Συστάσεις Κτηνιατρικών Υπηρεσιών μετά τον εντοπισμό κρούσματος ιού των πτηνών σε χήνα - «Μην πλησιάζετε»

Η Γρίπη των Πτηνών είναι ιογενής, μεταδοτική νόσος των πτηνών που προκαλείτε από τον ιό της Γρίπης τύπου Α. Τα υγιή πτηνά μολύνονται είτε άμεσα, κατά την απευθείας επαφή με μολυσμένα ή άλλα ασθενή πτηνά είτε έμμεσα με μολυσμένα αντικείμενα.

Τo κρούσμα αφορά χήνα που εντοπίστηκε στη λίμνη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας, στην Επαρχία Λευκωσίας. Ως εκ τούτου συστήνεται σε όσους επισκέπτονται το πάρκο να αποφεύγουν να πλησιάζουν, προσφέρουν τροφή και να έρχονται σε στενή επαφή με τα πτηνά.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν τις εργαστηριακές εξετάσεις σε συνεργασία με το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, για εξακρίβωση της λοιμογόνου δύναμης του ιού που έχει εντοπιστεί και έχουν ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων.

Οι ιδιοκτήτες των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή της επαφής άγριων πτηνών ή αποδημητικών με τα εκτρεφόμενα πουλερικά τους.

Επιπλέον ενημερώνουμε τους κατόχους οικόσιτων πουλερικών πως οφείλουν να περιορίσουν τα πτηνά τους σε κλειστούς καλυμμένους χώρους προς αποφυγή της άμεσης και έμμεσης επαφής τους με άγρια πτηνά. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις κοινότητες που γειτνιάζουν με υδροβιότοπους. Επιπρόσθετα απαγορεύεται αυστηρώς η παραμονή πουλερικών στην ύπαιθρο, η παροχή τροφής και νερού σε εξωτερικούς χώρους και πρέπει να αποφεύγεται η χορήγηση και διάθεση τροφής κατά τρόπο που θα ενθάρρυνε την ευκαιρία διατροφής άγριων πτηνών από την τροφή που αφήνεται για τα οικόσιτα εκτρεφόμενα πτηνά. Επίσης απαγορεύεται η χορήγηση στα πουλερικά νερού από επιφανειακές δεξαμενές νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση άγρια πτηνά.

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης παρατηρήσει αυξημένη νοσηρότητα ή/και θνησιμότητα των πουλερικών οι οποίες εγείρουν υποψία περιστατικού της νόσου, υποχρεούται, με βάση τους Περί της Υγείας των Ζώων Νόμους , να ενημερώσει άμεσα τον Επαρχιακό Κτηνιατρικό Λειτουργό της Επαρχίας στην οποία ανήκει για την υποψία καλώντας τους πιο κάτω αριθμούς τηλεφώνου αναλόγως της Επαρχίας:

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λευκωσίας, τηλ: 22 805241

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας, τηλ: 24 821275

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Αμμοχώστου, τηλ: 24 824555

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεμεσού, τηλ: 25 819512

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Πάφου, τηλ: 26 821260