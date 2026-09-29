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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολίτες εντόπισαν τεράστιο φίδι στην Πάφο - «Περάσαμε που πάνω της αλλά είχαμε ευχή» - Δείτε φωτογραφία

 29.09.2026 - 14:58
Πολίτες εντόπισαν τεράστιο φίδι στην Πάφο - «Περάσαμε που πάνω της αλλά είχαμε ευχή» - Δείτε φωτογραφία

Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα επικίνδυνο «συναπάντημα» είχαν πολίτες κοντά στην Έμπα, όταν εντόπισαν φίδι να βρίσκεται στο έδαφος, ανάμεσα σε κλαδιά και ξερά φύλλα.

Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε στην ομάδα «Στο Νησί / On the island», με τον χρήστη να γράφει χαρακτηριστικά: «Περάσαμε που πάνω της αλλά είχαμε ευχή. Κοντά στην Έμπα.»

Δείτε την ανάρτηση: 

Με βάση την εμφάνισή του, το φίδι φαίνεται να είναι φίνα (Macrovipera lebetina), χωρίς ωστόσο η ταυτοποίηση να μπορεί να επιβεβαιωθεί αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Η φίνα είναι το μοναδικό από τα τρία δηλητηριώδη είδη φιδιών της Κύπρου που θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο, καθώς διαθέτει ισχυρό δηλητήριο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, η φίνα χαρακτηρίζεται από το τριγωνικό κεφάλι, το χοντρό σώμα και την κοντή ουρά.

 

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