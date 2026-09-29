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Η χώρα όπου το να κουβαλάς ένα ζευγάρι κιάλια μπορεί να σε βάλει σε μπελά: Ο ασυνήθιστος νόμος που εκπλήσσει τους τουρίστες

 29.09.2026 - 19:00
Η χώρα όπου το να κουβαλάς ένα ζευγάρι κιάλια μπορεί να σε βάλει σε μπελά: Ο ασυνήθιστος νόμος που εκπλήσσει τους τουρίστες

Για λόγους εθνικής ασφάλειας και αποτροπής πιθανής στρατιωτικής χρήσης ή κατασκοπείας, οι αρχές της Αιθιοπίας προχωρούν σε αυστηρή κατηγοριοποίηση των οπτικών οργάνων που εισάγονται στη χώρα.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η κατοχή και η μεταφορά ορισμένων τύπων απαιτεί πλέον ειδικές κυβερνητικές εγκρίσεις, ενώ για άλλες κατηγορίες ισχύει καθολική απαγόρευση.

Τα μοντέλα με την αυστηρότερη απαγόρευση
Στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας, η νομοθεσία ορίζει την απόλυτη απαγόρευση εισαγωγής, εξαγωγής ή χρήσης.

Στη λίστα αυτή, όπως αποκαλύπτει η Ethiopian Airlines, περιλαμβάνονται κιάλια με ισχυρή μεγέθυνση, όπως τα μοντέλα 12x50, 15x15, 22x50, 30x60, 35x70, 20x80, 40x60 και 60x70.

Οι τύποι που πρέπει να πάρουν ειδική άδεια
Όσον αφορά την ακριβώς χαμηλότερη κατηγορία, του «υψηλού κινδύνου», η είσοδος στη χώρα επιτρέπεται μόνο κατόπιν κυβερνητικής έγκρισης.

Οι ταξιδιώτες και οι επαγγελματίες οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια από την Εταιρεία Διαστημικής Επιστήμης της Αιθιοπίας, καθώς και έγγραφο ασφαλείας από την Υπηρεσία Ασφαλείας Δικτύων Πληροφορίας (INSA) .

Σε αυτή την ομάδα ανήκουν τα μεγέθη όπως 7x30, 8x30, 7x50, 8x32, 8x42, 8x56, 10x25, 10x30, 10x32, 10x42, 10x50, 10x56 και 12x42.

Τέλος, τα μοντέλα «μεσαίου κινδύνου», όπως τα 7x10 έως 7x20 και 8x15 έως 8x20, υπόκεινται σε ηπιότερους ελέγχους, απαιτώντας ωστόσο τη σχετική έγκριση από την INSA για τη νόμιμη κυκλοφορίας τους στη χώρα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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