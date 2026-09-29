Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΕξέλιξη στην υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα
ΕΛΛΑΔΑ

Εξέλιξη στην υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα

 29.09.2026 - 12:27
Εξέλιξη στην υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την έκδοση του βουλεύματος που θα αποφαίνεται για το ζήτημα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας αναμένεται να εκδοθεί μέσα στην εβδομάδα ενώ ήδη ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει ταχθεί υπέρ της άρσης, την οποία έχει ζητήσει με σχετικό αίτημα του ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση.

Σκοπός είναι από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή.

Ποιους αφορά η άρση


Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες ο ανακριτής ζήτησε άρση απορρήτου για έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα usb. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υπέστη στις 9 Σεπτεμβρίου την ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορουμένων ιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο.

Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε μάλιστα άρση για το μέγιστο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Τον τελικό λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας με το βούλευμα που θα εκδώσει.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο 2026: Γνωστά ονόματα έχουν γιορτή σήμερα, μην τους ξεχάσετε
Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχεται διήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Η μέρα που αναμένονται έντονα φαινόμενα – Δείτε live την εξέλιξη
Πότε ένα άρρωστο παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Πόσα χρήματα χρειάζεται ένα παιδί για να φάει στο σχολείο; Η φθηνή, η μεσαία και η ακριβή επιλογή
Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες δύο αυτοκίνητα έξω από οικία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Κλιματιστικά στα σχολεία: Από την εξαγγελία στις καθυστερήσεις - Στο μικροσκόπιο ασφάλεια, κόστος και υλοποίηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έχετε παλιά σφουγγάρια στο σπίτι; 6 πρακτικοί τρόποι να τα επαναχρησιμοποιήσετε

 29.09.2026 - 12:25
Επόμενο άρθρο

ΑΚΕΛ για κλιματιστικά: Η διαφημιστική καμπάνια της Υπουργού Παιδείας κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος

 29.09.2026 - 12:32

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους όλοι εκείνοι που μιλούν για αδιέξοδο στο Κυπριακό»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους όλοι εκείνοι που μιλούν για αδιέξοδο στο Κυπριακό»

  •  29.09.2026 - 09:27
«Μακάρι να έχει δίκαιο ο Πρόεδρος και εγώ άδικο» – «Βολές» Αβέρωφ για το Κυπριακό

«Μακάρι να έχει δίκαιο ο Πρόεδρος και εγώ άδικο» – «Βολές» Αβέρωφ για το Κυπριακό

  •  29.09.2026 - 11:26
Αβέρωφ εφ’ όλης της ύλης: Τι απέφυγε να απαντήσει– Η αναφορά στο δείπνο με τον Κρις και οι «αιχμές» σε ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη

Αβέρωφ εφ’ όλης της ύλης: Τι απέφυγε να απαντήσει– Η αναφορά στο δείπνο με τον Κρις και οι «αιχμές» σε ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη

  •  29.09.2026 - 11:34
Απαντά στον Αβέρωφ ο Κρις Παναγιώτου: Αστεία η προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα δείπνο ως συμφωνία για Προεδρικές

Απαντά στον Αβέρωφ ο Κρις Παναγιώτου: Αστεία η προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα δείπνο ως συμφωνία για Προεδρικές

  •  29.09.2026 - 10:33
ΥΠΑΝ για τα κλιματιστικά στα σχολεία: «Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη» – Τι απαντά στην Ελεγκτική

ΥΠΑΝ για τα κλιματιστικά στα σχολεία: «Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη» – Τι απαντά στην Ελεγκτική

  •  29.09.2026 - 07:45
Ανείπωτη θλίψη στην Ελλάδα: Στη γειτονιά των αγγέλων 16χρονος ποσοδφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα

Ανείπωτη θλίψη στην Ελλάδα: Στη γειτονιά των αγγέλων 16χρονος ποσοδφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα

  •  29.09.2026 - 11:20
Σοκ στη Λεμεσό: Σκύλοι ζουν σε ταράτσα από το 2022 υπό άθλιες συνθήκες

Σοκ στη Λεμεσό: Σκύλοι ζουν σε ταράτσα από το 2022 υπό άθλιες συνθήκες

  •  29.09.2026 - 09:01
Δίκη Τεμπών: Δεκτό το αίτημα για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη

Δίκη Τεμπών: Δεκτό το αίτημα για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη

  •  29.09.2026 - 11:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα