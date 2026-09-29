Άνω Λιόσια: «Είχα θολώσει και της έριξα δυο χαστούκια» ισχυρίζεται ο πατέρας της 4χρονης που έδειρε τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου

Μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι είχε «θολώσει» από όσα είχαν συμβεί και παραδέχθηκε ότι μπήκε στο σχολείο και χτύπησε την εκπαιδευτικό. «Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, την χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι αστυνομικοί πήρανε το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήρανε κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας», δήλωσε.

Νωρίτερα, κυκλοφόρησε βίντεο με τη στιγμή που ο γονέας επιτίθεται και χτυπά τη διευθύντρια του σχολείου, μετά την ένταση που είχε προηγηθεί για τον τρόπο με τον οποίο εκείνη απευθυνόταν στα παιδιά.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί από το κινητό της ίδιας της διευθύντριας και αποτυπώνει τις στιγμές μετά την έναρξη της συμπλοκής. Η εκπαιδευτικός εμφανίζεται σκυμμένη στο έδαφος και να προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ άνδρας με λευκή μπλούζα τη χτυπά στο κεφάλι.

Η ίδια ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια», ενώ σε άλλο σημείο απαντά στον γονέα: «Ναι, εσείς χτυπάτε». Ο άνδρας ακούγεται να της ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο φώναζε στο παιδί του, με την ένταση να συνεχίζεται για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα.

Το περιστατικό έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση του πρώτου βίντεο από το νηπιαγωγείο, στο οποίο η διευθύντρια ακούγεται να φωνάζει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο σε μικρά παιδιά, κατηγορώντας τα για ζημιά που, σύμφωνα με την ίδια, είχε γίνει στον χώρο. Μεταξύ άλλων, στο βίντεο ακουγόταν να λέει τη φράση: «Θα σας κόψω τα χέρια». Στο σημείο είχαν παρέμβει και περαστικοί, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο η εκπαιδευτικός μιλούσε στα παιδιά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αφορμή για το ξέσπασμα αποτέλεσε ζημιά σε αντικείμενο του σχολείου, το οποίο είχε πρόσφατα ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας μητέρας μετά από μήνυση της διευθύντριας του νηπιαγωγείου ενώ έχει κατατεθεί μήνυση και κατά του πατέρα, συζύγου της συλληφθείσας, για σωματική βλάβη. Οι γονείς που διώκονται είναι Ρομά.

Σε σοβαρή κατάσταση η διευθύντρια του νηπιαγωγείου

Σημειώνεται ότι σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος. Η εκπαιδευτικός καταγγέλλει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση από συγγενείς μαθητών, ενώ για την υπόθεση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Ο κ. Αναστασόπουλος έκανε λόγο για «περιστατικό που τραυματίζει τη σχολική κοινότητα», επισημαίνοντας ότι η ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε πράξη βίας είναι μηδενική, ανεξάρτητα από το ποιος την ασκεί. «Έχει δοθεί ήδη οδηγία για Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές Αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε», δήλωσε ο Διονύσης Αναστασόπουλος.

Την ίδια ώρα, χαρακτήρισε αποσπασματικό το βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί και στο οποίο καταγράφεται η διευθύντρια να λέει στους μικρούς μαθητές ότι «σας έφαγα τα χέρια αν χαλάσετε κάτι του σχολείου».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, ωστόσο, στην κατάσταση της υγείας της εκπαιδευτικού, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για ελαφρύ τραυματισμό. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν παρών και το ανήλικο παιδί της.

«Η διευθύντρια νοσηλεύεται όχι με αμυχές αλλά σε σοβαρή κατάσταση και είναι μητέρα ανήλικου που ήταν παρών στον τραυματισμό της κι αυτό δίνει επιπλέον διάσταση. Εσείς βασίζεστε αποκλειστικά σε ένα βίντεο. Εγώ οφείλω να κινηθώ με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και δεν μπορεί εν μέσω ένορκης διοικητικής εξέτασης που είναι μυστική να δώσω άλλα δεδομένα στον αέρα, με βάση το δικό μου καθηκοντολόγιο».

Η ίδια η διευθύντρια φέρεται να υποστηρίζει ότι μετά το περιστατικό δέχθηκε επίθεση από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, έχοντας τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Ο κ. Αναστασόπουλος ξεκαθάρισε ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όπου αυτές προκύψουν, ενώ ανέφερε ότι ο ίδιος δεν έχει λάβει κάποια καταγγελία σε βάρος της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου.

Παράλληλα, έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες για την κάλυψη του κενού που δημιουργείται στη σχολική μονάδα, καθώς και για την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.

«Είναι βαριά τραυματισμένη και αναρρώνει. Από αύριο το πρωί ισχύει η εντολή αναπλήρωσης του κενού και πάνω από όλα θωρακίσαμε το σχολείο, καθώς έσκυψε πάνω η υπουργός Παιδείας για παροχή ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού», είπε ο κ. Αναστασόπουλος, διαβεβαιώνοντας ότι το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά.

Τέλος, αναφέρθηκε στις διαδικασίες που ακολουθούνται όταν προκύπτουν καταγγελίες σε βάρος εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση πριν εξαχθούν συμπεράσματα. «Ελέγχονται, αποπέμπονται και παραπέμπονται εκπαιδευτικοί για πράξεις μπούλινγκ αλλά δεν μπορούμε έτσι να καταδικάσουμε μητέρα ανήλικου παιδικού, πόσο μάλλον αφού είμαι ο πειθαρχικός προϊστάμενος», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα