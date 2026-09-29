Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου - Οι δρόμοι που θα κλείσουν
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου - Οι δρόμοι που θα κλείσουν

 29.09.2026 - 15:24
Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου - Οι δρόμοι που θα κλείσουν

Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι την 1η Οκτωβρίου 2026, λόγω της Στρατιωτικής Παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στις 11 π.μ., στη λεωφόρο Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ στον Στρόβολο, θα κλείσουν προσωρινά για την τροχαία κίνηση οι ακόλουθοι δρόμοι:

Το τμήμα της λεωφόρου Ιωσήφ Χ΄Ιωσήφ, από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, μέχρι τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Αθαλάσσας, μεταξύ των ωρών 09:30 – 13:00.

Το τμήμα της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, από τον κυκλικό κόμβο Τσερίου, μέχρι τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χ΄ Ιωσήφ, μεταξύ των ωρών 09:30 – 12:00.

Το τμήμα της οδού Δημήτρη Βικέλα, από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, μέχρι τον κυκλικό κόμβο με τη λεωφόρο Ανεξαρτησίας (ΓΣΠ), μεταξύ των ωρών 06:30 – 12:00.

Το τμήμα της οδού Περικλεούς, από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χ΄ Ιωσήφ, μέχρι τη συμβολή με την οδό Γιαννιτσών, μεταξύ των ωρών 09:30 – 13:00.

Το τμήμα της λεωφόρου Σταυρού από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ, μέχρι τη συμβολή με την οδό Γιαννιτσών, μεταξύ των ωρών 09:30-13:00.

Επίσης από η ώρα 10:00 μέχρι τις 13:00, θα αποκοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων, στο τμήμα της λεωφόρου Αθαλάσσας, από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χ΄ Ιωσήφ, μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Λεμεσού, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποχώρηση όλων των μηχανοκίνητων τμημάτων που θα πάρουν μέρος στην παρέλαση.

Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω αποκοπών, οι οδηγοί που επιθυμούν να μεταβούν εκτός Λευκωσίας, καλούνται να κατευθύνονται προς τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, μέσω της λεωφόρου Λεμεσού (Φώτα Καλησπέρα) και μέσω του περιμετρικού δρόμου, από κυκλικό κόμβο Τσερίου πριν το χωριό Τσέρι. Τις ίδιες διαδρομές καλούνται να χρησιμοποιούν και οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λευκωσία. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιούν και τις οδούς Ιπποκράτους και Δημήτρη Χριστόφια.

Παράλληλα, όσοι επιθυμούν να διακινηθούν εντός της περιοχής που περικλείεται από τις λεωφόρους Αθαλάσσας, Ιωσήφ Χ’Ιωσήφ, Σπύρου Κυπριανού και τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, καλούνται να εισέρχονται στην περιοχή αυτή, από την έξοδο του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Λευκωσίας, παρά το Ολυμπιακό Μέγαρο και να εξέρχονται από την περιοχή, από την έξοδο προς τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, παρά την εκκλησία Παναγίας του Τράχωνα.

Προτρέπονται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Σημειώνεται επίσης ότι η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drone», απαγορεύεται.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο 2026: Γνωστά ονόματα έχουν γιορτή σήμερα, μην τους ξεχάσετε
Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχεται διήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Η μέρα που αναμένονται έντονα φαινόμενα – Δείτε live την εξέλιξη
Πότε ένα άρρωστο παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Πόσα χρήματα χρειάζεται ένα παιδί για να φάει στο σχολείο; Η φθηνή, η μεσαία και η ακριβή επιλογή
Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες δύο αυτοκίνητα έξω από οικία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Κλιματιστικά στα σχολεία: Από την εξαγγελία στις καθυστερήσεις - Στο μικροσκόπιο ασφάλεια, κόστος και υλοποίηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πολίτες εντόπισαν τεράστιο φίδι στην Πάφο - «Περάσαμε που πάνω της αλλά είχαμε ευχή» - Δείτε φωτογραφία

 29.09.2026 - 14:58
Επόμενο άρθρο

«Ασθενείς ούρλιαζαν» - Μαρτυρίες σοκ για την κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη

 29.09.2026 - 15:26

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους όλοι εκείνοι που μιλούν για αδιέξοδο στο Κυπριακό»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους όλοι εκείνοι που μιλούν για αδιέξοδο στο Κυπριακό»

  •  29.09.2026 - 09:27
«Μακάρι να έχει δίκαιο ο Πρόεδρος και εγώ άδικο» – «Βολές» Αβέρωφ για το Κυπριακό

«Μακάρι να έχει δίκαιο ο Πρόεδρος και εγώ άδικο» – «Βολές» Αβέρωφ για το Κυπριακό

  •  29.09.2026 - 11:26
Αβέρωφ εφ’ όλης της ύλης: Τι απέφυγε να απαντήσει– Η αναφορά στο δείπνο με τον Κρις και οι «αιχμές» σε ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη

Αβέρωφ εφ’ όλης της ύλης: Τι απέφυγε να απαντήσει– Η αναφορά στο δείπνο με τον Κρις και οι «αιχμές» σε ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη

  •  29.09.2026 - 11:34
Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης, Αβέρωφ και το χρίσμα του ΔΗΣΥ – «Δεν είναι αρκετό να δηλώνει κάποιος τι είναι, πρέπει να εργάζεται για τους σκοπούς της παράταξης»

Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης, Αβέρωφ και το χρίσμα του ΔΗΣΥ – «Δεν είναι αρκετό να δηλώνει κάποιος τι είναι, πρέπει να εργάζεται για τους σκοπούς της παράταξης»

  •  29.09.2026 - 13:09
ΥΠΑΝ για τα κλιματιστικά στα σχολεία: «Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη» – Τι απαντά στην Ελεγκτική

ΥΠΑΝ για τα κλιματιστικά στα σχολεία: «Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη» – Τι απαντά στην Ελεγκτική

  •  29.09.2026 - 07:45
Ανείπωτη θλίψη στην Ελλάδα: Στη γειτονιά των αγγέλων 16χρονος ποσοδφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα

Ανείπωτη θλίψη στην Ελλάδα: Στη γειτονιά των αγγέλων 16χρονος ποσοδφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα

  •  29.09.2026 - 11:20
Σοκ στη Λεμεσό: Σκύλοι ζουν σε ταράτσα από το 2022 υπό άθλιες συνθήκες

Σοκ στη Λεμεσό: Σκύλοι ζουν σε ταράτσα από το 2022 υπό άθλιες συνθήκες

  •  29.09.2026 - 09:01
Δίκη Τεμπών: Δεκτό το αίτημα για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη

Δίκη Τεμπών: Δεκτό το αίτημα για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη

  •  29.09.2026 - 11:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα