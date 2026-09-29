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ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ φαίνεται να πήρε έναν... υπνάκο κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, δείτε βίντεο

 29.09.2026 - 22:54
Ο Τραμπ φαίνεται να πήρε έναν... υπνάκο κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, δείτε βίντεο

Σάλος έχει ξεσπάσει από χθες στο διαδίκτυο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αποκοιμάται κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο.

Όπως αναφέρει το independent, λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τα σχέδια για ένα νέο χαλυβουργείο αξίας 15 δισ. δολαρίων στην Αϊόβα, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή το 2030, δημιουργώντας 1.750 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Ο Τραμπ επεσήμανε πως πρόκειται για ένα έργο που δεν θα είχε πραγματοποιηθεί ποτέ «υπό τον νυσταγμένο Τζο Μπάιντεν», ένα παρατσούκλι που χρησιμοποιεί εδώ και αρκετά χρόνια για τον προκάτοχό του.

 
Στη συνέχεια, άλλοι αξιωματούχοι πήραν το λόγο ο ένας μετά τον άλλον, και εκείνη τη στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε να αρχίζει να αποκοιμάται. Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν το κεφάλι του να γέρνει προς τα δεξιά, με τα μάτια του κλειστά και το κεφάλι του στραμμένο προς τα κάτω.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εμφανίζεται σε παρόμοια στάση, γεγονός που οδηγεί τους επικριτές να λένε ότι αποκοιμάται – κάτι που ο ίδιος και ο Λευκός Οίκος έχουν αρνηθεί στο παρελθόν.

Ο γιος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, Χάντερ, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο οθόνης από τη συγκεκριμένη στιγμή στον λογαριασμό του στο X, συνοδευόμενο από τη λεζάντα «Ποιος είναι ο “Νυσταγμένος”;»

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, δεν έχασε την ευκαιρία να ρίξει μια βολή κατά του προέδρου. «Ο Πρόεδρος Μακόνελ φαίνεται υπέροχος», δημοσίευσε σε ανάρτησή του ο λογαριασμός του «γραφείου Τύπου» του Νιούσομ στο X, αναφερόμενος στον γερουσιαστή Μιτς Μακόνελ, ο οποίος επανεμφανίστηκε πρόσφατα στην Ουάσινγκτον αδύναμος και μπερδεμένος, μετά από εβδομάδες ανάρρωσης λόγω πτώσης.

Η δημοσιογράφος Μόλι Τζονγκ-Φαστ υπερασπίστηκε τον Τραμπ με χιουμοριστικό τρόπο, σημειώνοντας ότι φαινόταν να έχει αποκοιμηθεί ενώ μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ. «Προς υπεράσπιση του Τραμπ, ο Χάουαρντ είναι πάρα πολύ βαρετός», έγραψε.

 

«Όποιος ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος κοιμόταν, λέει ψέματα»

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, δήλωσε την Τρίτη (29/9): «Η οξυδέρκεια του προέδρου Τραμπ, η απαράμιλλη ενέργειά του και η ιστορική προσιτότητά του έρχονται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι είδαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης, όταν οι Δημοκρατικοί και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης απέκρυψαν σκόπιμα από τον αμερικανικό λαό τη σοβαρή πνευματική και σωματική παρακμή του Τζο Μπάιντεν. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο πιο οξυδερκής και προσιτός πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία, ο οποίος εργάζεται ασταμάτητα για να λύσει προβλήματα και να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του, ενώ παραμένει σε άριστη υγεία. Όποιος ισχυρίζεται ότι ο Πρόεδρος κοιμόταν, λέει ψέματα».

Το επιτελείο του Τραμπ έχει προβάλει διάφορες εξηγήσεις για το γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος κλείνει πιο συχνά τα μάτια του και φαίνεται να χαλαρώνει. Όταν δεν «ακούει με σοβαρότητα», ο Τραμπ μπορεί να «ανοιγοκλείνει τα μάτια του». Η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, δήλωσε στο Vanity Fair ότι ο Τραμπ «δεν κοιμάται» όταν τον βλέπουν με το κεφάλι γερμένο και τα μάτια κλειστά, και επέμεινε ότι «είναι μια χαρά».

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο Wall Street Journal την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, ο ίδιος ο Τραμπ απέκρουσε τις κατηγορίες ότι τον παίρνει δημόσια ο ύπνος απαντώντας πως «Απλώς κλείνω τα μάτια. Είναι πολύ χαλαρωτικό. Μερικές φορές με φωτογραφίζουν ενώ ανοιγοκλείνω τα μάτια, και με πιάνουν ακριβώς στη στιγμή που ανοιγοκλείνω τα μάτια».
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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