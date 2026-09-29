Αβέρωφ Νεοφύτου: «Οι φίλοι μου δεν με πρόδωσαν ποτέ» - Τι γίνεται με το ενδεχόμενο εξωκομματικής καθόδου

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha «ο δημόσιος διάλογος με φόντο το μυστικό δείπνο σε ψαροταβέρνα της πρωτεύουσας συνεχίζεται. Το πρωί ο εκδότης και εξ απορρήτων της Αννίτας Δημητρίου Κρις Παναγιώτου, εξαπέλυσε τα πυρά του προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ισχυριζόμενος ότι τον συνάντησε στην παρουσία της προέδρου του ΔΗΣΥ υπό την ιδιότητά του ως εκδότης, απορρίπτοντας ότι του υποσχέθηκε στήριξη στις Προεδρικές ως αντάλλαγμα για επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής.

Στο δείπνο και ο Διονύσης Διονυσίου, διευθυντής της εφημερίδας «Πολίτης».

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, επέλεξε να μη δώσει συνέχεια για όσα συζητήθηκαν εκείνο το βράδυ, προέβη όμως σε μια καυστική τοποθέτηση.

Κάτι που άφησε να αιωρείται.

Οι προθέσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου δεν ξεκαθάρισαν ούτε στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, με τον ίδιο να δηλώνει ότι όταν λάβει τις αποφάσεις του, θα το ανακοινώσει.

Η πικρία του όμως φανερή με την Πινδάρου, με πληροφορίες να αναφέρουν στον Alpha ότι δεν εμπιστεύεται στελέχη της νυν ηγεσίας ούτε τον αναπληρωτή πρόεδρο που βάσει καταστατικού αναλαμβάνει επικεφαλής της εκάστοτε προεκλογικής, για να τον στηρίξουν σε περίπτωση που κερδίσει την εσωκομματική μάχη. Η καχυποψία του αφήνει παράθυρο ανοικτό για εξωκομματική κάθοδο.

Αισθάνεται προδομένος από όσους τον υπέσκαψαν και δεν επιτρέπει σε κανένα να του κουνά το δάκτυλο, ενώ στήνει το επιτελείο του όπως διαβεβαιώνει από πραγματικούς του φίλους…

Οι φίλοι μου δε με πρόδωσαν ποτέ και είναι περισσότερο δίπλα μου από ότι το 2023.»