Έχετε παλιά σφουγγάρια στο σπίτι; 6 πρακτικοί τρόποι να τα επαναχρησιμοποιήσετε

Βασική προϋπόθεση είναι να μην ξαναχρησιμοποιούνται για πιάτα, πάγκους ή μπάνιο και να απορρίπτονται αν είναι πολύ φθαρμένα ή μυρίζουν άσχημα.

Πριν επαναχρησιμοποιηθούν, καλό είναι να πλένονται με ζεστό νερό και ουδέτερο σαπούνι, να στύβονται και να στεγνώνουν εντελώς.

Αν έχουν χρησιμοποιηθεί με ισχυρά καθαριστικά, χλωρίνη ή απολιπαντικά, θα πρέπει να προορίζονται μόνο για τεχνικές εργασίες και να μην έρχονται σε επαφή με ζώα, ευαίσθητα φυτά ή ευαίσθητες επιφάνειες.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα παλιά, χρησιμοποιημένα σφουγγάρια



Στον κήπο, κομμάτια από παλιά σφουγγάρια μπορούν να τοποθετηθούν σε λεπτό στρώμα στον πάτο γλαστρών, ώστε να συγκρατούν για περισσότερη ώρα την υγρασία τις ζεστές ημέρες. Δεν αντικαθιστούν το κατάλληλο χώμα αποστράγγισης και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υπερβολική ποσότητα.

Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην εφαρμογή κομπόστ γύρω από τα φυτά, καθώς ένα ελαφρώς βρεγμένο σφουγγάρι μπορεί να συγκρατήσει μικρές ποσότητες ώριμου κομπόστ ή πλούσιου χώματος ώστε να τις απλώσετε κοντά στη βάση των φυτών, χωρίς να σκορπίζονται παντού. Στους κήπους με λαχανικά, ωστόσο, δεν συνιστάται η χρήση συνθετικών σφουγγαριών που θρυμματίζονται.

Τα σφουγγάρια αποδεικνύονται χρήσιμα και σε εργασίες βαφής και μικροδιορθώσεις τύπου DIY. Κομμένα σε μικρά κομμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή χρώματος με ταμποναριστές κινήσεις σε ανώμαλες επιφάνειες, φινιρίσματα σε ακατέργαστο ξύλο και για δημιουργείτε ανάγλυφα ή ιδιαίτερα εφέ υφής σε τοίχους ή διακοσμητικά αντικείμενα. Ένα σημαντικό τους πλεονέκτημα σε αυτές τις εργασίες είναι ότι απορροφούν το προϊόν και το απελευθερώνουν σταδιακά, χωρίς να τρέχει ανεξέλεγκτα.

Ένα παλιό σφουγγάρι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί προσωρινά και για μικρές διαρροές. Μπορείτε να κόψετε ένα κομμάτι σφουγγάρι και να το τοποθετήσετε ακριβώς κάτω από το σημείο που στάζει, ώστε να απορροφά το νερό και να εμποδίζει τη διασπορά του στο ντουλάπι ή στο δάπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, βοηθά επίσης να τυλίξετε χαλαρά το προβληματικό σημείο με ένα σφουγγάρι. Φυσικά, δεν πρόκειται για μόνιμη λύση, αλλά λύνει τα χέρια μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα.

Ένας άλλος τρόπος να επαναχρησιμοποιήσετε τα σφουγγάρια, διασκεδαστικός αυτή τη φορά, είναι ως αυτοσχέδιες σφραγίδες για χειροτεχνίες. Κόψτε τα σε απλά σχήματα όπως κύκλους, φύλλα, αστέρια ή καρδιές, και ταμπονάρετέ τα σε μικρή ποσότητα τέμπερας ή ακρυλικού χρώματος. Η ιδέα αυτή είναι εξαιρετική για καρτελάκια δώρων, εποχιακά διακοσμητικά, καρτελάκια με ονόματα για το τραπέζι και μικρές χειροτεχνίες.



Υπάρχει ένας ακόμα λόγος για να επαναχρησιμοποιήσετε παλιά σφουγγάρια: για να προστατέψετε εύθραυστα αντικείμενα. Αν χρειάζεται να αποθηκεύσετε ποτήρια, μικρά διακοσμητικά, κεραμικά ή στολίδια για τα Χριστούγεννα, τα κομμάτια σφουγγαριού είναι ιδανικά για να παρέχουν προστασία από χτυπήματα και γρατζουνιές καθώς είναι μαλακά και προσαρμόζονται εύκολα ακόμα και σε μικρούς χώρους.

Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σφουγγάρια για να φτιάξετε παιχνίδια που επιπλέουν για κατοικίδια -ειδικά για σκύλους που λατρεύουν το νερό. Χρησιμοποιώντας καθαρά σφουγγάρια, τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία με ισχυρά χημικά, μπορείτε να τα κόψετε σε σχήματα και να τα βάλετε σε μια μεγάλη μπανιέρα ή στον κήπο. Το σφουγγάρι επιπλέει και είναι πολύ ευδιάκριτο στο νερό, γεγονός που μπορεί να κεντρίσει την περιέργεια του κατοικιδίου σας και να το ενθαρρύνει να το φέρει πίσω. Προσοχή όμως: αυτή η δραστηριότητα πρέπει να γίνεται πάντα υπό την επίβλεψή σας, ειδικά αν το κατοικίδιό σας έχει την τάση να δαγκώνει και να σκίζει αντικείμενα καθώς υπάρχει κίνδυνος να αποκολληθούν και να καταποθούν κομμάτια.

Πηγή: iefimerida.gr