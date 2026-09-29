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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: «Ανοίγει» τα χαρτιά του ο Αβέρωφ Νεοφύτου μετά την εξαγγελία

 29.09.2026 - 10:13
LIVE: «Ανοίγει» τα χαρτιά του ο Αβέρωφ Νεοφύτου μετά την εξαγγελία

Την πρώτη του δημοσιογραφική διάσκεψη μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητάς του για τις Προεδρικές του 2028 παραθέτει σήμερα ο Αβέρωφ Νεοφύτου στη Λευκωσία. Ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, ο οποίος ανακοίνωσε την απόφασή του να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας, προχωρά σήμερα σε αναλυτική τοποθέτηση ενώπιον των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις θέσεις και τις επόμενες κινήσεις του. Το ThemaOnline σας μεταφέρει ζωντανά όλες τις εξελίξεις:

 

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