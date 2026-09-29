ΠτΔ για ΔΗΣΥ: «Πολύ νωρίς» για να ξεκινήσει προεκλογική περίοδος

Σε δηλώσεις προσερχόμενος στο Cyprus Forum, στη Λευκωσία, επεσήμανε ότι είμαστε στον Σεπτέμβριο του 2026 και οι προεδρικές εκλογές είναι τον Φεβρουάριο του 2028.

"Σε άλλες χώρες, σε κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, αυτή όλη η περίοδος είναι περίπου η μισή θητεία της διακυβέρνησης. Χωρίς να παραβλέπω ή να αμφισβητώ με οποιοδήποτε τρόπο το δικαίωμα του κάθε συμπατριώτη μας ή της κάθε κομματικής παράταξης να ξεκινήσει αυτή την προεκλογική εκστρατεία, θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς", ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι έχουμε ενώπιον μας σοβαρότατες προκλήσεις και η εκτελεστική εξουσία επιθυμεί μέσα από συνεργασία με τη νομοθετική εξουσία να δώσει λύσεις σε αυτά που απασχολούν τον πολίτη.

"Θεωρώ ότι 17 -18 μήνες πριν, είναι πολύ νωρίς να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, χωρίς επαναλαμβάνω, να αμφισβητώ το δικαίωμα του οποιουδήποτε συμπατριώτη μας ή της οποιασδήποτε κομματικής παράταξης να ξεκινήσει αυτό το διάλογο", ανέφερε.