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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο τιμόνι από τα 16 χωρίς άδεια - «Έμπλεξαν» τέσσερις ανήλικοι στην Κύπρο

 29.09.2026 - 17:57
Στο τιμόνι από τα 16 χωρίς άδεια - «Έμπλεξαν» τέσσερις ανήλικοι στην Κύπρο

Συντονισμένη επιχείρηση για πάταξη της νεανικής παραβατικότητας και, ειδικότερα, του φαινομένου της οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων από ανήλικους, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση διενεργήθηκε από τις 6:00 το πρωί μέχρι τη 1:00 το μεσημέρι, από μέλη του Κλάδου Τροχαίας Πάφου, σε συνεργασία με μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Πόλης Χρυσοχούς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν τέσσερις ανήλικοι, τρεις ηλικίας 16 ετών και ένας 17 ετών, να οδηγούν αυτοκίνητα χωρίς να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Σε δύο από τις τέσσερις περιπτώσεις, τα οχήματα δεν έφεραν πινακίδες εγγραφής, ενώ το αμάξωμά τους φέρεται να ήταν παραποιημένο.

Τα τέσσερα οχήματα, τα οποία ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα των ανηλίκων, κατασχέθηκαν από την Αστυνομία. Στο πλαίσιο των εξετάσεων που θα ακολουθήσουν, θα διερευνηθούν, μεταξύ άλλων, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα οχήματα περιήλθαν στην κατοχή των ανηλίκων.

Κατά την ίδια επιχείρηση, εντοπίστηκε και συνελήφθη 36χρονη αλλοδαπή, η οποία οδηγούσε αυτοκίνητο ενώ είχε στερηθεί την άδεια οδήγησής της και φέρεται να τελούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Εναντίον της 36χρονης εκκρεμούσαν, επίσης, δικαστικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία είχαν εκδοθεί λόγω μη παρουσίας της ενώπιον των Δικαστηρίων Λάρνακας και Αμμοχώστου, όπου εκδικάζονται υποθέσεις εναντίον της.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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