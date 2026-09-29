Επιστολή στον Υπ. Γεωργίας από αγροτικές οργανώσεις για καθυστερήσεις στο θέμα του αφθώδους πυρετού

Οι Αγροτικές Οργανώσεις ΠΕΚ – ΕΚΑ – Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός έστειλαν την Τρίτη επιστολή στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χρίστο Σενέκη, σημειώνοντας ότι «έχουν παρέλθει περίπου επτά μήνες από την ημέρα εντοπισμού του πρώτου κρούσματος αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα οι πληγέντες παραγωγοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη αβεβαιότητα αναφορικά με το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν και να επιστρέψουν στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες».

«Με λύπη διαπιστώνουμε, ότι το συγκεκριμένο ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις και στασιμότητα. Η παρατεταμένη αυτή κατάσταση δημιουργεί τεράστια οικονομική και επαγγελματική επιβάρυνση για τους πληγέντες παραγωγούς, οι οποίοι παραμένουν χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα και χωρίς τη δυνατότητα να προγραμματίσουν με ασφάλεια την επόμενη ημέρα των εκμεταλλεύσεών τους», αναφέρουν.

Η καθυστέρηση στην επαναδραστηριοποίηση των παραγωγών και ιδιαίτερα των Αιγοπροβατοτρόφων, σημειώνουν, θα έχει ευρύτερες συνέπειες για την κτηνοτροφία και την αγροτική οικονομία του τόπου.

Ταυτόχρονα, προειδοποιούν, υπάρχει κίνδυνος απώλειας του ΠΟΠ χαλλουμιού.

Όπως αναφέρουν, «παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας και τις παρεμβάσεις μας για επίλυση του ζητήματος, διαπιστώνεται μέχρι σήμερα μια απαράδεκτη στασιμότητα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το θέμα του τρόπου καταβολής της αποζημίωσης για το απολεσθέν εισόδημα».

Παρόλο που η Επιτροπή Αποζημιώσεων, προσθέτουν, έχει αποφασίσει ομόφωνα τον τρόπο και τη διαδικασία καταβολής της συγκεκριμένης αποζημίωσης, η υλοποίηση της απόφασης φαίνεται, να προσκρούει σε εκκρεμότητες που αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών.

Ως αποτέλεσμα, λένε στην επιστολή τους οι αγροτικές οργανώσεις, οι πληγέντες παραγωγοί εξακολουθούν να μην γνωρίζουν ούτε το ύψος της αποζημίωσης που δικαιούνται για την απώλεια εισοδήματος, ούτε το πότε αυτή θα καταβληθεί.

Η αβεβαιότητα αυτή, σημειώνουν, καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον οικονομικό και επαγγελματικό τους προγραμματισμό, ιδιαίτερα ενόψει της επαναδραστηριοποίησής τους, και δημιουργεί τον σοβαρό κίνδυνο να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις όταν κληθούν να επανεκκινήσουν τις δραστηριότητές τους.

Ζητούν από τον Υπουργό όπως προχωρήσει άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να ενημερωθούν άμεσα και επίσημα οι πληγέντες παραγωγοί για το χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις επαναδραστηριοποίησής τους και να γνωστοποιηθεί στους παραγωγούς με σαφήνεια το ύψος της αποζημίωσης που δικαιούνται, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της.

«Οι πληγέντες παραγωγοί έχουν ήδη υποστεί μια πρωτοφανή οικονομική και επαγγελματική δοκιμασία. Δεν είναι δυνατόν, μετά από επτά μήνες, να εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας για το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην εργασία τους και για το ύψος της οικονομικής στήριξης που δικαιούνται», καταλήγουν.

Οι πληγέντες παραγωγοί από τον αφθώδη πυρετό εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη αβεβαιότητα, καταγγέλλουν αγροτικές οργανώσεις σε επιστολή τους στον Υπουργό Γεωργίας, ζητώντας άμεση παρέμβαση του Υπουργού και συγκεκριμένες ενέργειες.

Οι Αγροτικές Οργανώσεις ΠΕΚ – ΕΚΑ – Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός έστειλαν την Τρίτη επιστολή στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χρίστο Σενέκη, σημειώνοντας ότι «έχουν παρέλθει περίπου επτά μήνες από την ημέρα εντοπισμού του πρώτου κρούσματος αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα οι πληγέντες παραγωγοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη αβεβαιότητα αναφορικά με το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν και να επιστρέψουν στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες».

«Με λύπη διαπιστώνουμε, ότι το συγκεκριμένο ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις και στασιμότητα. Η παρατεταμένη αυτή κατάσταση δημιουργεί τεράστια οικονομική και επαγγελματική επιβάρυνση για τους πληγέντες παραγωγούς, οι οποίοι παραμένουν χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα και χωρίς τη δυνατότητα να προγραμματίσουν με ασφάλεια την επόμενη ημέρα των εκμεταλλεύσεών τους», αναφέρουν.

Η καθυστέρηση στην επαναδραστηριοποίηση των παραγωγών και ιδιαίτερα των Αιγοπροβατοτρόφων, σημειώνουν, θα έχει ευρύτερες συνέπειες για την κτηνοτροφία και την αγροτική οικονομία του τόπου.

Ταυτόχρονα, προειδοποιούν, υπάρχει κίνδυνος απώλειας του ΠΟΠ χαλλουμιού.

Όπως αναφέρουν, «παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας και τις παρεμβάσεις μας για επίλυση του ζητήματος, διαπιστώνεται μέχρι σήμερα μια απαράδεκτη στασιμότητα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το θέμα του τρόπου καταβολής της αποζημίωσης για το απολεσθέν εισόδημα».

Παρόλο που η Επιτροπή Αποζημιώσεων, προσθέτουν, έχει αποφασίσει ομόφωνα τον τρόπο και τη διαδικασία καταβολής της συγκεκριμένης αποζημίωσης, η υλοποίηση της απόφασης φαίνεται, να προσκρούει σε εκκρεμότητες που αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών.

Ως αποτέλεσμα, λένε στην επιστολή τους οι αγροτικές οργανώσεις, οι πληγέντες παραγωγοί εξακολουθούν να μην γνωρίζουν ούτε το ύψος της αποζημίωσης που δικαιούνται για την απώλεια εισοδήματος, ούτε το πότε αυτή θα καταβληθεί.

Η αβεβαιότητα αυτή, σημειώνουν, καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον οικονομικό και επαγγελματικό τους προγραμματισμό, ιδιαίτερα ενόψει της επαναδραστηριοποίησής τους, και δημιουργεί τον σοβαρό κίνδυνο να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις όταν κληθούν να επανεκκινήσουν τις δραστηριότητές τους.

Ζητούν από τον Υπουργό όπως προχωρήσει άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να ενημερωθούν άμεσα και επίσημα οι πληγέντες παραγωγοί για το χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις επαναδραστηριοποίησής τους και να γνωστοποιηθεί στους παραγωγούς με σαφήνεια το ύψος της αποζημίωσης που δικαιούνται, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της.

«Οι πληγέντες παραγωγοί έχουν ήδη υποστεί μια πρωτοφανή οικονομική και επαγγελματική δοκιμασία. Δεν είναι δυνατόν, μετά από επτά μήνες, να εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας για το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην εργασία τους και για το ύψος της οικονομικής στήριξης που δικαιούνται», καταλήγουν.