Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΕλλάδα: Κατέβηκε σε γκρεμό για να πιάσει το σακάκι της και... εγκλωβίστηκε
ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Κατέβηκε σε γκρεμό για να πιάσει το σακάκι της και... εγκλωβίστηκε

 29.09.2026 - 09:52
Ελλάδα: Κατέβηκε σε γκρεμό για να πιάσει το σακάκι της και... εγκλωβίστηκε

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αγία Άννα Αμοργού, όταν μία Γαλλίδα τουρίστρια εγκλωβίστηκε σε δύσβατο και απόκρημνο σημείο της περιοχής.

Σύμφωνα με το cycladeslive, η γυναίκα κατέβηκε σε πλαγιά προκειμένου να πάρει το σακάκι της, το οποίο είχε πέσει σε χαμηλότερο σημείο. Ωστόσο, όταν έφτασε περίπου στη μέση της δύσβατης διαδρομής, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει με ασφάλεια, με αποτέλεσμα να ζητήσει βοήθεια.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία ζήτησε τη συνδρομή της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων (ΕΔΟΚ), προκειμένου να προσεγγίσει τη γυναίκα και να την απομακρύνει από το επικίνδυνο σημείο.

Μέλη της ΕΔΟΚ έσπευσαν στην περιοχή και, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και να τη μεταφέρουν σε σημείο όπου μπορούσε να αποχωρήσει χωρίς κίνδυνο.

Η περιπέτεια της Γαλλίδας ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο 2026: Γνωστά ονόματα έχουν γιορτή σήμερα, μην τους ξεχάσετε
Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχεται διήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Η μέρα που αναμένονται έντονα φαινόμενα – Δείτε live την εξέλιξη
Πότε ένα άρρωστο παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Πόσα χρήματα χρειάζεται ένα παιδί για να φάει στο σχολείο; Η φθηνή, η μεσαία και η ακριβή επιλογή
Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες δύο αυτοκίνητα έξω από οικία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Κλιματιστικά στα σχολεία: Από την εξαγγελία στις καθυστερήσεις - Στο μικροσκόπιο ασφάλεια, κόστος και υλοποίηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Έφυγε» για την γειτονιά των αγγέλων η Ιουλία – Πότε θα γίνει η κηδεία

 29.09.2026 - 09:51
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ για ΔΗΣΥ: «Πολύ νωρίς» για να ξεκινήσει προεκλογική περίοδος

 29.09.2026 - 09:56

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους όλοι εκείνοι που μιλούν για αδιέξοδο στο Κυπριακό»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους όλοι εκείνοι που μιλούν για αδιέξοδο στο Κυπριακό»

  •  29.09.2026 - 09:27
Έφτασε μόνος του στο Hilton ο Αβέρωφ – Η πρώτη δημοσιογραφική διάσκεψη μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για το 2028 - Φωτογραφίες

Έφτασε μόνος του στο Hilton ο Αβέρωφ – Η πρώτη δημοσιογραφική διάσκεψη μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για το 2028 - Φωτογραφίες

  •  29.09.2026 - 10:02
ΔΗΣΥ: Η «προδοσία» άνοιξε τον ασκό του Αιόλου-Το δείπνο, η Αννίτα, ο Αβέρωφ και η κάλπη της 14ης Νοεμβρίου

ΔΗΣΥ: Η «προδοσία» άνοιξε τον ασκό του Αιόλου-Το δείπνο, η Αννίτα, ο Αβέρωφ και η κάλπη της 14ης Νοεμβρίου

  •  29.09.2026 - 06:27
ΥΠΑΝ για τα κλιματιστικά στα σχολεία: «Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη» – Τι απαντά στην Ελεγκτική

ΥΠΑΝ για τα κλιματιστικά στα σχολεία: «Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη» – Τι απαντά στην Ελεγκτική

  •  29.09.2026 - 07:45
Ακριβαίνει η Shein: Οι δασμοί ανεβάζουν τις τιμές - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Ακριβαίνει η Shein: Οι δασμοί ανεβάζουν τις τιμές - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

  •  29.09.2026 - 08:55
Πότε ένα άρρωστο παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Πότε ένα άρρωστο παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

  •  29.09.2026 - 06:33
Σοκ στη Λεμεσό: Σκύλοι ζουν σε ταράτσα από το 2022 υπό άθλιες συνθήκες

Σοκ στη Λεμεσό: Σκύλοι ζουν σε ταράτσα από το 2022 υπό άθλιες συνθήκες

  •  29.09.2026 - 09:01
21 χρόνια από τον θάνατο του Θανάση Νικολάου – «Αυτό που έπρεπε να κάνει το Κράτος, το κάναμε εμείς»

21 χρόνια από τον θάνατο του Θανάση Νικολάου – «Αυτό που έπρεπε να κάνει το Κράτος, το κάναμε εμείς»

  •  29.09.2026 - 07:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα