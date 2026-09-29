Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΔΗΣΥ: Ανοίγει στα μέλη η διαδικασία επιλογής υποψηφίου για τις Προεδρικές του 2028
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ: Ανοίγει στα μέλη η διαδικασία επιλογής υποψηφίου για τις Προεδρικές του 2028

 29.09.2026 - 10:05
ΔΗΣΥ: Ανοίγει στα μέλη η διαδικασία επιλογής υποψηφίου για τις Προεδρικές του 2028

Το Εκτελεστικό Γραφείο συνεδρίασε με αντικείμενο τις διαδικασίες για την επιλογή του υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανοίγει τη διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας σε όλα τα Μέλη του κόμματος.

Το Εκτελεστικό Γραφείο καλεί όλα τα Μέλη του κόμματος να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη δημοκρατική διαδικασία της Παράταξής μας, για την οποία όλοι είμαστε περήφανοι.

Παράλληλα, καλεί όσα στελέχη εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για την υποβολή υποψηφιότητας να επιδείξουν σύνεση, υπευθυνότητα και σεβασμό προς την ιστορία της Παράταξης, αποφεύγοντας κάθε λόγο ή ενέργεια που πλήττει άλλον ενδιαφερόμενο ή αμφισβητεί την αφοσίωσή του στις αρχές του κόμματος.

Καλεί, όλους τους εν δυνάμει υποψήφιους να δεσμευθούν δημόσια ότι θα σεβαστούν την ετυμηγορία των Μελών και θα στηρίξουν ενεργά εκείνον που θα επιλεγεί.

Καλεί επίσης όλα τα στελέχη να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή μιας υγιούς ενδοοικογενειακής προεκλογικής αναμέτρησης μέσα από την οποία ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα προχωρήσει με ενότητα και ένα υποψήφιο με μεγάλες προοπτικές επιτυχίας.

Το Εκτελεστικό Γραφείο θα διασφαλίσει την άψογη διοργάνωση αυτής της πρωτόγνωρης για τα κυπριακά δεδομένα εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα όσα επιβάλλει το Καταστατικό μας.

Το Εκτελεστικό Γραφείο αποφάσισε να εισηγηθεί προς το Πολιτικό Γραφείο, το οποίο θα συγκληθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου (17.00) όπως:

Υποβολή υποψηφιοτήτων: Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 09:00–12:30

Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση: Σάββατο 14 Νοεμβρίου, 09:00–18:00

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο 2026: Γνωστά ονόματα έχουν γιορτή σήμερα, μην τους ξεχάσετε
Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχεται διήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Η μέρα που αναμένονται έντονα φαινόμενα – Δείτε live την εξέλιξη
Πότε ένα άρρωστο παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Πόσα χρήματα χρειάζεται ένα παιδί για να φάει στο σχολείο; Η φθηνή, η μεσαία και η ακριβή επιλογή
Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες δύο αυτοκίνητα έξω από οικία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Κλιματιστικά στα σχολεία: Από την εξαγγελία στις καθυστερήσεις - Στο μικροσκόπιο ασφάλεια, κόστος και υλοποίηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έφτασε μόνος του στο Hilton ο Αβέρωφ – Η πρώτη δημοσιογραφική διάσκεψη μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για το 2028 - Φωτογραφίες

 29.09.2026 - 10:02
Επόμενο άρθρο

LIVE: «Ανοίγει» τα χαρτιά του ο Αβέρωφ Νεοφύτου μετά την εξαγγελία

 29.09.2026 - 10:13

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους όλοι εκείνοι που μιλούν για αδιέξοδο στο Κυπριακό»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους όλοι εκείνοι που μιλούν για αδιέξοδο στο Κυπριακό»

  •  29.09.2026 - 09:27
LIVE: «Ανοίγει» τα χαρτιά του ο Αβέρωφ Νεοφύτου μετά την εξαγγελία

LIVE: «Ανοίγει» τα χαρτιά του ο Αβέρωφ Νεοφύτου μετά την εξαγγελία

  •  29.09.2026 - 10:13
Έφτασε μόνος του στο Hilton ο Αβέρωφ – Η πρώτη δημοσιογραφική διάσκεψη μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για το 2028 - Φωτογραφίες

Έφτασε μόνος του στο Hilton ο Αβέρωφ – Η πρώτη δημοσιογραφική διάσκεψη μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για το 2028 - Φωτογραφίες

  •  29.09.2026 - 10:02
ΥΠΑΝ για τα κλιματιστικά στα σχολεία: «Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη» – Τι απαντά στην Ελεγκτική

ΥΠΑΝ για τα κλιματιστικά στα σχολεία: «Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη» – Τι απαντά στην Ελεγκτική

  •  29.09.2026 - 07:45
Ακριβαίνει η Shein: Οι δασμοί ανεβάζουν τις τιμές - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Ακριβαίνει η Shein: Οι δασμοί ανεβάζουν τις τιμές - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

  •  29.09.2026 - 08:55
Πότε ένα άρρωστο παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Πότε ένα άρρωστο παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

  •  29.09.2026 - 06:33
Σοκ στη Λεμεσό: Σκύλοι ζουν σε ταράτσα από το 2022 υπό άθλιες συνθήκες

Σοκ στη Λεμεσό: Σκύλοι ζουν σε ταράτσα από το 2022 υπό άθλιες συνθήκες

  •  29.09.2026 - 09:01
21 χρόνια από τον θάνατο του Θανάση Νικολάου – «Αυτό που έπρεπε να κάνει το Κράτος, το κάναμε εμείς»

21 χρόνια από τον θάνατο του Θανάση Νικολάου – «Αυτό που έπρεπε να κάνει το Κράτος, το κάναμε εμείς»

  •  29.09.2026 - 07:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα