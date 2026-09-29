Εσωκομματικές διαδικασίες στο ΕΛΑΜ - Πότε θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΑΜ, η Εφορευτική Επιτροπή συνεδρίασε στη βάση των όρων εντολής που έλαβε από την Κεντρική Επιτροπή και αποφάσισε όπως οι υποψηφιότητες για τα Επαρχιακά Συμβούλια, καθώς και για τις 40 θέσεις των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής, υποβληθούν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ στα Κεντρικά Γραφεία του κόμματος στη Λευκωσία.

Παράλληλα, η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων για το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, επίσης μεταξύ των ωρών 11 το πρωί και 9 το βράδυ, στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΛΑΜ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των μελών καθορίζεται από τις πρόνοιες των άρθρων 6 και 32 του Καταστατικού του κόμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΛΑΜ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων για την κατάθεση υποψηφιότητας.