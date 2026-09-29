Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Το Cyprus Forum είναι μια πετυχημένη πλατφόρμα που προσφέρει στο δημόσιο διάλογο

Είπε ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει οτιδήποτε και ότι [για τις αποχωρήσεις] θα πρέπει να σχολιάσουν οι διοργανωτές.

"Εκείνο που εγώ θέλω να πω είναι ότι είμαστε θιασώτες του κοινωνικού φιλελευθερισμού, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, ευνοούμε, θέλουμε τον δημόσιο διάλογο και θεωρώ ότι το Cyprus Forum ακριβώς είναι μία πολύ πετυχημένη πλατφόρμα στη χώρα μας, με τόσους έγκριτους ομιλητές, συνέδρους από την Κύπρο και από το εξωτερικό και βοηθά στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για ένα δημόσιο διάλογο στη χώρα μας, ένα ελεύθερο διάλογο που μέσα από αυτή την ανταλλαγή απόψεων να επωφεληθούμε όλοι", ανέφερε.