Ελλάδα: Κατέβηκε σε γκρεμό για να πιάσει το σακάκι της και... εγκλωβίστηκε

Σύμφωνα με το cycladeslive, η γυναίκα κατέβηκε σε πλαγιά προκειμένου να πάρει το σακάκι της, το οποίο είχε πέσει σε χαμηλότερο σημείο. Ωστόσο, όταν έφτασε περίπου στη μέση της δύσβατης διαδρομής, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει με ασφάλεια, με αποτέλεσμα να ζητήσει βοήθεια.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία ζήτησε τη συνδρομή της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων (ΕΔΟΚ), προκειμένου να προσεγγίσει τη γυναίκα και να την απομακρύνει από το επικίνδυνο σημείο.

Μέλη της ΕΔΟΚ έσπευσαν στην περιοχή και, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και να τη μεταφέρουν σε σημείο όπου μπορούσε να αποχωρήσει χωρίς κίνδυνο.

Η περιπέτεια της Γαλλίδας ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Πηγή: protothema.gr