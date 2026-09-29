Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΒίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού της δασκάλας στην Ελλάδα - Προσοχή, σκληρές εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού της δασκάλας στην Ελλάδα - Προσοχή, σκληρές εικόνες

 29.09.2026 - 17:37
Βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού της δασκάλας στην Ελλάδα - Προσοχή, σκληρές εικόνες

Τη στιγμή του ξυλοδαρμού της διευθύντριας στο 1 ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων καταγράφει συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το τηλεοπτικός σταθμός MEGA, καταγράφεται η στιγμή της βιαιοπραγίας σε βάρος της νηπιαγωγού, από γονιό παιδιού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η δασκάλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από τον ξυλοδαρμό που υπέστη, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στη μύτη.

Τι είχε προηγηθεί
Είχε προηγηθεί η λεκτική επίθεση της διευθύντριας προς τα παιδιά του νηπιαγωγείου, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από μια τραμπάλα στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Τα παιδιά έπαιζαν στον χώρο, όταν η διευθύντρια φέρεται να τους έκανε παρατήρηση για ζημιές που, σύμφωνα με την ίδια, είχαν προκληθεί στο σχολείο.

Στο βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί, η εκπαιδευτικός ακούγεται να απευθύνεται στα παιδιά σε ιδιαίτερα έντονο ύφος.

«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια», ακούγεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει «τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή». Σε διαφορετικό σημείο ακούγεται να λέει σε παιδί «μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».

Η ένταση, ωστόσο, δεν περιορίζεται μεταξύ της εκπαιδευτικού και των παιδιών. Περαστικοί και γονείς παρεμβαίνουν, ζητώντας από τη διευθύντρια να σταματήσει να φωνάζει. Εκείνη απαντά σε έντονο ύφος, με τη φράση «θα φωνάζω όσο θέλω» να ακούγεται στο βίντεο.

Οι γονείς στο σχολείο

Σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, το σχολείο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, καθώς γονείς συγκεντρώθηκαν και διαμαρτυρήθηκαν για τη συμπεριφορά της διευθύντριας.

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, η πλειοψηφία των παιδιών που φοιτούν στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο είναι Ρομά. Όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, τα παιδιά τους έχουν δεχθεί ρατσιστική αντιμετώπιση.

Οι γονείς κάνουν λόγο για ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζουν, δεν αποτελεί μεμονωμένη παρεξήγηση, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν πληροφορίες ότι το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν μεμονωμένο και ότι δεν είχε προηγηθεί αντίστοιχη συμπεριφορά.

Οι καταγγελίες αυτές θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές και δεν αποτελούν, μέχρι στιγμής, διαπιστωμένα γεγονότα.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο 2026: Γνωστά ονόματα έχουν γιορτή σήμερα, μην τους ξεχάσετε
Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχεται διήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Η μέρα που αναμένονται έντονα φαινόμενα – Δείτε live την εξέλιξη
Πότε ένα άρρωστο παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Πόσα χρήματα χρειάζεται ένα παιδί για να φάει στο σχολείο; Η φθηνή, η μεσαία και η ακριβή επιλογή
Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες δύο αυτοκίνητα έξω από οικία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Κλιματιστικά στα σχολεία: Από την εξαγγελία στις καθυστερήσεις - Στο μικροσκόπιο ασφάλεια, κόστος και υλοποίηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εσωκομματικές διαδικασίες στο ΕΛΑΜ - Πότε θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες

 29.09.2026 - 17:24
Επόμενο άρθρο

Στο τιμόνι από τα 16 χωρίς άδεια - «Έμπλεξαν» τέσσερις ανήλικοι στην Κύπρο

 29.09.2026 - 17:57
Νέα κίνηση Γκουτέρες για το Κυπριακό - «Θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο»

Νέα κίνηση Γκουτέρες για το Κυπριακό - «Θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο»

Ο Γενικός Γραμματέας των ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έχει στο μυαλό του συγκεκριμένες κινήσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα, ανέφερε, την Τρίτη, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, σε συζήτηση στο πλαίσιο του Cyprus Forum, στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα κίνηση Γκουτέρες για το Κυπριακό - «Θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο»

Νέα κίνηση Γκουτέρες για το Κυπριακό - «Θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο»

  •  29.09.2026 - 17:13
«Μακάρι να έχει δίκαιο ο Πρόεδρος και εγώ άδικο» – «Βολές» Αβέρωφ για το Κυπριακό

«Μακάρι να έχει δίκαιο ο Πρόεδρος και εγώ άδικο» – «Βολές» Αβέρωφ για το Κυπριακό

  •  29.09.2026 - 11:26
Αβέρωφ εφ’ όλης της ύλης: Τι απέφυγε να απαντήσει– Η αναφορά στο δείπνο με τον Κρις και οι «αιχμές» σε ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη

Αβέρωφ εφ’ όλης της ύλης: Τι απέφυγε να απαντήσει– Η αναφορά στο δείπνο με τον Κρις και οι «αιχμές» σε ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη

  •  29.09.2026 - 11:34
Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης, Αβέρωφ και το χρίσμα του ΔΗΣΥ – «Δεν είναι αρκετό να δηλώνει κάποιος τι είναι, πρέπει να εργάζεται για τους σκοπούς της παράταξης»

Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης, Αβέρωφ και το χρίσμα του ΔΗΣΥ – «Δεν είναι αρκετό να δηλώνει κάποιος τι είναι, πρέπει να εργάζεται για τους σκοπούς της παράταξης»

  •  29.09.2026 - 13:09
Νέα αναβολή στη δίκη του Φαίδωνος - Πότε ορίστηκε η επόμενη διαδικασία

Νέα αναβολή στη δίκη του Φαίδωνος - Πότε ορίστηκε η επόμενη διαδικασία

  •  29.09.2026 - 16:46
Απορρίφθηκαν οι νέες ενστάσεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου - Μη παραδοχή από τους κατηγορούμενους

Απορρίφθηκαν οι νέες ενστάσεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου - Μη παραδοχή από τους κατηγορούμενους

  •  29.09.2026 - 16:53
Διπλοκάμπινο πήρε μαζί του καλώδια της ΑΗΚ και άφησε σπίτι χωρίς ρεύμα – Στο σημείο Αστυνομία και συνεργείο

Διπλοκάμπινο πήρε μαζί του καλώδια της ΑΗΚ και άφησε σπίτι χωρίς ρεύμα – Στο σημείο Αστυνομία και συνεργείο

  •  29.09.2026 - 16:09
Στα χέρια της Αστυνομίας 43χρονος καταζητούμενος - Τον έψαχναν για σοβαρά αδικήματα

Στα χέρια της Αστυνομίας 43χρονος καταζητούμενος - Τον έψαχναν για σοβαρά αδικήματα

  •  29.09.2026 - 16:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα