγματικής κατάστασης σε κάθε σχολείο και διερεύνηση των ευθυνών όσων επέτρεψαν παράκαμψη νόμιμων διαδικασιών. Η ασφάλεια των παιδιών δεν είναι πεδίο επικοινωνιακής διαχείρισης. Δεν επιδέχεται εκπτώσεις, δικαιολογίες ή άλλες εξαγγελίες. Απαιτεί ευθύνη, διαφάνεια και πράξεις αμέσως.