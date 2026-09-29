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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

40 χρόνια Συνεχίζουμε «Μαζί στη ζωή» Μια επετειακή βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τέσσερις δεκαετίες προσφοράς και φροντίδας

 29.09.2026 - 16:33
40 χρόνια Συνεχίζουμε «Μαζί στη ζωή» Μια επετειακή βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τέσσερις δεκαετίες προσφοράς και φροντίδας

Με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους που στήριξαν την πορεία του, ο ΠΑΣΥΚΑΦ γιόρτασε τη συμπλήρωση 40 χρόνων παρουσίας δίπλα στα άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Το επετειακό  Gala Dinnerπραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026, στο Royal Hall στη Λευκωσία, υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας, κ. Νεόφυτου Χαραλαμπίδη.

Φίλοι, εθελοντές, συνεργάτες, εκπρόσωποι θεσμών και διαχρονικοί υποστηρικτές συναντήθηκαν σε μια βραδιά αναγνώρισης της συλλογικής προσπάθειας που επέτρεψε στον Σύνδεσμο να αναπτύξει και να διευρύνει το έργο του.

Μέσα από την αφήγηση, το φωτογραφικό υλικό και την προβολή του επετειακού βίντεο, οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν σημαντικούς σταθμούς μιας διαδρομής που ξεκίνησε το 1986. Η πρωτοβουλία μιας μικρής ομάδας ανθρώπων με εμπειρία καρκίνου, συγγενών και φίλων εξελίχθηκε σε ένα οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών, με ψυχοκοινωνική υποστήριξη, κατ’ οίκον ανακουφιστική φροντίδα, φυσικοθεραπεία, μεταφορά ασθενών και εξειδικευμένα κέντρα φροντίδας.

Ξεχωριστή θέση στην αναδρομή είχε το Επετειακό Λεύκωμα «40 Χρόνια… συνεχίζουμε μαζί στη ζωή», το οποίο συγκεντρώνει μαρτυρίες, φωτογραφίες και μνήμες όσων έζησαν και διαμόρφωσαν αυτή την πορεία. Μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες αναδείχθηκε η ουσία της αποστολής του ΠΑΣΥΚΑΦ: η σταθερή παρουσία δίπλα στον άνθρωπο, σε κάθε στάδιο της εμπειρίας του καρκίνου.

Κεντρική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσαν οι τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων και φορέων που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέλιξη και τη συνέχιση του έργου του Συνδέσμου. Τιμήθηκαν πρώην και υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κρατικοί θεσμοί, ακαδημαϊκοί, ερευνητικοί και άλλοι θεσμικοί φορείς, ιατρικές και επιστημονικές εταιρείες, καθώς και επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς. Ιδιαίτερη αναγνώριση αποδόθηκε σε ανθρώπους που υπηρέτησαν τον ΠΑΣΥΚΑΦ μέσα από την εργασία και τον εθελοντισμό τους, καθώς και σε οργανισμούς και πρόσωπα που στηρίζουν διαχρονικά την αποστολή του.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΚΑΦ, Δρ Άννα Αχιλλεούδη και ο Υπουργός Υγείας, κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς ανέλαβε ο Βασίλης Λέκκας, με ένα αφιέρωμα στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη. Τραγούδια που σημάδεψαν γενιές και συνέδεσαν τη μουσική με την ελληνική ποίηση έδωσαν έναν ιδιαίτερο τόνο μνήμης και συγκίνησης στην εκδήλωση.

Η συμπλήρωση 40 χρόνων αποτελεί για τον ΠΑΣΥΚΑΦ αφορμή ευγνωμοσύνης, αλλά και ανανέωσης της δέσμευσής του να εξελίσσεται, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους και να υπερασπίζεται την ποιότητα ζωής και την αξιοπρέπειά τους.

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ ευχαριστεί θερμά τα άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους για την εμπιστοσύνη τους, καθώς και τους εθελοντές, το προσωπικό, τους συνεργάτες, τους δωρητές και τους υποστηρικτές που δίνουν συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια.

40 χρόνια συνεχίζουμε ‘Μαζί στη ζωή’.

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