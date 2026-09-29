Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑβέρωφ Νεοφύτου: «Οι φίλοι μου δεν με πρόδωσαν ποτέ» - Τι γίνεται με το ενδεχόμενο εξωκομματικής καθόδου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Οι φίλοι μου δεν με πρόδωσαν ποτέ» - Τι γίνεται με το ενδεχόμενο εξωκομματικής καθόδου

 29.09.2026 - 20:36
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Οι φίλοι μου δεν με πρόδωσαν ποτέ» - Τι γίνεται με το ενδεχόμενο εξωκομματικής καθόδου

«Οι φίλοι μου δε με πρόδωσαν ποτέ και είναι περισσότερο δίπλα μου από ότι το 2023», είπε νωρίτερα ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha «ο δημόσιος διάλογος με φόντο το μυστικό δείπνο σε ψαροταβέρνα της πρωτεύουσας συνεχίζεται. Το πρωί ο εκδότης και εξ απορρήτων της Αννίτας Δημητρίου Κρις Παναγιώτου, εξαπέλυσε τα πυρά του προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ισχυριζόμενος ότι τον συνάντησε στην παρουσία της προέδρου του ΔΗΣΥ υπό την ιδιότητά του ως εκδότης, απορρίπτοντας ότι του υποσχέθηκε στήριξη στις Προεδρικές ως αντάλλαγμα για επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής.

Στο δείπνο και ο Διονύσης Διονυσίου, διευθυντής της εφημερίδας «Πολίτης».

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, επέλεξε να μη δώσει συνέχεια για όσα συζητήθηκαν εκείνο το βράδυ, προέβη όμως σε μια καυστική τοποθέτηση.

Κάτι που άφησε να αιωρείται.

Οι προθέσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου δεν ξεκαθάρισαν ούτε στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, με τον ίδιο να δηλώνει ότι όταν λάβει τις αποφάσεις του, θα το ανακοινώσει. 

Η πικρία του όμως φανερή με την Πινδάρου, με πληροφορίες να αναφέρουν στον Alpha ότι δεν εμπιστεύεται στελέχη της νυν ηγεσίας ούτε τον αναπληρωτή πρόεδρο που βάσει καταστατικού αναλαμβάνει επικεφαλής της εκάστοτε προεκλογικής, για να τον στηρίξουν σε περίπτωση που κερδίσει την εσωκομματική μάχη. Η καχυποψία του αφήνει παράθυρο ανοικτό για εξωκομματική κάθοδο.

Αισθάνεται προδομένος από όσους τον υπέσκαψαν και δεν επιτρέπει σε κανένα να του κουνά το δάκτυλο, ενώ στήνει το επιτελείο του όπως διαβεβαιώνει από πραγματικούς του φίλους…

Οι φίλοι μου δε με πρόδωσαν ποτέ και είναι περισσότερο δίπλα μου από ότι το 2023.»

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο 2026: Γνωστά ονόματα έχουν γιορτή σήμερα, μην τους ξεχάσετε
Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχεται διήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Η μέρα που αναμένονται έντονα φαινόμενα – Δείτε live την εξέλιξη
Πότε ένα άρρωστο παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Πόσα χρήματα χρειάζεται ένα παιδί για να φάει στο σχολείο; Η φθηνή, η μεσαία και η ακριβή επιλογή
Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες δύο αυτοκίνητα έξω από οικία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Κλιματιστικά στα σχολεία: Από την εξαγγελία στις καθυστερήσεις - Στο μικροσκόπιο ασφάλεια, κόστος και υλοποίηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξέσπασε πυρκαγιά στην επαρχία Λευκωσίας - Στη μάχη πυροσβεστική και εθελοντές

 29.09.2026 - 20:16
Επόμενο άρθρο

Άνω Λιόσια: «Είχα θολώσει και της έριξα δυο χαστούκια» ισχυρίζεται ο πατέρας της 4χρονης που έδειρε τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου

 29.09.2026 - 21:00
Νέα κίνηση Γκουτέρες για το Κυπριακό - «Θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο»

Νέα κίνηση Γκουτέρες για το Κυπριακό - «Θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο»

Ο Γενικός Γραμματέας των ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έχει στο μυαλό του συγκεκριμένες κινήσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα, ανέφερε, την Τρίτη, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, σε συζήτηση στο πλαίσιο του Cyprus Forum, στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα κίνηση Γκουτέρες για το Κυπριακό - «Θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο»

Νέα κίνηση Γκουτέρες για το Κυπριακό - «Θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο»

  •  29.09.2026 - 17:13
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Οι φίλοι μου δεν με πρόδωσαν ποτέ» - Τι γίνεται με το ενδεχόμενο εξωκομματικής καθόδου

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Οι φίλοι μου δεν με πρόδωσαν ποτέ» - Τι γίνεται με το ενδεχόμενο εξωκομματικής καθόδου

  •  29.09.2026 - 20:36
Αβέρωφ εφ’ όλης της ύλης: Τι απέφυγε να απαντήσει– Η αναφορά στο δείπνο με τον Κρις και οι «αιχμές» σε ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη

Αβέρωφ εφ’ όλης της ύλης: Τι απέφυγε να απαντήσει– Η αναφορά στο δείπνο με τον Κρις και οι «αιχμές» σε ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη

  •  29.09.2026 - 11:34
Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης, Αβέρωφ και το χρίσμα του ΔΗΣΥ – «Δεν είναι αρκετό να δηλώνει κάποιος τι είναι, πρέπει να εργάζεται για τους σκοπούς της παράταξης»

Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης, Αβέρωφ και το χρίσμα του ΔΗΣΥ – «Δεν είναι αρκετό να δηλώνει κάποιος τι είναι, πρέπει να εργάζεται για τους σκοπούς της παράταξης»

  •  29.09.2026 - 13:09
Μεγάλη επιχείρηση της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό - Εντοπίστηκαν 25 κιλά κεταμίνης, φόρεσαν χειροπέδες δύο πρόσωπα

Μεγάλη επιχείρηση της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό - Εντοπίστηκαν 25 κιλά κεταμίνης, φόρεσαν χειροπέδες δύο πρόσωπα

  •  29.09.2026 - 21:22
Νέα αναβολή στη δίκη του Φαίδωνος - Πότε ορίστηκε η επόμενη διαδικασία

Νέα αναβολή στη δίκη του Φαίδωνος - Πότε ορίστηκε η επόμενη διαδικασία

  •  29.09.2026 - 16:46
Απορρίφθηκαν οι νέες ενστάσεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου - Μη παραδοχή από τους κατηγορούμενους

Απορρίφθηκαν οι νέες ενστάσεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου - Μη παραδοχή από τους κατηγορούμενους

  •  29.09.2026 - 16:53
Η χώρα όπου το να κουβαλάς ένα ζευγάρι κιάλια μπορεί να σε βάλει σε μπελά: Ο ασυνήθιστος νόμος που εκπλήσσει τους τουρίστες

Η χώρα όπου το να κουβαλάς ένα ζευγάρι κιάλια μπορεί να σε βάλει σε μπελά: Ο ασυνήθιστος νόμος που εκπλήσσει τους τουρίστες

  •  29.09.2026 - 19:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα