Πολίτες εντόπισαν τεράστιο φίδι στην Πάφο - «Περάσαμε που πάνω της αλλά είχαμε ευχή» - Δείτε φωτογραφία

Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε στην ομάδα «Στο Νησί / On the island», με τον χρήστη να γράφει χαρακτηριστικά: «Περάσαμε που πάνω της αλλά είχαμε ευχή. Κοντά στην Έμπα.»

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Με βάση την εμφάνισή του, το φίδι φαίνεται να είναι φίνα (Macrovipera lebetina), χωρίς ωστόσο η ταυτοποίηση να μπορεί να επιβεβαιωθεί αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Η φίνα είναι το μοναδικό από τα τρία δηλητηριώδη είδη φιδιών της Κύπρου που θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο, καθώς διαθέτει ισχυρό δηλητήριο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, η φίνα χαρακτηρίζεται από το τριγωνικό κεφάλι, το χοντρό σώμα και την κοντή ουρά.