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ΥΓΕΙΑ

Κρυολόγημα: 3 σπιτικές συνταγές που ανακουφίζουν τα συμπτώματα

 29.09.2026 - 13:13
Κρυολόγημα: 3 σπιτικές συνταγές που ανακουφίζουν τα συμπτώματα

Η εποχή των αναπνευστικών λοιμώξεων έρχεται και το κοινό κρυολόγημα είναι μια από τις πιο συχνές ιώσεις της εποχής – επηρεάζει πολλούς από εμάς κάθε χρόνο και μπορεί να μας ταλαιπωρεί για αρκετές ημέρες. Δυστυχώς, δεν υπάρχει θεραπεία ικανή να το «εξαφανίσει» από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχουν, όμως, πολλά απλά μέτρα που μπορούμε να πάρουμε ώστε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα τον βήχα, τον πονόλαιμο και τη βουλωμένη μύτη.

Εκτός από την ξεκούραση, την καλή ενυδάτωση και τη σωστή διατροφή, η Washington Post προτείνει ορισμένες απλές λύσεις που φαίνεται να βοηθούν:

1. Μέλι για τον βήχα και τον πονόλαιμο

Η παχύρρευστη υφή του μελιού «καλύπτει» τον λαιμό και μπορεί να καταπραΰνει τον ερεθισμό. Σύμφωνα με την Geeta Sood, επίκουρη καθηγήτρια και επιδημιολόγο στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να μειώσει τη συχνότητα και την ένταση του βήχα, ενώ διαθέτει και αντιβακτηριακές ιδιότητες.


Μια ανασκόπηση μελετών σε παιδιά έδειξε ότι το μέλι μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από τον βήχα παρόμοια με τη δεξτρομεθορφάνη, ένα κοινό αντιβηχικό, ενώ ενδέχεται να είναι αποτελεσματικότερο από τη διφαινυδραμίνη στη μείωση της συχνότητάς του. Ενήλικες και παιδιά άνω του 1 έτους μπορούν να καταναλώνουν ένα κουταλάκι μέλι ή να το προσθέτουν σε ζεστό τσάι ή νερό, ακόμη και πριν από τον ύπνο όταν ο βήχας είναι ενοχλητικός. Ωστόσο, το μέλι δε συστήνεται για βρέφη κάτω των 12 μηνών, λόγω του κινδύνου βρεφικής αλλαντίασης.

2. Αλατούχο διάλυμα για τη βουλωμένη μύτη

Οι ρινικές πλύσεις με αλατούχο διάλυμα μπορούν να καθαρίσουν τις ρινικές οδούς και να ρευστοποιήσουν τις παχύρρευστες εκκρίσεις. Έτσι, προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση από τη συμφόρηση, καταπραΰνουν τον ερεθισμό και περιορίζουν την ξηρότητα. Ανασκοπήσεις μελετών υποδεικνύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν στα ρινικά συμπτώματα λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμο ρινικό σπρέι φυσιολογικού ορού ή συσκευή ρινικών πλύσεων.

Χρειάζεται, όμως, ιδιαίτερη προσοχή στο νερό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε απευθείας νερό βρύσης για την παρασκευή διαλύματος. Χρειάζεται αποστειρωμένο ή αποσταγμένο νερό ή νερό βρύσης που έχει προηγουμένως βράσει και στη συνέχεια κρυώσει. Αν και είναι σπάνιο, ενδέχεται το νερό να περιέχει μικροοργανισμούς ικανούς να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις όταν εισέλθουν στη μύτη. Τα έτοιμα σπρέι φυσιολογικού ορού αποτελούν την απλούστερη επιλογή.

3. Ψευδάργυρος: Μπορεί να μειώσει τη διάρκεια;

Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και προσλαμβάνεται μέσω τροφών όπως το κρέας, τα ψάρια και τα θαλασσινά.

Τα στοιχεία για τα συμπληρώματα δεν είναι απόλυτα. Ανασκόπηση του 2024 κατέληξε ότι πιθανότατα προσφέρει μικρό όφελος στην πρόληψη του κρυολογήματος. Όταν, όμως, κάποιος έχει ήδη αρρωστήσει, ενδέχεται να συντομεύσει τα συμπτώματα κατά περίπου 2 ημέρες.

Ο χρόνος φαίνεται να παίζει ρόλο, με πλήθος μελετών να υποστηρίζει τη λήψη μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Η ποσότητα είναι εξίσου σημαντική: Σε ορισμένες μελέτες χρησιμοποιήθηκαν περίπου 80 mg ημερησίως σε διαιρεμένες δόσεις – ωστόσο, υψηλές ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν ναυτία και γαστρεντερικές ενοχλήσεις ή να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα. Γι’ αυτό η χρήση συμπληρωμάτων καλό είναι να συζητείται με τον γιατρό.

Τέλος, τα ρινικά προϊόντα ψευδαργύρου καλό είναι να αποφεύγονται. Το 2009, ο FDA προειδοποίησε ότι ορισμένα είχαν συνδεθεί με μακροχρόνια ή ακόμη και μόνιμη απώλεια της όσφρησης.

Τα βασικά παραμένουν αναντικατάστατα

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι καμία από αυτές τις επιλογές δε θεραπεύει το κρυολόγημα. Όπως επισημαίνει η Sharon Bergquist, ιατρός Εσωτερικής Παθολογίας και αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Emory, η ξεκούραση και η επαρκής ενυδάτωση παραμένουν κομβικές για την ανάρρωση. Μέλι, αλατούχο διάλυμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ψευδάργυρος μπορούν να προσφέρουν μια επιπλέον βοήθεια. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς, όμως, εξακολουθούν να το κάνουν ο ύπνος, τα υγρά και ο χρόνος.

Πηγή: ygeiamou.gr

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