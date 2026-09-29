«Ασθενείς ούρλιαζαν» - Μαρτυρίες σοκ για την κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη

Η κλινική στη Θεσσαλονίκη σφραγίστηκε σήμερα (29/09/2026) από δικαστικούς επιμελητές, ενώ ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση σχετικά με τη λειτουργία της, τους ελέγχους που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.



Στο «μικροσκόπιο» της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται μεταξύ άλλων ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής, αλλά και ο ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, ο οποίος, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΔ, συνταγογραφούσε από το 2022 χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια προχωρούσε στη χορήγησή τους στο μη αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα. Η ίδια έρευνα εξετάζει και τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί, καθώς η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών είχε πραγματοποιήσει έλεγχο το 2025 χωρίς να εντοπίσει τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Αθανασία Ιωαννίδου, καρκινοπαθής που αναζήτησε θεραπεία, περιγράφει στο newsit.gr τη δική της εμπειρία από την επαφή της με τον γιατρό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Όπως υποστηρίζει, της ζητήθηκε συνολικά το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, αφορούσε την αμοιβή του γιατρού, τα φάρμακα που θα χρειαζόταν και το κρεβάτι στην κλινική.



«Είμαι καρκινοπαθής. Μου ζητούσαν χιλιάρικα. Να πληρώνω και την κλινική και το δωμάτιο, 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο. Ε, τι άλλο να σας πω;», λέει χαρακτηριστικά στο Newsit.gr.

«Τα 12 χιλιάρικα ήταν για τη δική του αμοιβή, για τα φάρμακα και για το κρεβάτι»



Η Αθανασία Ιωαννίδου εξηγεί ότι το ποσό που, όπως καταγγέλλει, της ζητήθηκε, δεν αφορούσε μόνο την αμοιβή του γιατρού. «Τα 12 χιλιάρικα ήταν για τη δική του αμοιβή, για τα φάρμακα τα οποία θα πλήρωνα εγώ και για το κρεβάτι», αναφέρει.

Η ίδια λέει ότι τελικά δεν προχώρησε στη θεραπεία στην ιδιωτική κλινική και αποφάσισε να απευθυνθεί στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζει μέχρι σήμερα τη θεραπεία της.

«Μου ζητούσαν, μάλιστα, να εξουσιοδοτήσω κάποιον, τον οποίο δεν γνώριζα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ, ενώ τα δίνει το κράτος δωρεάν. Είχα αυτή την πολύ άσχημη εμπειρία, ευτυχώς δεν… Έφυγα».

«Πήγα στο Θεαγένειο. Εκεί όλα είναι δωρεάν. Εννοείται», προσθέτει.

«Μου ζήτησε να δώσω εξουσιοδότηση σε κάποιον άγνωστο»



Η γυναίκα υποστηρίζει ότι το πρόσωπο που θα αναλάμβανε την παραλαβή των φαρμάκων δεν ήταν κάποιος που γνώριζε.

«Μου ζήτησε να δώσω εξουσιοδότηση σε κάποιον άγνωστο, για να πηγαίνει να παίρνει στο όνομά μου τα φάρμακα, τα οποία είναι δωρεάν», λέει.

Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα σε επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο περιστατικό. «Δεν έχω καταγγείλει αυτό το περιστατικό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Δεν πρόλαβα να δώσω χρήματα, μόνο για την επίσκεψη»



Η Αθανασία Ιωαννίδου διευκρινίζει ότι τελικά δεν κατέβαλε τα χρήματα που, όπως υποστηρίζει, της ζητήθηκαν για τη θεραπεία της, παρά μόνο το ποσό για την επίσκεψη στον γιατρό.

«Δεν πρόλαβα να δώσω χρήματα, μόνο την επίσκεψή του, η οποία ήταν και… Το όνομά του το θυμάμαι ασφαλώς».

Όπως λέει, η συνάντησή της με τον γιατρό έγινε στο νοσοκομείο και όχι στο ιδιωτικό του ιατρείο. «Ήρθα πέρσι. Δεν πήγα στο ιδιωτικό του ιατρείο, ήρθα εδώ. Με δέχτηκε εδώ και πληρώθηκε για την επίσκεψη. Έχω όλα τα χαρτιά».

