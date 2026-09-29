Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρόεδρος ΠΟΕΔ για έκθεση Ελεγκτικής: «Επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες» - «Στα θέματα ασφάλειας δεν επιτρέπονται εκπτώσεις»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος ΠΟΕΔ για έκθεση Ελεγκτικής: «Επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες» - «Στα θέματα ασφάλειας δεν επιτρέπονται εκπτώσεις»

 29.09.2026 - 12:20
Πρόεδρος ΠΟΕΔ για έκθεση Ελεγκτικής: «Επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες» - «Στα θέματα ασφάλειας δεν επιτρέπονται εκπτώσεις»

Η σημερινή Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα κλιματιστικά στα σχολεία επιβεβαιώνει, με τον πιο επίσημο τρόπο, τις σοβαρές ανησυχίες που η ΠΟΕΔ καταθέτει εδώ και χρόνια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της Οργάνωσης, Μύρια Βασιλείου, σημειώνοντας ότι ζητήματα ασφάλειας, υγείας και συνθηκών μάθησης και εργασίας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με καθυστερήσεις ή αποσπασματικές ενέργειες.

Μιλώντας στο Πρακτορείο, η κ. Βασιλείου ανέφερε ότι η έκθεση αφορά ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια και την υγεία χιλιάδων μαθητών και εργαζομένων στα σχολεία, σημειώνοντας ότι «στα θέματα ασφάλειας δεν επιτρέπονται εκπτώσεις».

Όπως είπε, η ΠΟΕΔ ζητά εδώ και τρία χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας ένα «συγκεκριμένο, ολοκληρωμένο και δεσμευτικό πλάνο» για την εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία.

Υπενθύμισε ότι το 2023 είχε ανακοινωθεί δέσμευση για εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας μέσα σε τρία χρόνια.

«Σήμερα, τρία χρόνια μετά, η ίδια η ΠΟΕΔ έχει καταγράψει ότι αυτή η δέσμευση δεν έχει υλοποιηθεί», ανέφερε, σημειώνοντας ότι χιλιάδες παιδιά και εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αίθουσες χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες θερμικής άνεσης.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ τόνισε ότι δεν μπορεί να παρουσιάζεται εικόνα πως όλα προχωρούν κανονικά, τη στιγμή που, όπως είπε, «η πραγματικότητα στα σχολεία και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα».

Σε σχέση με τα ζητήματα ηλεκτρολογικής ασφάλειας και λειτουργίας των κλιματιστικών, η κ. Βασιλείου ανέφερε ότι δεν μπορούν να παρακάμπτονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι διαδικασίες ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, η επίκληση της ασφάλειας «δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για καθυστερήσεις, έλλειψη προγραμματισμού και απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού».

«Το ίδιο το Υπουργείο έχει αναγνωρίσει ότι απαιτούνται σχέδια εγκατάστασης και έλεγχοι για την ασφάλεια των κτιρίων και των ηλεκτρικών δικτύων», είπε, για να προσθέσει ότι «ασφάλεια σημαίνει και σωστή εγκατάσταση και έγκαιρο σχεδιασμό».

Η κ. Βασιλείου κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες του και να προχωρήσει «χωρίς άλλη καθυστέρηση» στους απαραίτητους ελέγχους σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, ζήτησε να δημοσιοποιηθεί σαφές χρονοδιάγραμμα και να υπάρξει ακριβής ενημέρωση για την πραγματική κατάσταση σε κάθε σχολείο, λέγοντας ότι η διαδικασία εγκατάστασης των κλιματιστικών πρέπει να είναι «απολύτως ασφαλής, ελεγχόμενη και διαφανής».

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ κάλεσε, επίσης, το Υπουργείο να σταματήσει «την παραπληροφόρηση και την προσπάθεια παρουσίασης μιας ιδεατής εικόνας για την κατάσταση στα σχολεία».

«Οι εκπαιδευτικοί και η κοινωνία γνωρίζουν την πραγματικότητα. Δεν χρειάζονται επικοινωνιακές διαβεβαιώσεις. Χρειάζονται στοιχεία, ελέγχους, χρονοδιαγράμματα, λογοδοσία και λύσεις», κατέληξε η κ. Βασιλείου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο 2026: Γνωστά ονόματα έχουν γιορτή σήμερα, μην τους ξεχάσετε
Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχεται διήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Η μέρα που αναμένονται έντονα φαινόμενα – Δείτε live την εξέλιξη
Πότε ένα άρρωστο παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Πόσα χρήματα χρειάζεται ένα παιδί για να φάει στο σχολείο; Η φθηνή, η μεσαία και η ακριβή επιλογή
Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες δύο αυτοκίνητα έξω από οικία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Κλιματιστικά στα σχολεία: Από την εξαγγελία στις καθυστερήσεις - Στο μικροσκόπιο ασφάλεια, κόστος και υλοποίηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιωάννα Τούνη: Κλείνει την croissanterie της στο Παρίσι – Ο λόγος

 29.09.2026 - 12:21
Επόμενο άρθρο

Έχετε παλιά σφουγγάρια στο σπίτι; 6 πρακτικοί τρόποι να τα επαναχρησιμοποιήσετε

 29.09.2026 - 12:25

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους όλοι εκείνοι που μιλούν για αδιέξοδο στο Κυπριακό»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους όλοι εκείνοι που μιλούν για αδιέξοδο στο Κυπριακό»

  •  29.09.2026 - 09:27
«Μακάρι να έχει δίκαιο ο Πρόεδρος και εγώ άδικο» – «Βολές» Αβέρωφ για το Κυπριακό

«Μακάρι να έχει δίκαιο ο Πρόεδρος και εγώ άδικο» – «Βολές» Αβέρωφ για το Κυπριακό

  •  29.09.2026 - 11:26
Αβέρωφ εφ’ όλης της ύλης: Τι απέφυγε να απαντήσει– Η αναφορά στο δείπνο με τον Κρις και οι «αιχμές» σε ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη

Αβέρωφ εφ’ όλης της ύλης: Τι απέφυγε να απαντήσει– Η αναφορά στο δείπνο με τον Κρις και οι «αιχμές» σε ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη

  •  29.09.2026 - 11:34
Απαντά στον Αβέρωφ ο Κρις Παναγιώτου: Αστεία η προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα δείπνο ως συμφωνία για Προεδρικές

Απαντά στον Αβέρωφ ο Κρις Παναγιώτου: Αστεία η προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα δείπνο ως συμφωνία για Προεδρικές

  •  29.09.2026 - 10:33
ΥΠΑΝ για τα κλιματιστικά στα σχολεία: «Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη» – Τι απαντά στην Ελεγκτική

ΥΠΑΝ για τα κλιματιστικά στα σχολεία: «Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη» – Τι απαντά στην Ελεγκτική

  •  29.09.2026 - 07:45
Ανείπωτη θλίψη στην Ελλάδα: Στη γειτονιά των αγγέλων 16χρονος ποσοδφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα

Ανείπωτη θλίψη στην Ελλάδα: Στη γειτονιά των αγγέλων 16χρονος ποσοδφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα

  •  29.09.2026 - 11:20
Σοκ στη Λεμεσό: Σκύλοι ζουν σε ταράτσα από το 2022 υπό άθλιες συνθήκες

Σοκ στη Λεμεσό: Σκύλοι ζουν σε ταράτσα από το 2022 υπό άθλιες συνθήκες

  •  29.09.2026 - 09:01
Δίκη Τεμπών: Δεκτό το αίτημα για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη

Δίκη Τεμπών: Δεκτό το αίτημα για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη

  •  29.09.2026 - 11:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα