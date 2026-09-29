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ΕΛΛΑΔΑ

Παπασταύρου: Απολύτως ανακριβή τα σενάρια για αλλαγή του GSI

 29.09.2026 - 12:39
Παπασταύρου: Απολύτως ανακριβή τα σενάρια για αλλαγή του GSI

Σε κατηγορηματική διάψευση των δημοσιευμάτων για αλλαγή όδευσης του του Great Sea Interconnector (GSI), της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, προχώρησε την Τρίτη ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε «απολύτως ανακριβείς» τις πληροφορίες περί αλλαγής της χάραξης του υποθαλάσσιου καλωδίου, ξεκαθαρίζοντας ουσιαστικά ότι ο σχεδιασμός του έργου δεν μεταβάλλεται λόγω του τουρκικού θαλάσσιου πάρκου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφορικά με τις γεωτρήσεις και τις έρευνες που έχουν προγραμματιστεί το επόμενο διάστημα, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι κατά τις επαφές του στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους της Chevron και της ExxonMobil, επιβεβαιώθηκε ο σχεδιασμός. 

«Στις επαφές που είχα στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους τόσο της Chevron όσο και της ExxonMobil επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουμε θέσει για τις έρευνες θα τηρηθούν», σημείωσε. Αυτό αφορά, όπως διευκρίνισε, τόσο τις σεισμικές έρευνες της Chevron όσο και τη γεώτρηση από την Energean, τη HELLENiQ ENERGY και την ExxonMobil.

Σημείωσε ότι οι σεισμικές έρευνες προβλέπεται να ξεκινήσουν από το Ιόνιο και να συνεχιστούν νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Η ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας έχει προγραμματιστεί στο βορειοδυτικό Ιόνιο για τις αρχές του 2027.

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