Η ίδια αναφέρει ακόμη ότι δεν της είχε συστήσει κάποιος συγκεκριμένα τον γιατρό. Όπως λέει, είχε προηγηθεί επαφή με άλλον πνευμονολόγο, το όνομα του οποίου δεν θυμάται και δεν επιθυμεί να αναφέρει.

«Δεν μου είχε συστήσει κάποιος αυτόν τον κύριο. Ο πνευμονολόγος, που δεν θυμάμαι το όνομά του και δεν θέλω κιόλας να τον εκθέσω και αυτόν. Δεν υπάρχει λόγος. Ο άνθρωπος ήταν μέντοράς του», υποστηρίζει.

«Έπρεπε να πουλήσω νεφρό; Συνταξιούχοι άνθρωποι είμαστε»



Η Αθανασία Ιωαννίδου περιγράφει και τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να φύγει και να συνεχίσει τη θεραπεία της στο Θεαγένειο.

«Με έκανε να φύγω όλα αυτά που μου έλεγε, τα οποία ήταν τερατώδη για μένα. Να πληρώνω τόσα τον χρόνο και που δεν ξέρεις αν η θεραπεία κρατήσει έναν χρόνο. Εγώ τώρα πάω στον δεύτερο χρόνο στο Θεαγένειο. Δηλαδή τι έπρεπε, να πουλήσω νεφρό; Πώς; Συνταξιούχοι άνθρωποι είμαστε».

Η ίδια λέει ότι η εμπειρία αυτή την οδήγησε στην απόφαση να απευθυνθεί στο δημόσιο νοσοκομείο, όπου συνεχίζει την αντιμετώπιση της ασθένειάς της.

«Ήρθα για να πω αυτή την εμπειρία»



Η γυναίκα μίλησε στο newsit.gr με αφορμή το ραντεβού που είχε σήμερα στο Θεαγένειο, λέγοντας ότι θέλησε να δημοσιοποιήσει όσα, όπως υποστηρίζει, έζησε.

«Σήμερα ήθελα να κατέβω από τον Εύοσμο, αλλά είχα ραντεβού στο Θεαγένειο και ήρθα». «Ήρθα για να πω αυτή την εμπειρία, ναι», προσθέτει.

Η Αθανασία Ιωαννίδου αναφέρει, τέλος, ότι δεν γνωρίζει άλλους ανθρώπους από το προσωπικό της περιβάλλον που να έχουν αντίστοιχη εμπειρία. «Δεν ξέρω άλλους ανθρώπους που να γνωρίζω και να έχουν αντίστοιχη εμπειρία».

«Άκουγα τους ασθενείς να ουρλιάζουν και να τσιρίζουν»



Την ίδια ώρα, μία ακόμη γυναίκα, η οποία μένει ακριβώς απέναντι από την ιδιωτική κλινική, περιγράφει στο newsit.gr όσα άκουγε από το σπίτι της, καθώς το μπαλκόνι της έχει θέα προς τα δωμάτια της κλινικής.

«Το μπαλκόνι μου βλέπει τα δωμάτια της κλινικής. Άκουγα τους ασθενείς να ουρλιάζουν και να τσιρίζουν. Εμένα με τρόμαζε πάρα πολύ όλο αυτό», λέει.

Η ίδια, που είναι επίσης ηλικιωμένη, περιγράφει πως οι φωνές των ασθενών και ο τρόπος με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, τους απευθύνονταν από το εσωτερικό της κλινικής, της είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία.

«Επειδή είμαι και εγώ ηλικιωμένη, δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Δεν τους φέρονταν καλά. Μία φορά, πριν έναν χρόνο, φώναζαν “τι θέλεις μωρή;” και σκεφτόμουν “Θεέ μου, πού ήρθα και έμεινα;”. Γιατί στεναχωριέμαι να τα ακούω αυτά», περιγράφει.

Η νέα αυτή μαρτυρία έρχεται την ίδια ημέρα που η ιδιωτική κλινική σφραγίστηκε από δικαστικούς επιμελητές, ενώ έχει ήδη δοθεί περιθώριο 15 ημερών για την οριστική διακοπή της λειτουργίας της, προκειμένου να μεταφερθούν οι ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία ή κλινικές. Παράλληλα, η εισαγγελική προκαταρκτική εξέταση θα εξετάσει μεταξύ άλλων τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι προηγούμενοι έλεγχοι στην κλινική.

Πηγή: newsit.gr