Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣυστάσεις Κτηνιατρικών Υπηρεσιών μετά τον εντοπισμό κρούσματος ιού των πτηνών σε χήνα - «Μην πλησιάζετε»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συστάσεις Κτηνιατρικών Υπηρεσιών μετά τον εντοπισμό κρούσματος ιού των πτηνών σε χήνα - «Μην πλησιάζετε»

 29.09.2026 - 12:56
Συστάσεις Κτηνιατρικών Υπηρεσιών μετά τον εντοπισμό κρούσματος ιού των πτηνών σε χήνα - «Μην πλησιάζετε»

Oι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενημερώνουν το κοινό πως έχει εντοπιστεί κρούσμα της Γρίπης των Πτηνών H5N1, στην Κύπρο.

 Η Γρίπη των Πτηνών είναι ιογενής, μεταδοτική νόσος των πτηνών που προκαλείτε από τον ιό της Γρίπης τύπου Α. Τα  υγιή πτηνά μολύνονται είτε άμεσα, κατά την απευθείας επαφή με μολυσμένα ή άλλα ασθενή πτηνά είτε έμμεσα με μολυσμένα αντικείμενα.

Τo κρούσμα αφορά χήνα που εντοπίστηκε στη λίμνη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας, στην Επαρχία Λευκωσίας. Ως εκ τούτου συστήνεται σε όσους επισκέπτονται το πάρκο να αποφεύγουν να πλησιάζουν, προσφέρουν τροφή και να έρχονται σε στενή επαφή με τα πτηνά.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν τις εργαστηριακές εξετάσεις σε συνεργασία με το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, για εξακρίβωση της λοιμογόνου δύναμης του ιού που έχει εντοπιστεί και έχουν ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων.

 Οι ιδιοκτήτες των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή της επαφής άγριων πτηνών ή αποδημητικών με τα εκτρεφόμενα πουλερικά τους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ανησυχία στη Λευκωσία: Κρούσμα ιού των πτηνών εντοπίστηκε σε χήνα στη λίμνη Αθαλάσσας

Επιπλέον ενημερώνουμε τους κατόχους οικόσιτων πουλερικών πως οφείλουν να περιορίσουν τα πτηνά τους σε κλειστούς καλυμμένους χώρους προς αποφυγή της άμεσης και έμμεσης επαφής τους με άγρια πτηνά. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις κοινότητες που γειτνιάζουν με υδροβιότοπους. Επιπρόσθετα απαγορεύεται αυστηρώς η παραμονή πουλερικών στην ύπαιθρο, η παροχή τροφής και νερού σε εξωτερικούς χώρους και πρέπει να αποφεύγεται η χορήγηση και διάθεση τροφής κατά τρόπο που θα ενθάρρυνε την ευκαιρία διατροφής άγριων πτηνών από την τροφή που αφήνεται για τα οικόσιτα εκτρεφόμενα πτηνά. Επίσης απαγορεύεται η χορήγηση στα πουλερικά νερού από επιφανειακές δεξαμενές νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση άγρια πτηνά. 

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης παρατηρήσει αυξημένη νοσηρότητα ή/και θνησιμότητα των πουλερικών οι οποίες εγείρουν υποψία περιστατικού της νόσου, υποχρεούται, με βάση τους Περί της Υγείας των Ζώων Νόμους , να ενημερώσει άμεσα τον Επαρχιακό Κτηνιατρικό Λειτουργό της Επαρχίας στην οποία ανήκει για την υποψία καλώντας τους πιο κάτω αριθμούς τηλεφώνου αναλόγως της Επαρχίας:

 Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λευκωσίας, τηλ: 22 805241

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας, τηλ: 24 821275

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Αμμοχώστου, τηλ: 24 824555

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεμεσού, τηλ: 25 819512

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Πάφου, τηλ: 26 821260

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο 2026: Γνωστά ονόματα έχουν γιορτή σήμερα, μην τους ξεχάσετε
Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχεται διήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Η μέρα που αναμένονται έντονα φαινόμενα – Δείτε live την εξέλιξη
Πότε ένα άρρωστο παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Πόσα χρήματα χρειάζεται ένα παιδί για να φάει στο σχολείο; Η φθηνή, η μεσαία και η ακριβή επιλογή
Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες δύο αυτοκίνητα έξω από οικία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Κλιματιστικά στα σχολεία: Από την εξαγγελία στις καθυστερήσεις - Στο μικροσκόπιο ασφάλεια, κόστος και υλοποίηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τέλος εποχής στο Ιράκ: Αδειάζουν τις βάσεις οι Αμερικανοί μετά από 23 χρόνια

 29.09.2026 - 12:54
Επόμενο άρθρο

«Δεν έδωσαν νερό στη μητέρα μου και πέθανε από αφυδάτωση»: Κλινική έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη

 29.09.2026 - 13:05

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους όλοι εκείνοι που μιλούν για αδιέξοδο στο Κυπριακό»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους όλοι εκείνοι που μιλούν για αδιέξοδο στο Κυπριακό»

  •  29.09.2026 - 09:27
«Μακάρι να έχει δίκαιο ο Πρόεδρος και εγώ άδικο» – «Βολές» Αβέρωφ για το Κυπριακό

«Μακάρι να έχει δίκαιο ο Πρόεδρος και εγώ άδικο» – «Βολές» Αβέρωφ για το Κυπριακό

  •  29.09.2026 - 11:26
Αβέρωφ εφ’ όλης της ύλης: Τι απέφυγε να απαντήσει– Η αναφορά στο δείπνο με τον Κρις και οι «αιχμές» σε ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη

Αβέρωφ εφ’ όλης της ύλης: Τι απέφυγε να απαντήσει– Η αναφορά στο δείπνο με τον Κρις και οι «αιχμές» σε ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη

  •  29.09.2026 - 11:34
Απαντά στον Αβέρωφ ο Κρις Παναγιώτου: Αστεία η προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα δείπνο ως συμφωνία για Προεδρικές

Απαντά στον Αβέρωφ ο Κρις Παναγιώτου: Αστεία η προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα δείπνο ως συμφωνία για Προεδρικές

  •  29.09.2026 - 10:33
ΥΠΑΝ για τα κλιματιστικά στα σχολεία: «Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη» – Τι απαντά στην Ελεγκτική

ΥΠΑΝ για τα κλιματιστικά στα σχολεία: «Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη» – Τι απαντά στην Ελεγκτική

  •  29.09.2026 - 07:45
Ανείπωτη θλίψη στην Ελλάδα: Στη γειτονιά των αγγέλων 16χρονος ποσοδφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα

Ανείπωτη θλίψη στην Ελλάδα: Στη γειτονιά των αγγέλων 16χρονος ποσοδφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα

  •  29.09.2026 - 11:20
Σοκ στη Λεμεσό: Σκύλοι ζουν σε ταράτσα από το 2022 υπό άθλιες συνθήκες

Σοκ στη Λεμεσό: Σκύλοι ζουν σε ταράτσα από το 2022 υπό άθλιες συνθήκες

  •  29.09.2026 - 09:01
Δίκη Τεμπών: Δεκτό το αίτημα για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη

Δίκη Τεμπών: Δεκτό το αίτημα για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη

  •  29.09.2026 - 11:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα